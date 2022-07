Cómo crear una cuenta de WhatsApp desde tu móvil, tablet o PC

Una de las mejores aplicaciones de mensajería disponibles es WhatsApp, ya que las diversas funciones que componen esta plataforma permiten a los usuarios hacerlo. Manténgase en contacto de diferentes maneras..

Similarmente aplicación de mensajería whatsapp messenger Brinda a los usuarios diversas opciones de acceso a la plataforma.Entonces es posible acceder a este servicio Desde tu teléfono móvil, tablet u ordenador..

Le mostraremos que puede usar esta red de mensajería de la manera que desee. Cómo registrarse en WhatsApp y crear una cuenta Desde teléfonos móviles, tabletas, PC u ordenadores.

Cómo crear una cuenta en WhatsApp

Desde tu teléfono móvil

Una de las mejores opciones para darle a su teléfono una variedad de funciones es proporcionada por una variedad de aplicaciones móviles.Así que no es sorprendente si quieres tengo whatsapp en mi celularNecesitas instalar una aplicación de este tipo.

Por lo tanto, regístrese Crear una cuenta de WhatsApp desde el móvilDebe descargar la aplicación de la tienda de aplicaciones dedicada a teléfonos móviles con anticipación.

Como puede ver, si tiene un teléfono inteligente Android, debe acceder a la tienda Google Play. Por el contrario, si tiene un dispositivo iPhone, Ir a la tienda de aplicaciones de Apple En cualquier caso, busca la aplicación WhatsApp.

Tan pronto como tengas Descargué e instalé WhatsApp en mi teléfono, necesitas acceder a él y acceder a la única opción disponible para ti que es suscribirte a WhatsApp. Por lo tanto, todo lo que tiene que hacer es ingresar su número de teléfono y esperar hasta que reciba el código de verificación.

Finalmente, solo ingrese el código correspondiente a WhatsApp y su cuenta se creará con éxito. WhatsApp en tu móvil.

en la bandeja

sera una pastilla dispositivo similar teléfono, Pero debido a su gran tamaño y buen funcionamiento interno, no es de extrañar que WhatsApp se registre y cree una cuenta a través de la aplicación.

Sin embargo, este es el inconveniente que suelen encontrar muchos usuarios a la hora de instalar en sus tablets la popular aplicación de mensajería WhatsApp. no tienen numero de telefono Exclusivo de ella.Pero puedes, así que no te preocupes. Consigue un número de teléfono virtual gratis En este caso, esto es muy necesario.

Entonces, una vez que obtenga este número de teléfono, el siguiente paso es descargarlo Instale la aplicación WhatsApp en Tableta Para hacer esto, debe acceder a la tienda adecuada para su dispositivo. Es decir, la Google Play Store para Android y la Apple App Store para iOS.

Tras integrar WhatsApp en tu tablet, accede a la aplicación[アカウントの作成]Tienes que seleccionar una opción.Finalmente, debe ingresar el número de teléfono que tiene y confirmar el código que recibe Crea una cuenta de WhatsApp desde tu tablet..

Desde PC

Muchos usuarios fieles a las aplicaciones de mensajería de WhatsApp saben que existen opciones que lo hacen posible. Usa WhatsApp desde tu computadora O computadora.Por otro lado, no saben cómo es posible registrarse Crea una cuenta en WhatsApp desde tu PC..

Así es como registrarse en WhatsApp Descarga el emulador a tu computadora. Si visita su navegador favorito, encontrará que hay varias opciones para instalar el emulador en su computadora y que no está limitado a cada sistema operativo.

Por lo tanto, puedes Descarga el emulador de Android para Windows, Linux o Mac, según tus necesidades.Una vez que lo consigas, el siguiente paso es Descarga la aplicación WhatsApp Desde la tienda de aplicaciones que contiene el emulador.

Proceso para Inicie sesión en whatsapp usando su PC Así, es como hacer un trámite desde un teléfono móvil. Ahora, debe ingresar a WhatsApp, seleccionar la opción «Crear una cuenta» y luego ingresar el número de teléfono en los campos correspondientes. Por último, comprueba el código que recibes con este número para disfrutar de WhatsApp en tu PC.

¿Puedo crear una cuenta de WhatsApp sin un número de teléfono?

por ahora, WhatsApp no ​​permite registrarse sin número de teléfono, frente a otras redes sociales como Telegram. Esto le permite registrarse con sólo su nombre de usuario.

Sin embargo, si no tiene una tarjeta SIM o simplemente no quiere dar su número de teléfono personal, puede: Puedes usar un número virtualEste ya no es un número de teléfono normal, solo se usa Internet.

Hay varias empresas que ofrecen números virtuales como Line2, Sideline y Hushed. Sólo tienes que elegir el que mejor se adapte a tus necesidades.