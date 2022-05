¿Cómo dejo de descargar actualizaciones temporalmente en Android Mobile?

probablemente quieras Pausar temporalmente la descarga de la aplicación Y el software del teléfono, por alguna razón, no quieres que se actualice. Además, por lo general, no desea actualizar su aplicación porque su teléfono no tiene suficiente espacio de almacenamiento para soportar el peso de la descarga de nuevas actualizaciones de aplicaciones.

Sin embargo, si desea dejar de descargar actualizaciones temporalmente en su teléfono inteligente Android, ha venido al lugar correcto. Aquí hay una manera muy simple de pausar esas actualizaciones sin complicarlo demasiado. Además, puedes demostrar que eres tú quien decide cuándo se descargan las actualizaciones de la aplicación.

¿Cómo dejo de descargar actualizaciones en mi teléfono Android?

Lo que te preocupa o te molesta es descargar actualizaciones de aplicaciones o Software para tu teléfono AndroidCómo pausarlos. Sé por qué la actualización en mi teléfono no tiene datos móviles o por qué no tengo datos móviles buena conexion wifi Es por esto que puedes configurar Google Play Store para descargar tu aplicación correctamente.

Actualmente, Google Play Store tiene dos opciones, una que se puede configurar para actualizar automáticamente la aplicación y la otra que se puede configurar para pasar. Deshabilitar temporalmente la descarga de actualizaciones de aplicaciones Que lo tengas instalado en tu teléfono.

Deshabilitar las descargas de actualizaciones automáticas

Por regla general, Google Play Store nos ofrece Descarga juegos, apps, música y películas totalmente gratis, A pesar de esto, ejecuta cada actualización de la aplicación de forma independiente. Sin embargo, por varias razones, es posible que desee deshabilitar la descarga automática de actualizaciones de la tienda.

Ahora solo tenemos que desactivar la descarga automática de la aplicación en nuestro teléfono Ingresa a Google Play Store..Luego debe presionar la imagen de perfil de su cuenta en Google Play Store y escribir: Opción de configuración. Esto lo llevará a la configuración de la tienda de la cuenta.

Siguiente,[ネットワーク設定]Tienes que hacer clic en la opción. Esto moverá algunas opciones de configuración para establecer el uso de los datos al descargar o actualizar la aplicación. Con estas opciones, ahora debe ingresar las siguientes opciones «Actualización automática de la aplicación».

Más adelante verás una ventana con tres opciones que puedes configurar para las descargas de apps, pero para deshabilitar las descargas automáticas,[アプリを自動的に更新しない]Tienes que hacer clic en la opción. Esto le permite detener la descarga de actualizaciones. Desde la aplicación.

Desconectarse de internet

Otra opción que puede usar para pausar o detener temporalmente la descarga de actualizaciones de aplicaciones en su teléfono Android es desconectar su conexión a Internet. Esto significa que si desconecta su teléfono de su red de datos móviles o Wi-Fi, puede descargar actualizaciones desde la aplicación móvil. Pausa por completo.. Esta es una de las opciones más viables y rápidas que puedes ejecutar, además de ser la más fácil de ejecutar aunque no estés en la configuración.

¿Cómo reanudo las actualizaciones automáticas en Android Mobile?

Si ha deshabilitado las descargas automáticas de aplicaciones en Google Play Store de su teléfono Android. Sin embargo, si vuelve a habilitar esta opción, lo hará solo, No tienes que hacerlo manualmente. Entonces puedes hacerlo. De igual forma, esto se realiza a través de la configuración de la aplicación Google Play Store y es igual a los pasos realizados cuando esta opción estaba deshabilitada.

Mientras tanto, pruebe la última versión de Google Play App Store. Sin embargo, por lo general se actualiza automáticamente. Sin embargo, esto es para darle acceso a las opciones anteriores para que no se confunda durante el tiempo de ejecución.

Habilitar descargas automáticas solo a través de Wi-Fi

Google Play Store para teléfonos Android Lo bueno de la App Store es que puedes configurar y seleccionar la red para actualizar y descargar aplicaciones, así mismo una de las opciones más viables es actualizar automáticamente tu aplicación actualizar configuración Y estos se crean a través de la conexión de red celular. Para conectarse a una red Wi-Fi y activar las descargas automáticas, siga estos pasos:

Accede a la aplicación Google Play Store en tu teléfono móvil. Haga clic en la imagen de perfil de su cuenta de Google Play Store en la esquina superior derecha. Luego aparecerá en la ventana emergente.[設定]Escoge una opción. Siguiente,[ネットワーク設定]Haz clic en una opción. Luego, con la opción de desplazarse,[アプリの自動更新]Debes ingresar a las opciones. Luego verás una ventana con tres opciones. Fuera de esta ventana[Wi-Fi経由でのみ]Escoge una opción. Use esta opción para habilitar automáticamente las descargas de actualizaciones desde su teléfono.

Permitir descargas a través de datos móviles

Otra de las opciones que ofrece la App Store de Google Play Store en los smartphones Android es la de configurar las descargas automáticas de las actualizaciones de la aplicación para actualizar a través de la opción de datos móviles. Para hacer esto necesitas hacer lo siguiente: