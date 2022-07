Cómo crear una cuenta con Xiaomi MI y su propósito paso a paso

En los últimos años Marca del dispositivo Xiaomi MI es él mismo Primera salida En diferentes paises. Puede que tengas uno de estos teléfonos, hayas oído hablar de ellos y sus aplicaciones, o estés pensando en comprar uno de estos dispositivos. Esta información es muy útil, independientemente de cuál sea el caso. ahora,Cómo crear una cuenta Xiaomi Mi y su finalidad??

Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo disfrutar de todos los beneficios de cada dispositivo Xiaomi.

¿Cuál es el método y el propósito de crear una cuenta Xiaomi MI? -Descripción paso a paso

¿Cuáles son los beneficios de una cuenta Xiaomi Mi?

Cuenta Xiaomi MI Para usuarios de dispositivos XiaomiEspecialmente los teléfonos MIUI pueden Conecta tu teléfono móvil Puedes acceder a la nube de Xiaomi llamada Mi Cloud. También puede vincular cuentas en otros dispositivos para usar otros servicios de esta marca.

Esta cuenta Xiaomi MI es única, está asociada a un ID y se puede definir como un número de identificación único. No hay usuarios en la cuenta. Por lo tanto, si se registra para su dispositivo, deberá usar su dirección de correo electrónico o número de teléfono cuando se registre. Registre su cuenta y contraseña..

Esa es la razón importante Recuerde su dirección de correo electrónico registrada y contraseña o número de teléfono Con una cuenta Xiaomi Mi; también hay otra forma de acceder a tu cuenta MI.

Para hacer esto, debe visitar el sitio web Mi cuenta e ingresar la información de seguridad que falta.

Encontrar un dispositivo fácilmente

Puede usar esta cuenta para encontrar su dispositivo en caso de robo o pérdida.bloquear el dispositivo Borrar cuenta.. En resumen, es un sistema de seguridad que tiene Android, pero si combinas esta función con tu cuenta Mi, puedes encontrar tu teléfono aunque estés lejos, lo que puede ser un gran apoyo.

A menudo esto sucedeEl teléfono es absolutamente irrecuperable. Ya no puedes poseerlo, pero en este caso tu cuenta Mi también ofrece la posibilidad de borrar todos los datos que contiene.

Además, estos Opción de ubicación, es importante habilitarla Esto se puede ingresar primero en la configuración de la cuenta Mi. A continuación, debe hacer clic en la opción Xiaomi Cloud.

Finalmente, haga clic en la opción para buscar el dispositivo y [場所を有効にする]Elegir.. Esto hace que sea más fácil encontrar su teléfono cuando está conectado.

Hacer una copia de seguridad

Cuenta Xiaomi MI Ofrece muchos beneficios a los usuarios.Como puede ver, puede usarlo para hacer una copia de seguridad de los datos de su dispositivo. Si eres usuario de alguno de estos dispositivos, puedes crear una cuenta Xiaomi MI. No olvides visitar el sitio web de Xiaomi MI y seguir los pasos descritos en este artículo.

Cuenta Xiaomi MI Se utiliza para hacer una copia de seguridad de la información almacenada en su teléfono. Fotos, contactos, historial de llamadas, mensajes, grabaciones, notas y más.Guarde su historial de navegación, configure los ajustes de Wi-Fi y del dispositivo, e incluso Soporta aplicaciones compatibles.

realmente es una de sus mayores ventajas Esto se debe a que cambiar de Xiaomi le permite restaurar todo el estado de su teléfono anterior a su nuevo dispositivo y restaurar todo lo que guardó allí.

Capacidad para sincronizar aplicaciones

También tiene la ventaja de poder sincronizar aplicaciones. La mayoría de las personas aceptan guardar la galería en Google Photos, pero eso no siempre es suficiente.Es bueno porque a veces hay mucha información que tenemos ahí. Guarde la aplicación de la galería en su cuenta mi Protege todo.

No solo fotos, sino algo así. Es importante porque es una contraseña de Wi-Fi. A lo que has accedido hasta ahora, citas y algunas notas guardadas.

En cualquier caso, es importante tener en cuenta que hay espacio para una cuenta gratuita, Si tiene la opción de pagar por ampliación de capacidad.

Sincronización de datos móviles

nuestro teléfono móvil Xiaomi tiene la capacidad de sincronizar datos móviles Automático, es una función muy útil que en su mayoría está habilitada. Del mismo modo, tiende a estar deshabilitado, por lo que debe aprender cómo habilitar esta sincronización.

Lo primero que debes hacer es abrir los ajustes de Xiaomi Mobile Busque cuidadosamente su cuenta y las opciones de sincronización.. El siguiente paso es hacer clic en esta opción. En esta nueva sección[自動同期]buscando opciones,[同意する]Prensa. Finalmente, haga clic en Opciones de sincronización y seleccione la opción que desee si solo desea trabajar con Wi-Fi o datos móviles.

Pasos para crear una cuenta Xiaomi Mi de forma rápida y sencilla

Xiaomi proporcionó alta calidad en el teléfono, pudieron competir aún más con sus ventajas, una de las cuales Beneficios de Mi cuenta.. En muchos casos, no sabe cómo crearlo, así que lo revisaremos paso a paso.

de la calculadora

Lo primero que debe hacer es visitar el sitio web de Xiaomi Mi. https://account.xiaomi.com/pass/register?&_locale=en_US..

Rellene los campos obligatorios.

En este campo, tiene dos opciones para registrar una cuenta. Correo electrónico o número de teléfono.

tú Contraseña y captura.

Se enviará un correo electrónico a su cuenta de correo electrónico, Debe ser activado dentro de las 24 horas. ..

.. Cuando está habilitado, puede escribir: https://de.miui.comNecesitas poner tu apodo allí.

Por favor ingrese este enlace https://cuenta.xiaomi.com Ingrese cualquier información desconocida (dirección de correo electrónico, número de teléfono, etc.) para que pueda verificar su cuenta. En la información personal colocar nick_name que hace referencia al UID con el nick.

Finalmente, puedes ingresar a Micloud: https://i.mi.com/Ya puedes acceder a la nube de Xiaomi internamente. Con esta opción, puedes hacer varias cosas.

Vincular dispositivos: Arriba a la izquierda. Contactos: puede ordenar, eliminar, importar, exportar y sincronizar. Mensajes: puede guardar mensajes SMS. Foto: Puedes ver la foto Crear, cargar y descargar álbumes También hay una aplicación para Windows. Nota: Guardar notas sincronizadas En tu teléfono móvil Lo mismo se aplica a la visualización o eliminación. Grabación: por supuesto, si está habilitado en su dispositivo, puede guardar o escuchar grabaciones y llamadas. encontrar mi dispositivo: Si desea saber cómo encontrar su teléfono móvil en caso de pérdida, visite el siguiente sitio web: https://c.mi.con/ththththread-499840-1-0-html.

desde el telefono

Si es así, para comparar abre una cuenta Mi desde tu móvil Mucho más fácil que una computadora..

Ir primero ajuste [マイアカウント]Busque opciones. Entonces tienes que [アカウントの作成]Seleccione una opción Hazlo por correo electrónico o número de teléfono, con las opciones que necesites. El siguiente paso es Ingrese toda la información solicitada. Finalmente tienes que porfavor ingrese el codigo de verificacion Póngase en contacto con su dirección de correo electrónico o su número para verificar su identidad.



¿Por qué no recibí un correo electrónico de confirmación cuando creé una cuenta en Xiaomi Mi?

No todo es siempre beneficioso, muchas veces puede causar molestias a nuestros teléfonos móviles no sabemos como solucionarlo Es como no recibir un correo electrónico de confirmación con tu cuenta Mi.

En la mayoría de los casos, no recibí un correo electrónico cuando creé mi cuenta, pero no puedo acceder porque podría ser un error del sistema y el servidor Xiaomi puede estar caído.Por lo tanto, es una de las soluciones. Espera un momento y vuelve a intentarlo Y esta vez recibirás un correo electrónico.

Otra solución es cambiar la región no solo allí sino también en los ajustes del móvil al introducir los datos. Si cambia de región, le recomendamos implementar China, que tiene el tiempo de resolución de servidor más corto.

Mi cuenta de Xiaomi Mi no funciona: ¿por qué sucede y cómo solucionarlo?

Tal vez en otro caso He hecho todos los pasos anteriores Si recibe un correo electrónico con un código de verificación, su cuenta no funciona y no funciona.

La solución es intentar entrar en él, pero es un ordenador o Desde el mismo móvil, pero a través de la versión de escritorio.. Puede ingresar datos simplemente volviendo a ingresar.