¿Cómo creo una carpeta que no se puede eliminar en una PC con Windows?

En lo que a nuestros ordenadores se refiere, siempre hay una gran cantidad de información que se cataloga, por así decirlo. Por ejemplo, información variable, información no deseada e información frecuente, estas dos son de poca importancia y se pueden consumir, ahora también tenemos Información importante y sensible, este último siempre debe comprobarse. Porque no se puede descartar.

Se deben aumentar los márgenes de seguridad para esta información sensible y relevante. Bloquear carpeta con contraseña Una opción que lo incluye, pero en este caso Encuentra una manera de evitar que desaparezca.. Para no perder esta información, que es muy importante para nosotros sin ningún motivo, este artículo le mostrará cómo crear una carpeta que no se puede eliminar en Windows. Puedes ver cómo se hace esto.

¿Qué necesito para crear una carpeta no eliminable que no se puede cambiar de nombre en Windows?

Hay algunas cosas que necesita saber para crear esta carpeta. Estos no son tan simples como parecen, ya que son esenciales para esta acción y deben configurarse. Todo es un mecanismo del sistema. Esto requiere conocimiento del orden de los comandos., Debe hacer esto para incluir la función de recuperación en esta carpeta. Esto también hace que sea imposible cambiar el nombre.

En este caso, lo primero que debes saber es que existen tipos de caracteres asignados por el sistema operativo y reservados a los lenguajes de programación. No puede usarlo para nombrar carpetas regulares, pero varían. «Con», «auxiliar», «nul», «LPT1 a LPT9»..Estos personajes tienen la capacidad de nombrar la carpeta que desea proteger, pero esto no es posible Desbloquear archivos de Windows en el menú de propiedades..

¿Cómo crear una carpeta no extraíble que no se puede cambiar de nombre en Windows 10?

Para sistemas Windows 10, puede usar el método exacto para esta operación para generar estas carpetas, teniendo en cuenta lo anterior con respecto a los caracteres utilizados. Para nombrar una carpeta que no se puede eliminarPuedes seguir creando.

Este es su propio método, ya que es otra forma de proteger sus archivos. «PowerShell y selección de carpetas» Estos son los dos métodos que se describen a continuación, los cuales son diferentes pero pueden lograr el mismo objetivo.

Desde PowerShell

en este caso, Use PowerShell o el símbolo del sistema Realiza esta acción. Esta es la carpeta generada a través del comando. De esta manera, trabaja desde partes más profundas del sistema. En este caso, también debe ejecutar el comando para eliminar la carpeta.

Presiona Windows + R para ingresar el símbolo, copia CMD y presiona Enter. Ahora trabaje desde el icono con «D:» como raíz y escriba «md (nombre de la carpeta) /». «mdnull/», La carpeta creada aparecerá en la unidad “D:”. Estoy tratando de encontrarlo y eliminar esa carpeta para verificar su validez, pero no puedo hacerlo.

Elige una carpeta

Otra forma de crear una carpeta es seleccionar una carpeta. Esto es cuando tiene una carpeta que desea proteger pero no desea usar el comando. Si hace clic con el botón derecho y selecciona una carpeta, la encontrará en la carpeta.[プロパティ]Ir[セキュリティ]Ve a la pestaña. Haz clic en esto. Escriba los términos «Editar», luego «Agregar» y en esta parte «Todo»...

Una vez aceptado, ese usuario será seleccionado y mostrado en la columna Marque las casillas etiquetadas Denegar y Control total... Configure esta carpeta de esta manera para evitar que otros usuarios eliminen o modifiquen la carpeta independientemente de sus permisos o privilegios. Esto asegura que la información se muestre en la carpeta. Tenga en cuenta, sin embargo, que realizar este proceso no significa que usted lo cree. Carpetas y archivos cifrados en su PC con Windows 10no es el mísmo.

¿Cómo elimino una carpeta que no desaparecerá de Windows?

En este sentido, también necesita saber los pasos para eliminar la carpeta que creó. Esto se debe a que es posible que tengas que prescindir de él en cualquier momento. Vea cómo se realiza esta acción.

Para ello, vamos a la consola. sistema operativo Windows 10.. Escriba «Windows + R» para copiar el CMD, colóquelo en el directorio raíz creado y escriba el comando «rdnul /». Eso es todo «Rd» significa eliminar el directorio En este caso se puede ver que esta carpeta ya no existe donde estaba (en este caso D:).