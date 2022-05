Cómo crear una tienda online con WooCommerce en WordPress

Si quieres crear una tienda de electrónica o e-commerce, la mejor manera es usar WordPress WooCommerce. Esto se debe a que es una plataforma de creación de sitios web ideal para implementar blogs o tiendas virtuales. Este sistema tiene varios complementos. Esto facilita programar la web y adaptarla a lo que necesitas.

La versatilidad de esta plataforma es tan grande Sitio oficial de WordPress Puedes encontrar diferentes plantillas para usar para lo que necesites. fácil, Tienes que elegir el diseño que mejor se adapte a lo que buscas. Implementar una tienda virtual.

Cómo instalar Woocommerce desde WordPress

WordPress fuente abierta, necesitas saber cómo instalarlo usando WooCommerce. Para instalarlo, debe ir a WordPress e iniciar sesión con su dirección de correo electrónico y contraseña como de costumbre. Luego, una vez que visite la página principal y se encuentre, debe encontrar la palabra «Complemento» en el menú.

Cuando ingreses a esta sección, verás un recuadro llamado «».Agregar nuevo“Si presionas para ver las otras opciones, en esta área debes ir al buscador y copiar WooCommerce para que puedas buscar.

Si lo busca, encontrará que WooCommerce es la primera opción que ve. Dentro verás un cuadro que dice «Instalar ahora». Si presiona esto, tendrá que esperar a que se instale antes de presionar activar. Posibilidad. Si tienes esta última opción, ya la has instalado correctamente. Seleccione para ver una descripción general o una guía de WooCommerce.

Cómo configurar WooCommerce desde WordPress

Lo primero que debe hacer es iniciar una tienda en línea. Piensa en un nombre que creas que te representaSi ya tiene uno, debe seguir los pasos a continuación.

Instalar el complemento WooCommerce en WordPress

Los complementos son cualquier software que ayuda a agregar a sitios web. En definitiva, son programas que complementan la funcionalidad de cualquier sitio web y te permiten utilizar una variedad de aplicaciones complementarias.

En general, lo verás. Hay muchos tipos de complementos para editar y diseñar sitios web., especialmente audio, social o correo electrónico. Hay varios complementos para ejecutar una tienda en línea, La mejor opción es WordPress WooCommerce.

Para instalarlo, simplemente vaya a la sección que busca el complemento y asígnele un nombre. Aparecerá el complemento y solo tendrás que optar por la instalación rápida. En este punto, debe configurar su sitio web de comercio electrónico.

Lo normal La interfaz de usuario proporcionada por este software es muy intuitiva.Así que si no tienes programación ni experiencia con la plataforma WordPress, no te preocupes. Descubrirá que puede aprender de inmediato.

Además la configuración es fácil, basta con ir al panel y en las opciones de apariencia hay que elegir una de las plantillas que hay. Puedes ver que hay una variedad de cosas. Opción gratuita mientras que otros son de pago...

Una vez que haya seleccionado una plantilla, simplemente agregue la información que necesita y agrupe su inventario por categoría para que sea más fácil encontrar los productos que ofrece.

No olvides agregar todos los complementos que tu tienda en línea necesita para funcionar de manera eficiente. ¿Tiene un software que pueda aceptar diferentes métodos de pago? PayPal, etc. Asimismo, es necesario agregar complementos que faciliten la comunicación entre usted y sus prospectos. También te recomendamos utilizar un servicio de envío para facilitar la compra a tus clientes.

Personaliza la tienda

En una palabra Dominio es el nombre que se le da al sitio webEs decir, la dirección que utilizan los usuarios para navegar por las tiendas online. Lo ideal es que tu nombre sea corto y accesible para que cualquier persona que quiera visitar tu sitio para realizar una compra pueda encontrarlo rápidamente. Si no sabe qué dominio elegir, es importante saber cuántos dominios hay y qué tan útiles son...

establecer el cargo

Debe alojar su sitio web en un sitio web seguro antes de poder configurar las opciones de envío. Instalar WordPressEsto se conoce como «alojamiento».

El hosting, también conocido como web hosting, almacena toda la información que los usuarios ven en internet. En resumen, El hosting es un espacio disponible para almacenar información Lo que quiere es por qué es tan importante elegir o encontrar un alojamiento de buena reputación.

Este es Garantizado que tu tienda online es rápidaEn resumen, los usuarios de Internet pueden navegar con facilidad.

Después de elegir el mejor dominio y alojamiento para su sitio web, es importante pasar al siguiente paso. Instalar WordPress.. De forma similar, puedes elegir la plantilla que más te guste o la plantilla que represente la tienda de electrónica. Debe tener un aspecto como este: Hay varias opciones para elegir...

Configurar pago

El pago se determina de la siguiente manera Uso de herramientas de WordPressPor lo tanto, solo tienes que ir a la sección para agregar valor a un producto específico. Esto sucede después de que se lanza el producto.

Sube y publica tu producto

Para agregar un producto a la tienda, debe agregar el producto como un objeto. Esto puede incluir imágenes y texto. Usted también puede Agregar calificación Sobre el producto y por qué es interesante comprarlo.

Cómo gestionar los pedidos de la tienda online

Con la instalación correcta del complemento gratuito, puede usarlo como desee. Una de las opciones que ofrece es la gestión de pedidos. Para ello, primero debemos registrarnos escritorio WordPress Cómo navegar por la sección del menú de WooCommerce en las opciones que se muestran[注文]Escoger. Al acceder a esta área puede ver la lista completa de pedidos que se muestran en esta área. Ahora puede revisar o configurar opciones para administrar pedidos.

Lo primero que podemos hacer es pulsar la casilla que dice «».acción por lotes‘, luego aparecerá un menú y podrá hacer lo siguiente: mover el pedido a la papelera, cambiar los distintos estados del pedido, editarlo (esto significa que el pedido se pagó correctamente, debe enviar el producto), pendiente (que significa que el pedido se ha pagado correctamente), pendiente (Esto significa que se produce cuando el cliente tiene que realizar un pago por otro medio como transferencia bancaria y esperar a que se pague el recibo) Completado (colocado al final de la entrega , después de que se haya entregado el pedido) requerido).

Si desea buscar un pedido específico, debe hacer clic en el cuadro que dice Buscar el pedido deseado. Aparece un icono de ojo en la lista. Haga clic aquí para ver el progreso de su pedido y pago. Si desea configurar un método y lo.

Cómo crear un producto con WooCommerce

Para empezar a vender un artículo, debes venderlo a la tienda. Agregar. Por lo tanto. Por lo tanto, necesita crear un nuevo producto utilizando WooCommerce.Para hacer esto, necesitamos ve adentro WordPress Luego vaya al menú de WooCommerce y seleccione una opción de producto. Si este es el primer producto que se agrega[製品の作成]Presione la casilla etiquetada o en la lista[新規追加]Debe seleccionar una opción. Debe seleccionar el tipo de producto para comenzar a agregar.

productos simples

Los productos simples son productos que se pueden vender y son únicos y no tienen opciones. Hay varios productos como sillas y libros. Cuando ingreses al área de creación de productos, verás lo siguiente: Interfaz para copiar todos los datos necesarios.. Así mismo el nombre y la breve descripción.

Las opciones de fecha de producción se muestran a continuación. Ven además.productos simples‘En esta área puede almacenar toda la información importante sobre nuestros productos. Primero encontrarás «General» donde tendrás que ingresar el precio que le quieres dar a tu producto. Luego baje por opción (stock, entrega, productos relacionados, atributos), ingrese cada característica del producto simple, luego agregue una buena foto del producto, suba y vea la vista previa. Puedes pulsar el botón que está dentro. Dónde puedes verlo, cómo verlo en tiendas y si te gusta puedes guardarlo.

producto variable

Por otro lado, un producto variable es un conjunto de todas las variaciones donde cambia la variación del producto. Por ejemplo pantalones de diferentes colores y tallas. Para crearlo, repita los pasos anteriores, baje para ver los datos del producto,[‘]Solo elige.producto variable‘Siguiente,[属性]Ve a la sección y elige lo que necesitas para tu producto (color, talla o atributos personalizados del producto).

Allí puede ingresar y guardar todos los atributos de tamaño o color del artículo. Luego ve a la variación y haz los cambios para que puedas presionar guardar cambios. Finalmente, ingrese todos los demás datos requeridosAgregue una foto del producto y muéstrela en la página.

Plantillas para crear una tienda online

como ya sabes WooCommerce Esta es una gran herramienta para crear tiendas. Como resultado, se proporcionan varias plantillas para facilitar el proceso y se pueden ejecutar correctamente y sin errores. Sin embargo, debe elegir el mejor para no tener que elegir el mal optimizado.

Lo que debe verificar es que sea receptivo, personalizable para su dispositivo y accesible de forma segura. También debe verificar la velocidad de carga para no sentirse estresado por los retrasos en el acceso. Uno de los más conocidos es’generar prensa“Un favorito de la mayoría de los usuarios.

Consejos para que tu tienda online funcione correctamente

Tienes que hacer para que tu negocio se destaque Sigue una serie de pasos.. En primer lugar, no agregue demasiadas extensiones. Esta herramienta proporciona las extensiones que necesita, así que asegúrese de no sobrecargarla con demasiadas extensiones no deseadas.

Pocos usuarios saben que cuanto más grande sea la imagen que subas a la tienda, más lenta será la página. Esto se debe a que el navegador necesita descargar más datos de imágenes de alta resolución, así que antes de que los necesite Mejorar la imagen Ve a la tienda.