¿Cómo creo un efecto de humo para un video o una imagen en After Effects?

En el mundo actual, puedes encontrar diferentes plataformas que facilitan la edición de fotos, la creación de animaciones e incluso la creación de efectos en tus videos. Esto ayudó en la creación de tales películas y ediciones. Una de las formas de plataformas más utilizadas es After Effects. Esto nos permite crear fácilmente excelentes resultados que son casi profesionales.

Básicamente tienes que: Descargar After Effects Desde el sitio oficial. Una de las opciones que se utilizan actualmente es la influencia humana sobre el vídeo o la imagen. Por ello, en este artículo aprenderás lo siguiente: Cómo crear un efecto de humo Acerca de la plataforma After Effects.

¿Qué herramienta debo usar en After Effects para crear humo?

Además, para usar la opción Cortina humana en videos y fotos, vale la pena señalar que puede: Genere videos en bucle de TikTok en After Effects Así que use esta edición de plataforma en otras plataformas.

herramienta de conversión

Esta es una herramienta que incluye la plataforma After Effects que le permite establecer opciones de efectos. Uno es el efecto de humo en el video o la imagen.

Puedes ser a través de las opciones Ajustar la fuerza de las partículas Crea efectos humanos, sus movimientos, colores, formas y tamaños. A la izquierda está la especificación para configurar cada una de estas características.

Usa la línea de tiempo

Otra opción permitida en la plataforma After Effects es utilizar la línea de tiempo. Esto le permite mostrar dónde se encuentra la animación. Cuando aplica un efecto, puede especificar dónde empezar y dónde terminar. Esta es una excelente opción si desea utilizar el efecto de humo en su video.

Con esta opción, no necesita agregar una línea de tiempo dentro del efecto humano aplicado para imágenes fijas, por lo que se recomienda hacerlo en un video o video.

¿Cómo creo un efecto de humo de video en After Effects?

Es importante señalar que existen varias formas de hacer esto fácilmente para crear efectos de humo en videos editados en la plataforma After Effects, todas ellas Depende del tipo de características disponibles Y lo que quieres lograr. Uno de los más utilizados es el sistema de partículas, que combina muchas de ellas hasta formar una capa completa de humo.

Tiene un sistema de partículas en él. Logotipo 2D a 3D con After EffectsPuede usarlo para crear efectos humanos de una manera realista y excelente.

Otra opción es el flujo de código trampa. Los efectos humanos se realizan rápidamente con esta herramienta, incluidas ciertas opciones como «Preajustes». También puede usar esta opción para encontrar el sistema de partículas y encontrar los mejores resultados.

Asimismo, se puede destacar que el uso de partículas es el sistema más adecuado para conseguirlo. Efecto de humo deseado En nuestros videos e imágenes.

¿Cómo mover o animar el humo en After Effects?

Aunque puede parecer bastante difícil crear o mover efectos de humo en videos de After Effects, no tiene sentido. Generalmente hablando, Animación After Effects HolaConseguido por El sistema de partículas se combinan.

Después de elegir las partículas que desea usar, debe establecer la proporción y el tamaño. En el lado izquierdo de la pantalla la intensidad, tamaño, color de las partículas, en este caso el movimiento que quieres crear.

En el momento en que se reúnen las partículas seleccionadas, puede esculpir la forma del efecto de humo que desee, ¿dónde está el tipo de movimiento que desea crear? Vídeo editado en After Effects.

¿Dónde puedo descargar la plantilla de efecto de humo y agregarla a mi video?

Es posible que encuentre algunas plantillas en Internet que lo ayudarán directamente Establecer el efecto en el video No hay necesidad de crear. Eso significa que debe configurarlos en el video y editarlos hasta que sean apropiados, pero no tiene que comenzar desde 0.

Estas plantillas de efectos están disponibles en las siguientes plataformas: Flimstock’s, FootageCrate, ProDAD. Con BORISFX y Magisto también puede descargar sus plantillas de efectos favoritas y editarlas en su video con After Effects.