¿Cómo desactivo el inicio automático de Microsoft Edge en Windows 10?

Sin duda, todas las actualizaciones de Windows traen mejoras significativas, No todos los programas preinstalados son tan eficientes como otras alternativas.. Esto está sucediendo en la aplicación Microsoft Edge. Probablemente porque realmente no lo sabemos. ¿Qué es Edge? ¿Como funciona?O es solo un hábito de lidiar con otras opciones.

¿Cómo deshabilitar el inicio automático de Microsoft Edge en Windows 10?

Por alguna razón, es posible que no esté utilizando este navegador por primera vez, pero existe en su sistema operativo y se ejecuta cada vez que inicia Windows. Al igual que esta aplicación, hay muchos navegadores que, sin saberlo, se inician automáticamente y nosotros los iniciamos. Inicio lento de WindowsPor lo tanto, este artículo será de su interés.

¿Qué aplicaciones inicia Windows automáticamente al inicio?

Para saber qué aplicación se inicia automáticamente cuando se inicia Windows, debe ejecutar el siguiente comando: Presione la tecla. CTRL+ALT+SUPR O lo que es la misma eliminación? Luego debe hacer clic en Administrador de tareas. Esto abrirá ventanas en varias pestañas. B.: Proceso, Rendimiento, Historial de la aplicación, Arranque, Usuario. Detalles, servicios.

Si selecciona, verá los programas que Windows iniciará automáticamente y también podrá verificar si estas aplicaciones están presentes. Afecta fuertemente el arranque del sistema operativo.. También puede desactivar el inicio automático de aplicaciones no deseadas y ralentizar el inicio de Windows. Desde aquí puede controlar qué aplicaciones se inician en el sistema operativo.

¿Cómo desactivo el inicio automático de Edge cuando se inicia Windows?

borde está encendido Navegador web creado por Microsoft Si no se usa, reemplace Internet Explorer en el sistema operativo Windows instalado aplicacion para navegar por internetNo olvide desactivarlo, ya que se iniciará automáticamente y debe tener en cuenta que esto puede ser molesto. Aquí está cómo hacerlo. Vamos a ver.

Con panel de control

Puede evitar que Edge u otros programas se inicien automáticamente desde el panel de control. Solo haz lo siguiente: Presione la tecla de WindowsElegir actitudLuego debe ir a su cuenta y seleccionar iniciar sesión desde allí.

Siguiente,[ログオフ時に再起動可能なアプリケーションを自動的に保存する]Desactive la opción. Con estos pasos basta con que tus aplicaciones Edge no se inicien automáticamente, y puedes configurarlas para que no se ejecuten solas si notas que tienes otras aplicaciones que no estás usando.

Usando el Editor del Registro

También puede usar el Editor del Registro para deshabilitar el inicio de esta aplicación. Para acceder al Editor del Registro, debe ir al menú Inicio e ingresar el siguiente comando en la ventana Ejecutar de Windows + R. regeditar.. Esto abrirá el Editor del Registro. A continuación, debe encontrar la carpeta. MÁQUINA HKEY_LOCAL Se mostrarán muchas carpetas, por lo que[ソフトウェアフォルダ]Elegir.

Esta carpeta de software contiene todas las carpetas relacionadas con las aplicaciones instaladas en su computadora. Carpeta de políticas Esto lo llevará a Microsoft y luego Microsoft Edge y precargador de pestañasPara deshabilitar el lanzamiento, debe editar la entrada de regedit, por lo que en TabPreloader haga clic en un área en blanco del panel y en las opciones que aparecen[新規]Seleccione, seleccione un valor DWORD de 32 bits, asígnele el nombre AllowPrelaunch, haga doble clic para asignar un nuevo valor y configúrelo en 0 para deshabilitar Edge usando el Editor del Registro.

¿Cómo desinstalar completamente la aplicación Microsoft Edge en mi PC?

Hay varias formas de realizar finalmente esta acción programa por programa.Puede hacer esto, por ejemplo, a través del panel de control. Este es el método más antiguo y más utilizado hasta la fecha. Abra la ventana del panel de control[プログラムのアンインストール]Solo encuentra la opción. Luego solo busque el programa que desea eliminar y haga clic en la opción de deshabilitar y eso es todo.

Otra opción es usar el archivo de desinstalación que viene con el programa instalado. Este programa abre un asistente que le permite ejecutar varias opciones, tales como: B. Eliminar o desinstalar el programa, y ​​esto se hace automáticamente. De forma segura y sin la ayuda de un tercero.. Si desea obtener más información sobre este navegador de Microsoft antes de desinstalarlo, visite el siguiente sitio web: microsoft.com/en-us/edge..