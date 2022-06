¿Cómo desactivo los comentarios del canal de YouTube en mi PC o móvil?

O Opiniones y críticas sustantivas Estas son solo algunas de las acciones que la persona promedio puede dar a los videos en la plataforma de YouTube. No solo me gusta y suscripciones. Sin embargo, los administradores del canal de YouTube pueden deshabilitar los comentarios.

Es decir, ¿quieres saber qué piensan tus usuarios sobre el video en particular que publicaste?o que te gusta Deshabilitar los comentarios del canal por completo En Youtube. Puede crear una configuración apropiada para deshabilitar los comentarios para evitar que el público en general escriba opiniones sobre el video.

¿Cuáles son los pasos a seguir para deshabilitar los comentarios de YouTube del historial?

El proceso de deshabilitación de comentarios en los canales de YouTube No se puede ejecutar desde el historial plataforma. Sin embargo, es posible acceder y administrar el historial de comentarios publicados en videos.

Para ello, en la plataforma de YouTube[あなたのチャンネル]Después de acceder al campo [ビデオの管理]Seleccione una opción... Use esta opción para ver una lista de videos publicados en su canal. Puede identificar diferentes opciones pasando el cursor sobre uno de los videos.

Por lo tanto, debe elegir el que corresponde a la nube de comentarios. Ver historial de comentarios Lo que el público hizo sobre el video.A Administrar comentarios En particular, debe seleccionar una opción llamada «Menú de acciones» donde se superponen tres puntos.

Hacer esto le dará acceso a varias opciones, tales como: Anclar, ocultar, eliminar O, entre otras funciones disponibles, eliminar el comentario.

¿Cómo configuro un video de YouTube para deshabilitar los comentarios?

Proceso para Deshabilitar comentarios en videos Puedes hacer esto para el contenido publicado en tu canal. Contenido que elijas subir a la plataforma de YouTube.Además, puede especificar si desea Deshabilitar comentarios en todos los videos Sólo uno de los publicados, algunos de ellos, o especialmente el vídeo, accediendo a la configuración correspondiente.

[コミュニティ]Desde la pestaña

Con la configuración adecuada, uno o más videos de contenido publicado[コンテンツ]Puede deshabilitar los comentarios en la pestaña. Debes ingresar a «Mi Canal» en la plataforma y luego seleccionar la opción «Administrar Videos».Esto abrirá tu lista Vídeos publicados en la plataforma. De YouTube.

Cuando vea esta ventana que muestra el contenido de su canal, debe hacer lo siguiente: Seleccionar un video o lista de videos Los que quieran deshabilitar los comentarios. Cuando seleccione un video, aparecerá una nueva barra de herramientas en la parte superior de la ventana[編集]Debe seleccionar la casilla de verificación etiquetada.

Siguiente,[コメント]Debe seleccionar una sección y editar la configuración del video público seleccionado.Entonces puedes configurarlo Desactiva la opción de comentar.Esta opción impide que el público acceda al video.

Usar parámetros de configuración predeterminados

Si accede a los parámetros de configuración por defecto y desactiva los comentarios. Después de eso, los videos que subas a tu cuenta tendrán la opción de publicar tus comentarios. Para registrarse, vaya a «Su cuenta» de YouTube y [チャンネルのカスタマイズ]Seleccione una sección.Por acceso inmediato o Página de configuración de YouTube Studio..

Por lo tanto, debe seleccionar la opción «Configuración» en el panel que aparece en el lado izquierdo de la ventana. Luego seleccione una opción’Carga las configuraciones por defectoUn cuadro etiquetado como ‘seguido de ‘configuración avanzada’. Debe ir al menú de configuración y encontrar el cuadro que corresponde a «Comentarios».

Finalmente, debe seleccionar la casilla de verificación de arriba y seleccionar una opción del menú que aparece. «Desactivar Comentarios».. Los nuevos videos subidos a YouTube ya no se publicarán en comentarios públicos.

¿Cómo puedo saber si un comentario en un video de YouTube está inactivo?

Para conocer la configuración predeterminada de los comentarios en los videos publicados, es decir, si los usuarios que ven el video tienen comentarios restringidos. Hay dos opciones.

Compruebe la configuración predeterminada Cargando video : del canal de youtube[チャンネルのカスタマイズ]Ir a la sección. Etiquetado con engranajes en el panel izquierdo de la ventana[設定]Seleccione una sección. ‘Introduce la opción Carga las configuraciones por defecto ‘. [詳細設定]Seleccione la casilla de verificación junto a. Nueva ventana[コメント]Deslice a la sección. Para los usuarios que miran el video[コメントを無効にする]Asegúrate de que la opción esté habilitada.

: Verifique la configuración de sus comentarios Especialmente uno o más videos : Youtube[あなたのチャンネル]de[動画の管理]Ir a la sección para ver los contenidos del canal. Seleccione el video que desea saber si los comentarios están deshabilitados. En el menú de opciones que aparece,[編集]Marque la casilla y desplácese por la lista Marque la casilla «Comentario». .. Para los usuarios que miran el video[コメントを無効にする]Asegúrate de que la opción esté habilitada.

:

Actualizar la página o la aplicación de YouTube

Verifique la configuración de contenido en YouTube y si los comentarios no están deshabilitados.Hay una posibilidad No se muestran los comentarios. acabado Algunos errores en el servidor de la plataforma.. Esta es la razón más común por la que no puedes ver los comentarios en el video. Por lo tanto, puedes pensar que están inactivos.

La solución más inteligente es actualizar su página de YouTube.Selección de Botón de recarga de página. Desplácese hacia abajo si está usando una PC y desplácese hacia abajo si está usando un dispositivo móvil. Esto le permite volver a conectarse al servidor de la plataforma y administrar los comentarios publicados por otros usuarios en los videos de YouTube.