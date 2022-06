Cómo crear un video desde la aplicación TikTok: guía rápida

Tiktok es una de las aplicaciones más populares. Entretenimiento de hoy con millones de usuarios y aún más videos. Aquí hay un poco sobre cómo involucrarse y crear su propio video. Además, cuéntenos un poco sobre las funciones que se pueden utilizar.

¿Qué características tiene TikTok al crear videos en la aplicación?

En esta aplicación Encontrarás horas de entretenimiento. Divertido, y quién sabe, puede que encuentres temas nuevos e interesantes. Si solo quieres pasar un rato disfrutando del contenido allí, no necesitas registrarte.Pero si quieres crear y publicar tu propio video, esa es otra historia, y tienes que hacerlo. Regístrate o crea una cuenta TikTok si no lo tienes

TikTok ofrece una variedad de características Al crear o editar contenido. Filtros divertidos, música, fondos personalizados y muchas otras herramientas divertidas. No hay una buena ciencia detrás del funcionamiento de esta increíble aplicación. La aplicación es muy fácil de usar. Aún así, aquí hay algunas cosas que puede hacer para evitar perderse mientras graba un video.

escena

Puede sonar complicado, Corta y edita videos con TikTokEn realidad, es muy simple y ofrece la posibilidad de grabar o cargar un video de 15 a 60 segundos de duración desde la galería y recortarlo para que parezca que fue creado por un profesional. Por supuesto, TikTok no tiene opciones avanzadas para eso, así que puedes usar otros programas de edición para recortar el video.

Agregar efectos especiales

Desde entonces recortar el video, Puede agregar y editar muchas cosas. B. Música, pegatinas, texto, filtros, efectos. Con esta aplicación encontrarás cientos de efectos divertidos que harán que tu video brille y sea único. Para encontrarlos, necesitas editar el video y presionar donde dice «efectos».

TikTok nos ofrece estos Efectos por categoría Guarde juegos populares, nuevos, belleza, tendencias, efectos especiales e incluso sus efectos favoritos.

Foto como diapositiva

Otra gran característica que nos han brindado los desarrolladores de TikTok es la capacidad de crear diapositivas y videos usando fotos. Ya sea de un evento especial o para una persona especial, una diapositiva con los mejores recuerdos es una gran idea.Cuando Hasta 35 fotos por video O con papel de aluminio, música u otros efectos.

Aquí le mostramos cómo grabar su primer video de TikTok

Si quieres grabar tu primer video en TikTok pero no sabes cómo ni dónde hacerlo, aquí tienes algunos consejos. Siga estos sencillos pasos para comenzar a crear contenido nuevo.

Presiona primero +, En la parte inferior de la pantalla. ahora, Usa una cámara TikTok Graba un nuevo vídeo. Seleccione la duración del video que desea grabar. Pueden ser 15 segundos o 60 segundos. Seleccione el efecto que desee durante la grabación.Puedes ver que hay muchas opciones interesantes para tu video Presiona el botón de grabarManténgalo presionado durante la grabación para pausar la grabación. Puede reanudar la grabación con solo presionar un botón nuevamente. Esta función le permite crear una serie de videos o dividirlos en varias tomas.Tú también puedes Graba Tik Tok sin presionar un botón. Si tiene todas las grabaciones, puede Pulse comprobar Hacer esto lo llevará a otra pantalla a la derecha y agregará efectos como calcomanías y texto. Haga clic en Siguiente para ir a la última ventana. En él, puede escribir una descripción del video y configurar varias opciones para el video.Y solo al final Presiona el botón «Publicar». Ha completado.

¿Cómo cambio la música de fondo de mi video de TikTok?

No incluya videos en su cuenta que sean audibles y tengan un ruido de fondo molesto que proyecte una sombra sobre el audio de entrada. Esto lo hace invisible para los profesionales.pero también Elimina elementos increíbles del video.Pero también parece que no has probado mucho o eres un principiante. Afortunadamente, TikTok tiene una opción para reducir o silenciar el ruido de fondo, por lo que puedes evitarlo.

Para cambiar la música de fondo, debe ir a la función de llamada Reduce o silencia el ruido de fondoCuando el video esté listo, debe ir al ícono del mezclador en la esquina superior derecha, o más precisamente en la esquina. Ahora debe arrastrar el control deslizante para obtener el sonido original. Aquí puedes ver cuánto necesitas. excluirlo. Esta opción también le permite ajustar el audio del video.

Cómo agregar texto a tu video TikTok

Para que sus videos de TikTok se vean más profesionales, debe aprender a agregar texto. Esta característica es muy útil para el análisis de tendencias de video y para agregar contexto. Debes seguir los siguientes consejos.

Inicie sesión en su cuenta de TikTok hacer Nuevo videoIntroduzca el signo + en la parte inferior central de la pantalla. Luego crea un video con el contenido seleccionado. Cuando grabe un video, verá nuevas opciones de edición que le permitirán hacer más. Para agregar texto a un video Tienes que ir al icono con el icono.Aquí puedes escribir lo que quieras.Aquí puede elegir el tamaño de fuente, la fuente o el color para evitar violar las reglas que TikTok impone a los usuarios. Cuando el texto esté listo, con estilo y todas las configuraciones estén configuradas, presione donde se muestra el texto ‘final’ Está en la esquina superior derecha de la pantalla, especialmente en la esquina. Ahora regrese al video que grabó, la pantalla ya contiene texto. Ahora puedes presionar el texto y colocarlo en cualquier parte de la pantalla. Ya tienes tu texto en el video, tienes que seguir presionando el texto para que aparezcan las dos opciones para elegir la duración que lo quieres ahí Presiona donde dice «Establecer período»Aquí puede elegir dónde mostrar el video y cuándo mostrarlo en la pantalla. En este punto se muestra la línea de tiempo. Busque el fragmento de video que muestra el texto y seleccione Iniciar y Finalizar. Cuando el texto esté listo como se esperaba, presione el botón ‘Inteligente’, Ahora puede configurar el texto.

¿Cómo publico un video guardado previamente en la galería de TikTok?

Esta aplicación es muy fácil de usar. Como ya vimos en este artículo, si aún no sabes cómo subir un video que ya grabaste fuera de TikTok, también hay una breve explicación sobre cómo hacerlo. Siga estos sencillos pasos: