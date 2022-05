Mercado Libre es un sitio web de renombre internacional con una amplia variedad de productos y servicios. Con esta plataforma en línea puedes: Compra y venta de objetos usados ​​o nuevosTiene una función de pago y un servicio especial llamado «Mercado de Pago» que puedes usar para asegurarte de que tu dinero está seguro.

Con Emergencias sanitarias actuales, causado por la pandemia de Covid-19, las trampas y estafas en Internet van en aumento. Es muy difícil moverse y comprar todo online en este momento, ya sea comprando o vendiendo el producto. Recuerda que hay muchos estafadores por ahí y debes prestar atención a ciertos factores para no caer en la estafa y perder tu dinero.

¿Cómo demandar o denunciar a Mercado Libre? Dónde reclamar el fraude

¿Cómo denuncio a Mercado Libre?

Si sospecha que ha sido víctima de un fraude, no recibió su producto, no lo esperaba o simplemente se arrepintió y desea denunciarlo, comuníquese con nosotros a: mercado libre Por teléfono o correo electrónico, el número depende del país en el que se encuentre.

Siempre antes de operar Es bueno saber como comprar en Mercado LibreSe debe prestar especial atención a los productos electrónicos. virtual, Al igual que algunas máscaras de juegos populares, no se envía, por lo que puede llevar algún tiempo resolver el caso.

Si no recibes soporte telefónico siempre puedes contactar con la empresa indicada en la página de inicio o acceder al apartado de Atención al Cliente Si eres vendedor y no has recibido el dinero siempre puedes cancelar la transacción cancelar administrador de pagos

Si usted es vendedor, debe estar atento y tener cuidado al vender en relación con los pagos que recibe, por lo que esto es muy importante. Sepa cómo vender en esta plataforma Oportuno y seguro con la aplicación ingrada «Mercado pagado»Para completar el proceso, ambas partes deben aceptar el pago o la recepción del producto.

¿Qué es una compra protegida? cómo usarlo

mercado libre Una empresa de confianza que brinda servicios durante intentos fraudulentos, incluidas compras protegidas. Puedes utilizar este servicio para devolver productos que se encuentren en mal estado o que no hayas pedido directamente.

Si realiza una compra y envía, eso es un largo camino por recorrer Puede tardar más de una semanaesta firma Proporciona un servicio para rastrear su compra.Por lo tanto, puede estar seguro de que llegará a la hora especificada. El primer paso es crear un informe.

Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente y háganos saber lo que sucedió. Esto puede ser un problema legal, por lo que debe prestar atención a los detalles. Una vez hecho esto, debe recordar todo y decir lo que sucedió. mercado libre Póngase en contacto con el vendedor para resolver el problema.

Si el vendedor no resuelve la situación Dentro de 28 díass, Mercado Libre se compromete a devolverte tu dinero, el dinero te será enviado de la misma forma en que lo pagaste, ya sea por mercado pago o de lo contrario, recibirás una transferencia bancaria. Debe tener mucho cuidado al usar Pay Better para usar el servicio de Mercado Libre.

Recomendaciones para evitar fraudes

Si usted es un comprador o un vendedor, usted mercado de pagoEste sistema de seguridad garantiza que el dinero sea seguro y realista a menos que ambas partes acuerden que una recibe el dinero y la otra es el producto.

Si lo desea comprar Un producto que permite comprobar la confianza del vendedor y el número de sus ventas exitosas. Esto te puede dar mucha información.

si tu quieres Venta Intenta ejecutar todo el proceso en esta plataforma. No acceda a aplicaciones de terceros. En caso de error, toda la información se muestra en la página y no hay problema. Actualizar los datos incluyendo la contraseñaPuedes evitar muchos inconvenientes siguiendo estos consejos.