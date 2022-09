Cómo crear fácilmente símbolos Yin Yang usando el teclado de su PC

Es posible que las PC no hayan sido un problema hace 15 años ventanas o Las Mac no pueden realizar muchas de las tareas que usted realiza a diario en la actualidad. Otros parecen imposibles por su complejidad. Pero este no es el caso. Por ello, lo explicaré de forma didáctica. Cómo crear fácilmente símbolos yin-yang usando el teclado de tu PC.

Y quizás se pregunte si puede hacer que este símbolo icónico filosofía china, se utiliza muy a menudo. Porque representa fuerzas de la misma naturaleza pero opuestas, como el bien y el mal.

arte, ciencia, medicamento Y ahora le mostraremos cómo hacerlo en su computadora.

Lo más importante en este paso es configurar solo la distribución del teclado, no mediante programación.

Esta es una característica que no conocías y ahora estamos poniendo ese conocimiento en tus manos. Puedes ver que hay

este símbolos taoístas chinos Usar el teclado puede no ser tan fácil como insertar guiones largos o guiones largos en las palabras. Puede hacer este emblema de equilibrio universal muy fácilmente siguiendo los sencillos pasos que se detallan a continuación. Recuerde que los pasos se realizan mediante el teclado.

Además, convierte documentos que se encuentran perfectamente en la suite ofimática de Microsoft Office. Puede usar Word o Publisher y abrir un nuevo documento en esas aplicaciones o cargar un documento existente con este símbolo antiguo.Ahora te mostraré cómo crear el símbolo Yin Yang usando el teclado. computadora Fácil.

Pasos para crear fácilmente símbolos yin-yang usando un teclado de PC

Primero, abra el documento para el que desea crear un icono Yin y yang Puedes utilizar el programa que mejor se adapte a tus gustos y disciplinas.

Puede abrir nuevos documentos según sea necesario. De lo contrario, abra un documento existente y cree símbolos chinos en él.

El siguiente paso es ir al menú principal en la parte superior y seleccionar un nuevo estilo de fuente en la pestaña «Inicio».en este caso con alas Una vez hecho esto, use los atajos de teclado o los atajos de teclado que tenga.

Vaya a su teclado, presione la tecla Alt y luego las teclas numéricas 0, 9, 1. El siguiente paso es volver a las opciones de fuente para que podamos cambiarlas.

Puedes hacerlo en Times New Roman o usar otra similar para escribir el texto. Documento, Listo para descubrir todos los símbolos que se esconden en esta fuente.

Sin embargo, también puede usar los estados de Shift para configurar su teclado para que aparezca el símbolo deseado cuando presione una tecla.

No es necesario cambiar la fuente, simplemente escriba. Por supuesto, configurar este proceso para poner el símbolo yin-yang al alcance del botón puede llevar de 5 a 10 minutos.

Por lo tanto, hemos llegado al final de este tutorial muy simple que siguió y se mostró en unos pocos pasos. ¿Cómo puedo crear fácilmente el símbolo Yin Yang usando el teclado de mi PC?