Cómo desarchivar fácilmente conversaciones en Messenger

Facebook Messenger es una de las aplicaciones en . mensaje instantáneo Tiene más éxito porque tiene una gran cantidad de usuarios que acceden constantemente para comunicarse con personas de cualquier parte del mundo.

Aquí se explica cómo desarchivar fácilmente las conversaciones de Messenger

Mira este video en YouTube

Entonces, si descarga e instala un mensajero transparente o regular y siempre es un usuario, puede tener varias conversaciones y recibir mensajes con frecuencia. Archivar una conversación Después de leer las noticias.

en caso Conversación archivada Quiero desarchivar algunos de ellos, pero no sé cómo hacerlo. No te preocupes, aquí te mostramos todos los pasos. Es fácil, rápido y seguro.

¿Cómo archivo conversaciones en Messenger?

Antes de aprender a desarchivar conversaciones en la aplicación Messenger, debe saber cómo archivarlas. Ten en cuenta que ambos procesos son muy sencillos.

También es bueno aclarar que archivar conversaciones significa lo mismo oculto Hasta que recibas un mensaje de ese chat o lo desarchives. Esto significa que los mensajes archivados desaparecen de su bandeja de entrada, pero no se eliminan de forma permanente.

Pasos para archivar conversaciones en Messenger

Abra la aplicación Messenger y toque Opciones charlar (abajo a la izquierda) Ver conversaciones

(abajo a la izquierda) Ver conversaciones luego selecciona chatear con el problema que desea archivar.Esta acción está completa Conversación cortada A la izquierda

con el problema que desea archivar.Esta acción está completa A la izquierda Entonces verás tres símbolos.debe presionar Sanshin

Finalmente, haga clic en Opciones Expediente

De esta manera su conversación ha sido archivada.

¿Cómo desarchivo una conversación en Messenger?

Si desea desarchivar la conversación después de un tiempo, el procedimiento también es fácil y rápido. Todo lo que necesitas hacer es:

abrir la aplicación de mensajería

Pinchalo barra de búsqueda Está en la parte superior de la pantalla.

Está en la parte superior de la pantalla. Próximo, escribir el nombre de la persona ¿Con quién te gustaría retomar la conversación?

¿Con quién te gustaría retomar la conversación? luego haga clic en el nombre de esa persona

de esa persona luego él Aparecerá una ventana con una conversación. lo que archivé

lo que archivé De esta forma deberás escribir tu mensaje en el campo correspondiente

Luego haga clic en el botón enviar

Después de eso, los mensajes de esa persona aparecerán nuevamente en su bandeja de entrada.

¿Cómo puedo ver los mensajes archivados?

Otra posibilidad que ofrece Facebook Messenger es la de ver los mensajes archivados. Esto le da la opción de desarchivar conversaciones o ver qué conversaciones tienen esa función.

Abre Facebook Messenger en tu navegador. Tenga en cuenta que si no ha iniciado sesión, deberá ingresar su dirección de correo electrónico y contraseña.

entonces tienes que hacer clic actitud (el ícono con forma de engranaje en la esquina superior izquierda)

(el ícono con forma de engranaje en la esquina superior izquierda) Cuando vea una opción del menú desplegable, debe hacer clic en ella. Conversación archivada .

. A continuación se muestra una lista de conversaciones archivadas.

Es importante tener en cuenta. Las conversaciones archivadas solo se pueden ver desde Facebook mensajero aquí facebook normalLa aplicación no puede mostrar la lista en sí. En este caso, puede buscar una conversación específica siguiendo los pasos anteriores. Tenga en cuenta que los mensajes archivados no son lo mismo que los mensajes ocultos. Para ver y buscar mensajes ocultos en Facebook Messenger, debe seguir diferentes pasos.

Además, no olvide que puede eliminar conversaciones de Facebook Messenger si ya no desea ver un chat en particular. En conclusión, espero que este artículo te haya resultado útil.pero nos gustaria saber tu opinion ¿Pudiste desarchivar tus conversaciones de Facebook Messenger? ¿Conoces otra forma de realizar este paso?, deja tu respuesta en los comentarios.