Payeer es un monedero electrónico gratuito disponible en varios países. Con este monedero electrónico podrás enviar y recibir dinero de forma rápida y segura, e incluso sacar dinero de cajeros automáticos. Este monedero no tiene nada que envidiar Paypal..lo explicaré en este post Cómo crear una cuenta Payeer y solicitar una tarjeta gratis – fácil y rápido..

Cómo crear una cuenta Payeer y solicitar una tarjeta gratis – fácil y rápido

Mira este video en YouTube

Pasos para crear una cuenta Payeer

Aporte Sitio web oficial de Payeer Desde tu navegador preferido. En Payeer, haz clic en el botón verde «Crear cartera».. En una nueva ventana, debe ingresar su dirección de correo electrónico de uso frecuente y el código de seguridad (Capturar) que aparece a la derecha. A continuación, debe aceptar los términos del servicio. Si no tiene un correo electrónico, puede Fácil de crear con Gmail O puedes si quieres Redactar correo de Yahoo.. Haga clic en el botón para continuar con el registro «Crea una cuenta» (Seguir). Ingrese la dirección de correo electrónico previamente registrada y busque el correo electrónico enviado por Payeer. Este correo electrónico contiene un código de seguridad de 5 dígitos que puede copiar en la página de pago. En la página de Payeer, debe ingresar el código de 5 dígitos y hacer clic en el botón verde «Crea una cuenta».. Una nueva ventana mostrará su contraseña, palabras secretas y nombre de cuenta. Puedes dejar estos datos rellenados, pero te recomendamos que los cambies todos, por ejemplo Crea una contraseña Consta de números, letras mayúsculas y minúsculas, palabras secretas Recuerda que si olvidas tu contraseña o tienes algún otro problema, te ayudará a recuperar tu cuenta. Una vez que haya realizado todos los cambios pertinentes[次へ]Hacer clic. en el siguiente paso Completa el formulario indicar nombre, nombre, país,[続行]Presione el botón. ¡Listo! La cuenta fue creada satisfactoriamente. Si lo desea, puede habilitar la validación en dos pasos para mejorar la seguridad.

¿Cómo solicito una tarjeta Payeer gratis?

Payeer tiene su propia tarjeta MasterCard Esto se puede solicitar en la mayoría de los países donde se utiliza esta billetera virtual. Con esta tarjeta puede pagar su compra en una tienda autorizada y retirar dinero de un cajero automático que acepte tarjetas MasterCard.

Cabe señalar que la tarjeta para cuentas no verificadas tiene ciertas limitaciones. Esto no sucede con las cuentas verificadas. La activación de la tarjeta es gratuita y no hay pagos mensuales ni de comisiones, pero el envío cuesta $ 9.95 por correo aéreo y $ 4.95 por DHL, que son los métodos estándar. Procedimiento para solicitar una tarjeta:

registro Con una cuenta Payeer. En su cuenta, vaya al menú en el lado derecho de la pantalla y haga clic en Opciones «Mi tarjeta» (Mi tarjeta). En una nueva ventana, debe hacer clic en un cuadro como el siguiente «Crear nuevo mapa».. ahora debes Completa el formulario Donde deberás ingresar tu nombre, apellido, fecha de nacimiento y marcar el tipo de tarjeta que deseas recibir (plástica o virtual). También debe marcar el tipo de moneda dólar o euro, los detalles de la ubicación y el método de envío (AirMall o DHL). Es importante incluir su dirección de correo electrónico y número de teléfono en el área de notificación. Estoy de acuerdo con los términos y condiciones,[続行]Presiona el botón. La siguiente ventana muestra todos los datos ingresados ​​previamente, asegúrese de que todo esté escrito correctamente y haga clic en el botón «Curso».. Payeer le enviará una notificación por correo electrónico Indica que la aplicación está en proceso Le dirá en cuántos días se entregará. Ahora debe esperar a que la tarjeta llegue a la dirección especificada. Una vez que haya recibido su tarjeta, deberá activarla para disfrutar de todos los beneficios.

Cuando llegue la tarjeta, deberá validarla con una identificación y una factura que incluya la dirección y el nombre del titular de la tarjeta. Estos datos deben coincidir con los datos que ingresaste al llenar la solicitud de la tarjeta. Por lo tanto, puede crear una cuenta de Pagador y solicitar una tarjeta de forma gratuita.