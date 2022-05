¿Cómo crear una contraseña de imagen con cualquier patrón en Windows 10?

Windows 10 es un sistema operativo de computadora muy exitoso ya que tiene muchas características que son populares entre el público en general. Una de las muchas características excelentes que tiene este sistema Elige el tipo de contraseña Se coloca en su computadora para iniciar sesión como usuario.

Además de ingresar su contraseña PIN en Windows 10 para iniciar sesión, también puede: Crear una contraseña usando la imagen predeterminada Windows o almacenamiento. En pocas palabras, le mostraremos cómo crear contraseñas de imagen en Windows 10, configurar gestos de imagen y más.

¿Qué gestos puedo usar con mi contraseña?

Usa todo tipo de gestos con contraseñas Puedes crear métodos de seguridad. Por lo tanto, inicie sesión en el usuario. Sin embargo, hay algunos gestos que los usuarios de Windows 10 siempre usarán. Si desea saber cuáles son estos gestos, consulte los siguientes dos subtemas.

Circulo

Con círculos tienes que dibujar una especie de círculo con el ratón en algunos lugares. En resumen, Tienes que empezar en un punto determinado. Luego cree un círculo en una ubicación estratégica específica en la imagen. Una vez creado el círculo, podrás acceder a tu cuenta de usuario.

En versiones anteriores de Windows 10, este tipo de gesto para imágenes de contraseña de inicio de sesión aún no estaba disponible, pero con el tiempo, los desarrolladores lo han visto. Puedes insertar otros gestos Y lo incluí en una de las actualizaciones.

Línea recta

Una línea recta es uno de los siguientes gestos: Agregar la contraseña de la imagen Tiene Windows 10 integrado. Este gesto requiere que seleccione varias líneas para unirse. Al darte de alta, lo único que tienes que hacer es combinar cada una de estas líneas.

pulsación

Las pulsaciones de teclas son uno de los gestos más simples que usa Windows 10 para las contraseñas de imágenes. Este gesto es Haz clic en un punto específico de la imagen. La que elegiste como contraseña desbloqueará tu computadora de forma permanente.

¿Cómo configuro un gesto de foto como contraseña?

Ahora que está familiarizado con cada gesto que puede usar al configurar una contraseña de imagen, esto es lo que necesita aprender: Introduce la contraseña de la foto.. Consulte el siguiente proceso para averiguar cómo colocar este tipo de contraseñas en Windows 10.

Enciende tu computadora Ir a la barra de tareas Haga clic en el icono de «Windows» Accede a la configuración de Windows desde el menú principal pulsando la tuerca que hay allí En la configuración, vaya a la barra de búsqueda y escriba la frase «Iniciar sesión». De todos los resultados, seleccione el que dice «Opciones de inicio de sesión». Desde esta sección, busque y seleccione la opción «Agregar contraseña de imagen». Por favor seleccione una imagen Seleccione el tipo de gesto que desea usar en la imagen y finalmente seleccione la ubicación del gesto para guardar la configuración

Con esta configuración, es importante saber que usted: Doble seguridad al iniciar sesión Alternativamente, puede utilizar cualquiera de estos medios para iniciar sesión en su cuenta de usuario.

Si no puedo acceder con la contraseña de la imagen, ¿cuáles son mis opciones?

Además de usar la contraseña de la imagen, hay varias formas que puede usar si no le gusta ese tipo de seguridad. Preste atención a cuáles son Estos otros tipos de contraseña Tu puedes elegir.

Lápiz

Uno de los más seguros es el «pin». Apuesta una combinación específica de números solo tu sabes Este tipo de contraseña es muy segura y es la más recomendada para bloquear cuentas de usuario por protección.

Contraseña ingresada

La contraseña ingresada es un poco Similar a una contraseña PIN, Solo hay una ligera diferencia en que puede escribir tanto letras como números. Además, si lo deseas, solo puedes ingresar letras como contraseña, no números.

Reconocimiento facial

La detección fácil es una de las características más recientes que Windows 10 ha integrado en la base de datos del sistema. Sin embargo, para utilizar esta medida de seguridad, PC necesita una cámara potenteAsí que escaneamos tu rostro para reconocerlo fácilmente.

¿Qué sucede si no veo la opción para iniciar sesión con mi contraseña de imagen?

Es posible que la opción de contraseña de imagen no esté disponible en Windows 10. Hay muchas causas posibles para esto. La razón principal es que Windows 10 no se ha actualizado. Si esta opción no se encuentra en su sistema, debe ir a la siguiente ubicación: Instalar la actualización de Windows 10..

Ni siquiera debería ser más tarde Instalar la actualización de Windows 10, No puede acceder a la contraseña con la imagen. tengo que buscar el problema en internet Soporte de Windows..