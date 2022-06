Cómo crear una hoja de cálculo para realizar un seguimiento de los pagos con tarjeta de crédito en Excel

La palabra crédito suena muy atractiva para la mayoría de las personas, especialmente cuando se trata de tarjetas de crédito. Esta es una gran ventaja que nos pueden ofrecer los bancos hoy en día.pero lleva uno Gran responsabilidad..

Con una tarjeta de crédito, puede gastar una cierta cantidad de dinero que en realidad no tiene. Parece que nos hace la vida más fácil, ¿no?ciertamente es así Da accesibilidad a ciertas cosas. Es posible que no pueda acceder a él sin ellos. Sin embargo, no todos son rosas.

Como todo en este mundo, Las tarjetas de crédito tienen sus puntos fuertes y débiles También.El uso de este dinero «prestado» se acumula así deuda con nosotros.. Al monto total de esta deuda se le suma una cierta cantidad, como si fuera poco. Representa el porcentaje de interés que cobra el banco.

La realidad de las tarjetas de crédito es cuando la conocemos Administrar correctamente Reconocido y restringido en su uso y responsabilidad Solicitar un aumento en el límite de su tarjeta de crédito Y puede tener un impacto positivo en nuestra solvencia en lugar de negativo.

¿Qué es la gestión de pagos con tarjeta de crédito?

Gestión de pagos con tarjeta de crédito Investigación y análisis de flujo de efectivoEs decir, investiga la operación en función de la cantidad de dinero que tiene el usuario especialmente.Así que no le des peso Tipos de interés a corto y largo plazo..

La gestión adecuada de los pagos con tarjeta de crédito puede ayudar con esto Economía de usuario estable.. Una manera fácil de realizar un seguimiento de los pagos de su tarjeta de crédito es conocer los métodos de pago de su tarjeta de crédito y asegurarse de que los costos de su deuda no excedan sus ingresos mensuales.

En segundo lugar, Total de todos los ingresos Tanto si eres empleado como autónomo, ganas un mes completo. Todo lo que necesita saber es la cantidad promedio que se le pagará por el trabajo de un mes.

Ahora que esta cuenta está lista, sigamos adelante. Total de todos los pasivos Lo que sea que nos cueste dinero durante un mes. Si este último total es menor que el ingreso total, puede utilizar un cierto porcentaje de la cantidad disponible para pagar la deuda con el banco de la tarjeta de crédito.

Él es La deuda total supera los ingresos totales Le recomendamos que deje de usar su tarjeta de crédito mientras dure su deuda y si es necesario. Retire su tarjeta de crédito de Play Store Para evitar más deudas.

¿Cómo pagar con tarjeta de crédito?

Todos los bancos Varias formas de pagar la deuda de su tarjeta de crédito.. En la mayoría de los casos, tienes la opción de pagar a través de Internet o el método más antiguo, pero puedes ir al banco más cercano y depositar tu cheque o efectivo en tu cuenta de tarjeta de crédito.

Lo mejor es considerar estas opciones, ya que la tecnología nos domina la mayor parte del tiempo. Lo más seguro es tener un método de pago más simple y fácil: hacer una transacción A través de un mensaje desde su teléfono móvil.

Pasos para crear una hoja de cálculo en Excel y realizar un seguimiento de los pagos con tarjeta de crédito

Puedes crear esta tabla hoja de calculo de SobresalirAhora necesitamos crear seis columnas básicas donde podemos anotar los siguientes datos:

Tipo de tarjeta de memoria

Pagar el saldo

Fecha de expiración

Pagos futuros

Interés

pagado

Luego crea una lista que incluya todas tus tarjetas de crédito. Multiplique el saldo de la tarjeta con la tasa de interés más alta, Horario basado en lo que puede pagar.. Esta tabla debe actualizarse cada vez que realice un pago con tarjeta de crédito.