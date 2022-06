¿Cómo creo un gráfico de proyección solar del tablero en Excel?

Dentro de Microsoft Excel, hay tantas herramientas para este propósito Mejorar los libros de contabilidad.A menudo es difícil conocerlos en su totalidad. Una de las áreas más completas y desaprovechadas es la gráfica.

Esto le permite ver sus datos de una manera mucho más fácil de entender y digerir.En este caso, estamos ante un gráfico de proyección o ráfaga de sol que cumple una función Representa relaciones entre diferentes niveles o jerarquías. Consulte a continuación para obtener más información sobre el sistema.

¿Cómo se ordenan correctamente los datos en este tipo de gráfico de rayos solares?

Ya sea que esté ejecutando un proyecto, evaluando datos financieros o simplemente componiendo un paso de planificación de gestión, los gráficos de proyección solar sirven como una herramienta muy profesional. Puedes conectar diferentes anillos.Revelar la relación entre ellos.

Tiene una estructura básica, y es el anillo más cercano al centro. En una jerarquía mucho mejor Distinguirlo, por ejemplo, del centro del círculo. Crear un «gráfico de mariposas».. No tiene que depender de aplicaciones externas o complejas para obtener este gráfico en Excel.

Puede hacerlo en un solo paso en la misma plataforma, pero antes de hacerlo, debe saber cómo proporcionar los datos para evaluar y obtener los resultados que desea. Como siempre, La información se resume en una tabla. Además, debe haber múltiples subcategorías o fechas para el mismo artículo.

¿Qué proceso debo seguir para crear una proyección solar en Excel?

Ciertamente, la tabla dinámica está funcionando para usted. Crear un gráfico de barras interactivoSin embargo, intentar convertir estos datos en un gráfico de proyección solar no ha tenido éxito. Esto se debe a que la plataforma no admitía anteriormente la creación directa desde este tipo de tabla. Para lograr esto, primero se debe vaciar la información En formato estático.

La tabla dinámica contiene elementos y contenido que el gráfico no reconoce. Sin embargo, existen trucos simples que pueden ahorrarle mucho tiempo al procesar grandes cantidades de información. Transferir información de una tabla dinámica a una hoja de cálculo normal de Excel. Utilice la fórmula «IMPORTARDA TOS DINAMICOS»Si estudias un poco más, te resultará muy fácil.

Desde Excel en tu computadora

si te gusta ahora Crear un gráfico dinámico usando fórmulasUse la relación de tabla de tabla dinámica-fórmula para vincular y hacer que los gráficos de proyección solar sean interactivos. Asi que Levante la cortadora de su computadora O bien, segmentación de los datos asociados a la tabla original que contiene los datos.

En resumen, Requiere base de datos originall Utilice toda la información para crear una tabla dinámica con los datos proyectados en el gráfico, luego cree una tabla con una expresión que contenga los datos de la tabla dinámica y cree una segmentación que funcione con la tabla dinámica.

Por tanto, cada vez que actualizas los datos en la base original, se actualizan los demás formatos. Por lo tanto, para crear un gráfico de rayos solares, debe seleccionar la tabla de fórmulas que contiene la información y luego cambiar a la pestaña. «Insertar» y luego colocarse en «Insertar jerarquía»Seleccione «Proyección solar» de las opciones mostradas.

Utilice la aplicación Excel en su teléfono móvil

sí, está bien, La versión móvil no es tan perfecta. Al igual que el escritorio, Excel tiene una variedad de herramientas que te permiten lograr casi cualquier tipo de funcionalidad con un poco de dedicación. En este caso, debe comenzar siguiendo los pasos a continuación.

Descargar Excel desde la página principalAbra la aplicación en un libro de trabajo que contenga datos previamente ordenados, como se muestra.

Seleccione el rango de datos que contiene la tabla que contiene las frases que desea agregar al gráfico.

[挿入]Ir a la pestaña o[ホーム]Ir[挿入]Elegir. Luego seleccione el botón Gráfico.

nuevo[グラフィック]En la pestaña, haga clic en el tipo de Diseño que desea ver en su pantalla.

¿Cómo editar el color del gráfico de proyección solar en Excel?

Editar colores es uno de los pasos más fáciles que puede tomar. Tiene la opción de configurarlos antes o después de crear los gráficos.Básicamente tienes que hacer clic en él. [グラフのデザイン]Ve a la pestaña. Presiona el botón «Cambiar color».

Solo encontrarás algunas combinaciones que funcionan bien entre sí. Por favor elige uno El color de proyección es diferente... No obstante, también puedes configurar y aplicar tus propias combinaciones para que los colores coincidan con el resto del libro.

¿Cómo sé si el gráfico de proyección solar es correcto en Excel?

Si ha completado todos los procesos y requisitos para crear un gráfico de proyección solar en su tablero, puede usarlo sin ningún problema.pero Pruebe la rebanadora según sea necesarioMarcas y bordes para confirmar el ajuste correcto.

En una situación muy común, podrías pensar que es un error porque no ves el identificador para una sección particular del gráfico, pero en realidad, si no hay datos, el gráfico ocultará automáticamente el identificador. ..Entonces, si tiene una sección, ciertamente tiene ese artículo No se muestra por limitaciones de espacio Para el título, puede cambiar el tamaño de fuente para ver cómo se ve.