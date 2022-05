Si eres de los que las quiere Enlaces que lo llevan rápidamente a aplicaciones y sitios webTe mostraré cómo crear un acceso directo en el escritorio de tu computadora Mac, así que quédate con nosotros.

Cómo crear un acceso directo a una página web en el escritorio de su computadora Mac

Mira este video en YouTube

Usuarios de Mac por primera vez, p. B. Usuarios que no han usado una Mac antes Conoce las funciones ocultas de tu Mac Todavía no sabes cómo hacerlo, así que no tengas miedo. Aquí hay algunos pasos fáciles para hacerlo. Además, brinda una descripción general de los accesos directos, carpetas y URL que tiene en su computadora Mac.

Cree accesos directos a carpetas y URL en su Mac

En Mac, los accesos directos se denominan «alias» y sus funciones se configuran de la siguiente manera: Enlace para redirigir Directo a la aplicación principal, este «alias» la cambia, le cambia el nombre y la coloca donde quieras (tu escritorio en este caso).

Lo primero que debe hacer para crear un acceso directo o «alias» es Aplicaciones en MacLa dirección de la página o la carpeta donde desea crear el enlace.

Un aspecto importante de Atajos es que usted: Trabaja cómodamenteEn muchos casos, encontrar e implementar aplicaciones en carpetas puede ser un poco tedioso. O es una URL importante y debe buscarse en el historial o en el buzón de correo electrónico.

Con esta opción de acceso directo, puede guardar todo su trabajo y definitivamente ahorrar mucho tiempo cuando trabaja desde su Mac. Preste mucha atención a los pasos que debe seguir en el momento de la creación. Acceso directo a sitios web.

Siga estos pasos para crear un acceso directo a un sitio en su Mac

hacia Crear un acceso directo desde la URL O como primer paso, la dirección web donde necesitas acceder a la web deseada. Sin embargo, le recomendamos que inicie sesión en su cuenta de antemano. Esto evita muchos de los permisos de acceso directo que se muestran.

Cuando vea la página que desea, copie la URL de la página y arrástrela a su escritorio. Los enlaces a la página se crean automáticamente en su escritorio.

Cambiar el nombre del acceso directo

Como hemos visto, el procedimiento para crear accesos directos en Mac es muy sencillo. en la otra mano, Si quieres cambiar el nombre Complete los siguientes pasos:

Después de crear un acceso directo o «alias» en su escritorio, puede cambiarle el nombre rápidamente desde el panel de información. Para abrirlo, debe hacer clic con el botón derecho en el acceso directo creado y seleccionar el menú desplegable Seleccione Obtener información, luego seleccione Nombre y extensión para ver opciones o campos donde puede cambiar el nombre del acceso directo.

Si desea guardar todo su trabajo usted mismo, simplemente presione el botón.cmd + yoAl hacer clic en el icono deseado «» será llevado automáticamente a un campo donde podrá cambiar el nombre de acceso.

Crear accesos directos a aplicaciones y carpetas

Para crear un acceso directo para una aplicación o carpeta, debe ir a Finder y seleccionar la aplicación o carpeta para la que desea crear un acceso directo en el Dock (barra de aplicaciones). Tenga esto en cuenta al crear accesos directos a aplicaciones. Debe estar correctamente instalado en su computadora..

El acceso directo se muestra en la barra de la aplicación. Para obtener más información sobre el tema Puedes pedir ayuda en soporte mac.. Para crear un acceso directo en su escritorio, debe seguir estos pasos:

Elija «Archivo» en el menú superior.

Selecciona la opción Crear Alias.

Luego, seleccione una carpeta o aplicación y se creará automáticamente un acceso directo en su escritorio.

Crear un acceso directo en el Dock

Para crear un acceso directo y colocarlo en el Dock, debe estar en la carpeta Aplicaciones. Arrástrelo a la posición deseada en el DockSí, eso es fácil. Si eso no funciona, intente esto Restablecer las preferencias de Mac Dock .. Recomendamos colocarlo en la zona vacía del muelle. Una vez creado el acceso, puede aprovisionarlo según sea necesario.