facebook no es solo Una de las redes sociales más utilizadas en los últimos añosSin embargo, también es una de las más involucradas en el escándalo de filtrar información personal de los usuarios y poner en peligro su seguridad y reputación en el entorno social.

Cómo crear una cuenta de Facebook sin una cuenta de prueba de número de teléfono móvil

Sin embargo, la red sigue siendo admirada porque la mayoría no experimenta este tipo de inconvenientes y muchos no crean páginas por razones de seguridad, pero Facebook quiere proteger su perfil, me interesan las opciones de privacidad que ofrecemos.

Si quieres crear sitio de facebook Y prefiere reservar ciertos datos personales.Hoy, Miracomosehas está enfocado en mostrártelos. Cómo crear una cuenta de Facebook sin un número de móvil..

¿Debo proporcionar mi número al registrarme?

Al crear una cuentaCuando te registras con tu correo electrónico, Puedes saltarte la opción de añadir tu número de móvil, Reforzar la seguridad. De esta forma puedes crear una nueva cuenta de Facebook que funciona perfectamente sin necesidad de añadir un número.

¿Puedo crear una cuenta sin un teléfono móvil o correo electrónico?

La mayoría de la gente no lo sabe, pero Facebook ofrece la posibilidad de crear una cuenta sin utilizar un número de móvil. Correo electrónico también.. Esta opción se llama cuenta de prueba y no requiere que divulgue los datos anteriores.

Sin embargo, las cuentas de prueba de Facebook tienen algunas restricciones y no brindan todas las funciones de las cuentas reales o tradicionales.

Cómo crear una cuenta de prueba de Facebook Primero, necesitas una cuenta real.. Si no tiene su propia cuenta, puede usar la cuenta de su amigo porque la cuenta de prueba no está vinculada a su cuenta real.

Después de iniciar sesión, verá las opciones de administración de la cuenta de Facebook a la izquierda. Seleccione allí y Se le dará la opción de crear una nueva cuenta, Rodeado por una caja verde. Aparecerá automáticamente una pestaña emergente que muestra los datos necesarios para crear una cuenta de Facebook.

Los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfonos móviles, etc. se muestran en cada campo de datos y se pueden utilizar como plantilla para introducir sus propios datos. Sin embargo, para crear una cuenta de prueba, deberá ingresar los detalles que se mostrarán en la misma página. Aquí se explica cómo crear una cuenta de prueba.

en este caso, Estarán Facebook elige tu nombre (Así que puede ser igual de extraño Mike Alcgdeajbhaai Greenenstein)Sin embargo, una vez creada la cuenta, puede cambiarla por el nombre que desee. Haga clic en la fecha en la esquina superior derecha de la pantalla para hacer clic[設定]Ir. Desde allí, haga clic en su información personal de Facebook para cambiarle el nombre.

este tipo de cuenta Brinda la oportunidad de explorar la red de Facebook. Personaliza tu perfil para obtener la misma experiencia que con una cuenta real, pero hay muchas restricciones que debes conocer antes de crear una cuenta de prueba de Facebook.

Este tipo de cuenta no le permite interactuar con usuarios de cuentas reales, por lo que una cuenta de prueba solo puede publicar y compartir con otras cuentas de prueba.

Otro aspecto a tener en cuenta Es que no puedes convertir una cuenta de prueba en una cuenta real.. Esto significa que si desea obtener la mejor experiencia real de Facebook, deberá crear una cuenta y comenzar de nuevo, perdiendo toda la información compartida en el muro de la cuenta de prueba.