¿Cómo dejo de recibir mensajes de Rappi? -Deshabilitar los mensajes SMS de Rappi

Rappi es una de las mejores aplicaciones de mensajería del mundo. Esto se debe principalmente a las excelentes promociones que pueden atraer afiliados y clientes.Esto es bueno Los anuncios agresivos pueden ser un poco molestos Y con esto en mente, hoy veremos cómo dejar de recibir mensajes de Lucky.

Cómo dejar de recibir mensajes de Rappi: desactivar los mensajes SMS de Rappi

Ver el producto cada 20 segundos es lo contrario, por lo que a nadie le gusta. Buscar por anuncio, Por supuesto que no puedes odiar a Lucky, pero puedes evitar que lo moleste tanto, ya que puede causarle asco y odiar lo que se te ofrece.

¿Cómo dejo de recibir mensajes de Rappi?

Para llegar al punto directamente y llegar rápidamente al proceso de dejar de recibir mensajes. Afortunadotienes que hacer primero Vaya a la aplicación en cuestión y ábrala en su teléfono inteligente (Incluye la opción de borrar este SMS).

Una vez dentro, haz clic en el icono de perfil o en la opción que puedes ingresar, luego haz clic en «Centro de mensajes‘, Esta sección presenta tres opciones válidas (muestran cómo se envían las notificaciones).

Luego haga clic en la opción «SMS», asegúrese de que cambie de verde a gris y luego presione «» de la misma manera que arriba.mensajeEso es todo. Rappi no enviará nada a tu teléfono (no necesitas la función de notificación automática para eliminar el SMS).

Recuerde, ya que esta es la única forma de eliminar estos mensajes. no Borre mi cuenta de Rappi y bórrela para siempreYa no llegan anuncios molestos (Tu número está vinculado a tu empresa).

Por lo tanto, si desea dejar de recibir mensajes de Rappi por completo, le recomendamos que siga los pasos anteriores.Toma en cuenta que a veces te pueden llegar Cupón o código de descuento de Lucky Pierrot Dado que es a través de SMS, puede que no sea una buena idea desactivar el mensaje de forma permanente. Es mejor eliminarlos solo por un período de tiempo específico.

¿Por qué Rappi usa este SMS?

Ahora que la primera pregunta ya ha sido respondida, es hora de agregar más contexto a su mente y ver un poco más para fomentar el aprendizaje. Entonces Rappi no dejará de enviarte mensajes de texto.

Esto se debe básicamente a que esta es la forma más directa de publicidad. Al aceptar los términos y políticas de la empresa, acepta recibir el mensaje.

Sin este tipo de noticias, no podría obtener ofertas, promociones o noticias (porque a nadie le importa leerlas en la aplicación). Por lo tanto, si al menos una persona lee el contenido al revés, Rappi es una mejor opción.

Por supuesto, esto es muy molesto, pero en realidad no funciona, así que no culpes a la empresa ni elimines la aplicación. Sin embargo, esto no compromete qué tan bien manejan la entrega del producto.

Y con la última lectura, ya sabes lo suficiente como para dejar de recibir mensajes de Rappi en cualquier momento, para que puedas recuperar el control de tu teléfono.

Considere todo lo que se describe aquí (no solo los pasos para eliminar SMS) y aplique lo que ha aprendido para convertirse en un usuario experimentado de la tecnología de envío. Y si Rappi es muy molesto en algún momento, prueba con otra compañía.

Para eso puedes buscar artículos que te den información al respecto ¿Qué es mejor, Glovo, Rappi, Deliveroo, Uber Eats o pide ya?O incluso el que te dice ¿Cuál es la mejor manera de pedir comida a domicilio?..