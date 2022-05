Cómo crear una línea de tiempo usando TimelineJS-Google Sheets

El tiempo como concepto y los elementos inmóviles e imparables pasan sin piedad. Es algo que no podemos detener, pero definitivamente podemos estudiarlo y mantener estáticos los procesos y eventos que suceden allí. Esta estadística comienza con la memoria y el análisis. Y a través de Una herramienta conocida como línea de tiempo..

Cómo crear una línea de tiempo en una hoja de cálculo usando TimelineJS

Todos lo escuchamos, y algún día incluso te daremos una vaga idea, pero ahora mismo me gustaría hablar contigo. Plataforma digital llamada TimelineJS, Cree el arte de la línea de tiempo a través de hojas de cálculo. No se trata de herramientas complejas, no vale la pena, o no se ve como problemático. servicio de red..

TimelineJS lo hace fácil de usar con plantillas Funciona En Google Drive, Aumentar la comodidad del usuario. Desde este ámbito, la línea del tiempo se consagra como una herramienta dinámica que ya no es objeto de nacionalismos solemnes. El gráfico ahora se convierte en una tabla TimelineJS.

¿Qué necesito para usar TimelineJS?

Tal vez tienes muchas ideas en la cabeza, Si no los organiza, es posible que sus mensajes no lleguen correctamente. Al resto de la gente. Por eso, crear una línea de tiempo es una gran opción para exteriorizar tus ideas.

Una de las cosas buenas es que no se necesita mucho para empezar a usar esta herramienta.

El TimelineJS al que se hace referencia es una herramienta abierta y de trabajo. Eso significa que puede adjuntarlo sin ninguna restricción. Una enorme cantidad de conexiones con plataformas de comunicación., educación, social, útil y otros. El único requisito para esto es una conexión estable. Es por eso, Medir la velocidad de conexión a internetY si no estás satisfecho, pruébalo acelerar internet Tan lejos como sea posible.

A través de su interfaz, TimelineJS brinda una plantilla base para ser cargada dentro de la conexión con Google Drive para trabajar desde la nube. Será una herramienta muy conveniente. Esto proporciona una hoja de cálculo más cómoda con un formato específico. Deje que el usuario haga el trabajo de editar a su gusto.

concepto de Línea de tiempo como un medio gris pasado de modaDejado atrás, se ha vuelto posible convertirse en una poderosa herramienta para crear y presentar ideas y presentaciones. Esto también es muy eficiente, así como actividades y presentaciones de instalaciones educativas y prácticas.

consideraciones

Asegúrese de que su conexión a Internet sea buena y estable.

No aburras a tus visitantes con diapositivas largas. Escribe una historia que se pueda leer en menos de 20.

Añade información sin cambiar elementos ni celdas. Esto puede hacer que la línea de tiempo esté mal configurada y no funcione correctamente.

donde funciona

La línea de tiempo creada con esta herramienta es blogs y sitios web Se puede insertar a través del generador utilizando el enlace proporcionado por TimelineJS y debe agregarse.

TimelineJS y su formato y apartado interno.

Para crear una línea de tiempo en una tabla con TimelineJS, debe conocer su diseño interno, del cual lo obtendrá más adelante. Referencia para llegar a la línea de tiempo.. Consta de secciones modificables o editables que pueden ser obligatorias u opcionales según tus necesidades. Se resume en la interfaz de la siguiente manera:

Primer periodo : Deja información adecuada al momento del evento o tema tratado. El año es obligatorio y otros detalles como el mes, el día y la hora siguen siendo opcionales.

: Deja información adecuada al momento del evento o tema tratado. El año es obligatorio y otros detalles como el mes, el día y la hora siguen siendo opcionales. sección de fin de tiempo : A partir de ahí, se explica detalladamente el detalle de la serie temporal de finalización del tema referenciado. Deje detalles para todas las opciones de año, mes, día y hora.

: A partir de ahí, se explica detalladamente el detalle de la serie temporal de finalización del tema referenciado. Deje detalles para todas las opciones de año, mes, día y hora. campo de fecha : Esto es opcional y se utiliza para cambiar la presentación final y reemplazar la anterior si el usuario así lo desea.

: Esto es opcional y se utiliza para cambiar la presentación final y reemplazar la anterior si el usuario así lo desea. sección de pregrado : Su uso queda a criterio del internauta, en el cual se editan los datos del título y el texto introductorio.

: Su uso queda a criterio del internauta, en el cual se editan los datos del título y el texto introductorio. área de medios : Desde aquí se carga la tabla de imágenes, videos y miniaturas (thumbnails) en TimelineJS. También los elementos de autoría y fusión de código HTML. Todos son opcionales.

: Desde aquí se carga la tabla de imágenes, videos y miniaturas (thumbnails) en TimelineJS. También los elementos de autoría y fusión de código HTML. Todos son opcionales. entrar en la secciónO: Su uso es facultativo y diferencia o estructura la distribución del tiempo según periodos o grupos. Dependiendo de la preferencia del usuario.

Cómo crear una línea de tiempo con TimelineJS

En el sitio oficial puedes ver un ejemplo de lo estéticos y dinámicos que son los resultados. Aquí hay dos maneras diferentes de hacerlo.

Utilice la hoja de cálculo de Google

a Conoce el elenco interno de TimelineJSHe explicado los detalles, pero crear una línea de tiempo en una hoja de cálculo es muy simple. Simplemente ingrese a la plataforma TimelineJS e ingrese el enlace que lo dirigirá a la plantilla en la que está trabajando desde el enlace y Google Drive.

todo ya esta ahi Configurado dentro de la plataforma TimelineJSPor lo tanto, sólo las ediciones o cambios corresponden a la preferencia del usuario, siguiendo las instrucciones que la misma plataforma brinda de manera básica de acuerdo a esta sección. Una vez que los conozcas, todo lo que tienes que hacer es ingresar a la línea de tiempo y confirmar.

Uso de TableCapture

Table Capture es una extensión de Google que actúa como una herramienta de extracción de datos. Puede usarlo para copiar el contenido de una tabla HTML en su sitio web y pegarlo en una hoja de cálculo de Google o Excel.

Cómo publicar una línea de tiempo

[ファイル]En el menú desplegable[Webに公開]Prensa.

Se abrirá una pequeña ventana donde deberá seleccionar od1 > Publicar > Aceptar.

«Este documento está publicado en la web» se muestra en la parte superior de la ventana. Puedes cerrarlo ahora.

Copie la URL de la tabla de la barra de direcciones.

Regrese a TimelineJS y pegue la URL en el generador.

Ahora puedes compartir la línea de tiempo.