Actualmente los deportes forman una gran parte del entretenimiento familiar, y siempre buscamos el momento indicado para ver los partidos ya sean de futbol, ​​básquet, béisbol entre otros.

Es por eso que Dazn te ofrece un acceso ilimitado a la mejor programación y contenido en cuanto a deportes en vivo, puedes disfrutar sus servicios en varias partes del mundo como en España, Australia, Suiza, Brasil, Estados Unidos, Canadá, Italia, entre otros.

Cómo Crear Cuenta en DAZN: Subscripción y Prueba Gratuita

Ver este vídeo en YouTube

Dazn es considerado el Netflix de los deportes, convirtiéndose en la plataforma con el mejor servicio y contenido de Streaming, ya que cada día las personas ven menos la Tv y buscan la manera de tener un mejor servicio para ver sus programas de deportes, para así no perderse de cada uno de los detalles de estos. A continuación te hablaremos sobre cómo crear una cuenta en Dazn, la cual se asemeja a cómo crear una cuenta en FuboTv.

Qué contenido transmite DAZN en España

Dazn es una plataforma que dedica su enfoque en la transmision de todo tipo de deportes, la funcion de esta plataforma es dar a sus servidores la flexibilidad y el control de cualquier competenciacon la libertad de ver cómo, dónde y cuándo quieran.

Podemos decir que en Dazn puedes encontrar exclusivas como la Copa del Rey en cuanto a futbol, ​​si hablamos de baloncesto cuenta con la gran exclusiva de la Euroliga y la Eurocuppero no trasmite lo que es la Liga y la Champions, estas solamente se pueden ver desde las plataformas de Movistar y Orange.

Tener una cuenta Dazn es tan necesario y util, que la puedes descargar en cualquier smart tvya que si eres fans de los deportes probablemente sabrás todo lo relacionado a ellos y no perderás ningún estreno o exclusiva de todos los partidos.

Ventajas y desventajas de contratar el servicio de DAZN

Una de las ventajas de esta plataforma es que la mayoría de todos los dispositivos son aptos para el uso de esta, solo deben estar conectados a una red de Internet, estos pueden ser Smart TV’s, Smartphone como iOS y Android, tablets, consolas y computadoras. Otra de sus ventajas es que permite registrar más de 3 dispositivos por cuenta.

Uno de los beneficios más interesantes de la plataforma de dazn es que te permite crear y poner recordatorios o alarmas para no perderte de todos sus partidos y eventos relacionados, solo debes ir a la parte de programación y seleccionar en el icono del reloj que se encuentra en la derecha del evento.

Se podría decir que otra de sus ventajas es que te da un mes totalmente gratis de garantia, esto con la finalidad de que el suscriptor conozca más sobre el sitio y se sienta más cómodo antes de querer adquirir el servicio y pueda tomar la mejor decisión para ti.

Con Dazn puedes conocer todo lo relacionado a la vida de tus jugadores Preferidos, hace poco Dazn anuncio el lanzamiento de su serie documental española, la cual se basa en la vida de algunos jugadores.

En cuanto a las desventajas, podemos decir que no es muy compatible con diversos dispositivos, especialmente con aquellos que no son tan actuales. Mientras que los usuarios afirman que la oferta deportiva no es tan amplia, por lo que muchos fanáticos no pueden ver todas las disciplinas que quisieran.

¿Es necesario un VPN para crear una cuenta y ver DAZN?

Esto fue principalmente del país en el que te encuentras, ya que esta plataforma no está disponible en diversos paises europeos y latinoamericanos. Por este motivo, es importante valerse de una VPN para poder registrarse y disfrutar sus servicios sin problema desde cualquier lugar en el que te encuentres.

Uno de los más recomendables para cumplir con esto, es Express VPN, dado que puede desbloquear DAZN fácilmente y lo mejor de todo es que no muestra tu informacion personal. Asimismo, también está la opción de instalar Private VPN, que cuenta con la alternativa de conectar hasta más de 5 dispositivos de forma simultánea, lo que viene genial.

Contratar una cuenta DAZN gratis para dos televisores diferentes

Ante todo debes dirigirte al sitio web oficial de Dazn, como segundo paso debes presionar la opción Empieza tu mes gratis, deberás elegir el tipo de suscripción que quieres hacer, ósea gratis o Premium.

A continuación debes llenar el formulario de inscripción con todos sus datos personales, como tú nombre, correo electrónico y la contraseña de acceso que considere adecuada, por consiguiente debe seleccionar el método de pago y elegir la opción Comenzar suscripción. Dazn te da la opción de dar de baja tu cuenta y para ello solo debes colocar una alarma para reactivarla.

Al momento de iniciar tu cuenta debes considerar la tarifa que este servicio te ofrece, la cual tiene un costo de 9,99 euros. Sin duda la plataforma de Dazn se ha convertido en una de las mejores y más interesantes opciones para ver programas deportivos en tu tiempo libre. Lo bueno es que si olvidas tu contraseña puedes recuperarla tanto en tu Smart TV como PC.

En el caso de que quieras que la cuenta esté registrado en dos televisores diferentes, lo unico que podras hacer es compartirla. Pero, para ello tendrá que pagar una importación adicional ya que la plataforma no permite este tipo de actividad de forma gratuita a ninguno de sus usuarios.

No puedo crear cuenta en DAZN – Cómo solucionar este problema

Si no puedes crear tu cuenta en DAZN, es muy probable que existan problemas con el servidor de Internet; por ese motivo, es preciso acceda a la página principal de la aplicación y volver a comenzar el proceso nuevamente. En cualquier caso, puedes enviar un correo en la plataforma para que los de atención al cliente te brinden las herramientas necesarias para resolver el problema.

Asimismo, en el caso de que quieras reactivar una cuenta, puede iniciar sesión en la plataforma y ahí tendrá que volver a realizar el pago correspondiente por los servicios. Ya que, esta es la única forma de recuperar la suscripción.