TeamSpeak 3 Este es un sistema de comunicación construido usando Voz sobre Protocolo de Internet (VoIP). Este medio de comunicación se utiliza para hablar con personas de todo el mundo. Es utilizado principalmente por jugadores. Y con eso, pueden planificar su juego o simplemente quieren hablar con sus compañeros de equipo.

Cómo crear y conectar un servidor TeamSpeak (TS3) – paso a paso

Un servidor creado por usted o su equipo, Siempre estás activo y no tienes que decirle a nadie que se conecte Para quedarse, si el servidor está instalado en los datos de TeamSpeak, no se cerrará a menos que lo elimine. Todos los servidores tienen un modo de chat para aquellos que no tienen micrófono, por lo que además de un servidor parlante, también es posible escribir.

jugador óxido Ellos son los que recientemente han usado este medio para formar batallas.Porque ofrece calidad y no roba internet.

¿Cómo creo un servidor TeamSpeak?

TeamSpeak funciona con conversación de voz, Estas conversaciones se ejecutan en el servidor. Para crear un servidor, debe seguir una serie de pasos. Esto se debe a que administrar este servidor puede ser un poco tedioso.

Conexión de voz en el servidor Puede entenderse como una LAN partyEsto significa que todos los miembros del servidor están conectados a través de la red global.

Tenga en cuenta que crearemos un servidor TeamSpeak Tienes que pagar una cierta cuota anual de membresíaPor favor pague con tarjeta de crédito.

Firmar un contrato de pago Con Teamspeak. Haga clic en Conectar Conectarse a la dirección IP del servidor, También asegúrese de que todo funcione. La dirección IP del servidor suele ser 127.0.0.1. Después de completar todos estos pasos, se le pedirá la clave de privilegio proporcionada por TeamSpeak. Al colocar la clave de permiso, se revela la categoría de administrador del servidor. Puede cambiar el nombre del servidor haciendo clic en la primera pestaña llamada «TeamSpeak Server». Con esta opción puedes editar el nombre del servidor, su contraseña y los permisos de los usuarios. Cuando están en el servidor...

TeamSpeak actualmente maneja precios de servidor que van desde $1 a $13 por mes. El precio depende de uno o más espacios en el servidor. Asimismo, el rango de ranuras es de 64 a 1024, Cuantas más máquinas tragamonedas tengas, más personas podrán unirse al servidor..

¿Cómo me conecto a un servidor ya creado?

Puede ingresar al servidor enviado por un tercero. Es posible que desee ingresar al servidor desde el exterior. Esto suele ser algo que los nuevos usuarios de TeamSpeak deben tener en cuenta. Puede ser un poco aburrido.. Para conectarse al servidor, debe hacer lo siguiente:

Instale TeamSpeak3. Abra el programa y busque la opción de conexión en la esquina superior izquierda. Se abrirá una ventana pidiéndole su dirección IP.. Si el servidor solicita una contraseña, tiene la opción de ingresarla. Después de hacer todos estos pasos Debe hacer clic en la opción para conectarse..

Pros y contras de TeamSpeak3

Hay un programa de comparación que nos da las fortalezas y debilidades del programa para determinar si es un programa ¿Es a nuestro favor?..

ventaja

Calidad de sonido de TeamSpeak3 Mejor que otros programas de audio. Esto se debe a que utiliza como señal la IP directa del router. Los bots de música están disponibles

La apuesta por los otros programas de idiomas de TeamSpeak es excelente Todo esto es por soluciones rápidas y privacidad. Se habló de su participación. PlayStation 5.

