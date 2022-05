Cómo crear un contador automatizado en una hoja de cálculo de Excel manejando una hoja de cálculo

Si crea tablas y formularios de registro, y mantiene una lista de conteos, gastos, cálculos de porcentajes, promedios, estados financieros, etc., Microsoft Excel es la mejor hoja de cálculo para estas tareas. Un programa conocido por todos en los campos del trabajo, las finanzas, los negocios y la educación.

Tú podrías Descargar Excel desde su sitio web Use la versión oficial o en línea o compre discos digitales según sea necesario para instalar el paquete completo de Microsoft Office. También hay una versión móvil, pero este artículo cubre fAceite para hacer un contador automático.

¿Cómo creo un contador automatizado con MACROS?

Que Macro combinado con VBA o Visual Basic de Excel es la herramienta más poderosa en los programas de Excel, y puede usar código para programar funciones específicas y realizar acciones específicas. Con fórmulas regulares, Calcular totales y subtotales de impuestos sobre las ventasPuede usar macros, macros y VBA para ampliar esta funcionalidad según sea necesario.

Contador automático. Si necesita este método, debe usar su código para ejecutar un contador automático y programar la macro adecuada. Para ello, abra la mesa como de costumbre y[名前を付けて保存]Haga clic y elija una ruta. Lo más importante es elegir el tipo de tabla («Libro de trabajo de Excel habilitado para macros»). La extensión es .xlsm.

Vuelva a abrir el trabajo recién guardado y vuelva a abrirloExcelVisualFunciones básicas Esto se hace con la combinación de teclas Alt + F11.. En el nuevo cuadro de diálogo, ingrese el siguiente código.

PrivateSubWorkbook_Open ()

respuesta = MsgBox(«¿Desea incrementar automáticamente?», VbSíNo)

Si respuesta = vbSí, entonces rango («B9»). valor = área («B9»). valor + 1 fin si

Este libro de trabajo. Guardar

sub final

¿Cómo creo un recopilador de datos en una tabla?

Por ejemplo, si necesita una lista Anuncio de Resultados FinancierosTambién se puede ejecutar en macros o VBA, ya que constantemente completa y actualiza nuevos datos. Este acumulador se puede ejecutar manualmente, pero en realidad requiere demasiado tiempo, por lo que es mejor ejecutarlo con un solo clic.

Por lo general, hace lo mismo que en la sección anterior antes de ingresar el código, pero esto es significativamente diferente. Guarde la hoja de cálculo con macros, vuelva a abrir y Pulse la combinación de teclas adecuada Para abrir Excel VBA, cree el botón de estilo requerido antes de ingresar el código en la hoja de cálculo. Te presentaré la siguiente programación:

Subinsertar() Criterios (Nombre, Apellido, Número de cuenta, etc.) = Rango(«»). Criterio de valor 2 (nombre, apellido, número de cuenta, etc.) = rango («»). Criterio de valor 3 (nombre, apellido, número de cuenta, etc.) = rango («»). Hoja de valores («Prueba»). Seleccione la línea («6:6»). Seleccionar selección Insertar desplazamiento: = xlDown Range(«») = Criterios Range(«») = Criterios End Sub

Después de pegar el código, proceda a guardar sus cambios. El botón ya debería estar habilitado. Por favor ingrese nuevos datos Continuaremos apilando uno tras otro sin reemplazo.

¿Cómo configurar un contador de días automático en Microsoft Excel?

El código utilizado en este caso es el mismo que se describe en la primera sección de este artículo, con algunas modificaciones. Este es en realidad un contador semiautomático, ya que es un código que pregunta si desea incrementar. En su lugar, automatícelo cada vez que acceda a la hoja de cálculo todos los días. El contador se actualiza sin preguntar.

En primer lugar, debe diseñar su mostrador de acuerdo con su estilo y deseos. Recuerda que incluso puedes hacer esto Mueve columnas en Excel para organizarlas más fácilmente..Ahora que ya has completado todos los apartados estéticos Guarde la hoja de cálculo con una extensión .xlsm. En otras palabras, las macros son válidas. Luego abra el trabajo nuevamente, presione Alt + F11 para activar VBA e ingrese el siguiente código.

PrivateSubWorkbook_Open ()

Área («B9»). valor = área («B9»). Valor + 1 EsteLibro.Guardar

sub final

¿Cómo creo un contador de palabras en una hoja de cálculo de Excel?

A contador de palabras No tienes que usar el código como en el ejemplo anterior. Basta utilizar las tres fórmulas = LONGITUD (celda), = REEMPLAZO (celda; «»; «»), = LONGITUD (celda). Puede usar esto individualmente o en combinación con los tres según sea necesario para ahorrar tiempo, evitar la pérdida de tejido en la misma celda y dejar algo como: Yo puedo. = LARGO(ESPACIO(A1))-LARGO(ESPACIO(ESPACIO(A1);»»;»»)) + 1

¿Cómo crear una factura con número de serie en Excel?

En este caso, puede utilizar el mismo código dado en la sección de contador de datos. Además, cada vez que ingresa nuevos datos en la factura, puede usar la fórmula = MAX, que ingresa en cualquier campo de la hoja de cálculo para esta fórmula. La expresión produce una serie de códigos únicos para cada nuevo dato.