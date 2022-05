Cómo crear objetos simples en cajas, cilindros, esferas y planos en 3D Studio Max

Ya tengo instalado el programa 3D Studio Max y tu primer paso En él, es posible que se pregunte cómo eliminar elementos de 3DS Max después de un mal golpe.

por ejemplo, Crear estrellas de 5 puntasEs posible que deba eliminarlo o borrar algunos números a su alrededor. Además, puedes preguntarte si algo ha aumentado Comando para borrar hasta en 3D

La respuesta es no, pero no se preocupe si no tiene un comando para eliminar formas de 3D Max. Simplemente haga clic en la imagen Presiona la tecla borrar en tu teclado.

¿Por qué no pasa nada y no puedo eliminar el elemento en 3DS Max? No te preocupes, tu clave de eliminación seguramente falla, aún puedes Utilice la tecla «retroceso». Alternativamente, puede hacer clic derecho para eliminar.

Por supuesto, para usar 3D Studio Max necesitas saber lo siguiente: Cómo pegar y agregar capas de imágenesEn la capa anterior (ya sea transparente o no) Puedes crear todos tus diseños.

Cómo crear un objeto simple en un cilindro y una esfera

Si tu quieres Añadir decoración o detalles a Arreglo circular de objetos., y debes colocar el objeto sobre una superficie curva como un cilindro o una esfera. Aquí está la solución.

primero debes Haga clic en la opción «Crear». En la sección del lado derecho del programa[図形]Antes de hacer clic en el botón y seleccionar la forma para agregar[自動グリッド]Es muy importante marcar la casilla.

Marcando la casilla puedes: Seleccione una esfera o un cilindro Si quieres colocarlo, después arrástralo o añádelo a la capa y verás que la figura se ajusta a lo ya añadido.

No importa si colocas un cilindro o una esfera. Con 3D Studio Max Diversas funciones En su programa vale la pena pagar.

Pero eso no termina aquí. Este programa tiene varias características que te permiten: Usar Y hoy te enseñaremos.

Cómo crear un objeto simple en una caja

La variedad de opciones que tienes es especialmente interesante Diseño de formas geométricas Como un dado. Ya sea que esté diseñando una caja cerrada o una caja abierta, hay algunas cosas que debe tener en cuenta.

Por ejemplo, si te interesan las cajas cerradas, puedes crear tus propias paredes. sin embargo, proceso de creación Puede enfrentar ciertas dificultades.

De vez en cuando, Las caras pueden estar en lados opuestos. Eso quiere decir que lo que entra es mirar hacia afuera y/o viceversa.

Para solucionarlo debes saber muy bien cómo Invierta las reglas de 3D MaxY afortunadamente, el proceso no es complicado. Use el modificador «Normal» y luego la opción Unificar para que todas las caras miren en un solo lugar.

Otra solución es Ejecutar editpoly A continuación, seleccione el subobjeto, la cara correspondiente,[法線を反転]Utilice la opción para invertir estas caras.

Consejos importantes para recordar en 3D Studio Max

Es normal que los objetos sean difíciles de eliminar, pero nunca vuelvas a decirles a tus amigos nerds «3dmax no puede eliminar objetos». Tenlo en cuenta con MiraComoSeHace. Siempre encuentras una solución.

Simplemente presione uno de Dos teclas para borrar (Eliminar/Suprimir y/o Retroceso). Del mismo modo, si acaba de hacer algo, presione CTRL + Z.

Óptimo Si desea usar un programa de edición de este tipo, debe usarlo en una computadora con suficientes recursos.

Para esto necesitas al menos 4 GB de RAM. Lo ideal es de 8 GB. De manera similar, si está utilizando un procesador de 4 núcleos, su programa puede: Usa todas sus funciones.

Este suele ser el caso cuando se copian algunos objetos en un programa. tu computadora Quizás después..Pero hay una cierta manera Evita que tu computadora se ralentice Al copiar muchos objetos.

Basta con seguir los pasos normales, pero en lugar de seleccionar la opción Copiar en la ventana que aparece, Opción de instancia.