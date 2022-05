problemas o Error La impresora no está habilitada en Windows Eso no es lo único que puede pasar. De hecho, hay muchos problemas tales como B. Errores de imprenta. Con eso en mente, le recomendamos que lea esta guía. Cómo corregir rayas con líneas horizontales o verticales en una impresión..

Rayas y líneas horizontales en la cinta.

Errores de imprenta en la mayoría de los casos Rayas o líneas verticales u horizontales.. A continuación, analicemos las características de cada uno de estos problemas.

horizonte

Cuando aparece como una línea horizontal, hay una variedad de causas, pero una de ellas generalmente está relacionada Problema con el cartucho o el tóner.. En cualquier caso, debe analizar cómo se ven las líneas. Si las líneas son uniformes, una simple limpieza puede ser la solución.

En cualquier caso, si estos ocurren de forma intermitente, el problema puede ser un cartucho ya defectuoso. En este caso, la única solución es reemplazar el tóner/cartucho, pero antes de comprar, los siguientes puntos son importantes: Sepa cómo saber si un cartucho de impresora es genuino o falsificado..

linea vertical

Las rayas verticales suelen indicar un problema con el cartucho de impresión o el tóner. La mejor manera es quitarlo y verificar si hay fugas de tinta u otros problemas similares.Si ese resulta ser el caso, es posible que se encuentre en peligro. Reemplácelo por uno nuevo...

En cualquier caso, si no quieres confiar en esta última opción, prueba a limpiar el tóner/cartucho para eliminar el exceso de tinta. Limpiar el cartucho antes de instalarlo también puede solucionar el problema.

Comprobar el nivel de tinta

Si ve una línea de nivel de tinta, puede deberse a que su dispositivo no tiene tinta. En este caso, es Recargar el cartucho de tinta/tóner O compre uno nuevo si es necesario.

De hecho, las causas de las rayas horizontales o verticales por falta de tinta suelen ser las más comunes. En este caso, compruebe el nivel de tinta de la impresora.

Cómo corregir rayas con líneas horizontales o verticales en una impresión

Comprenda la información anterior y señale otras cosas que puede necesitar considerar Problemas al imprimir con el dispositivo..

Utilice el solucionador de problemas de la impresora

Independientemente de la marca de su impresora, es posible que tenga un software diseñado específicamente para esa impresora. Resolver un problema.. Al ejecutar esta herramienta, puede solucionar algunos problemas comunes, como: B. ciertas franjas horizontales o verticales.

Esto permite que el sistema verifique si hay un problema con la impresora y si el software puede solucionarlo. En caso afirmativo, encuentre una solución a este molesto problema.

Comprobar la hoja/papel a utilizar

página como Establecer el tamaño del papel de la impresoraEs muy importante, pero también hay que recordar las impresoras tradicionales No se pueden imprimir todos los tipos de hojas.. Depende de la tinta utilizada en la impresora y sus propiedades, pero en general se debe utilizar el papel adecuado para la impresión.

Si utiliza otro tipo de papel, Defectos como líneas frontales o verticales.. Así que asegúrese de que el papel que utiliza sea adecuado para imprimir su documento.

Limpiar el tóner/cartucho

Ya he señalado esto, pero también me gustaría señalar esto aquí. Limpiar el tóner Tienes que hacerlo de manera bastante consistente. Si no utiliza la impresora durante unos meses, inevitablemente se llenará de polvo. El polvo en el área de impresión del cartucho/impresora puede causar problemas.

Por este motivo se recomienda después de un uso prolongado. Cartucho limpio Y una imprenta general. Sin embargo, si esto no resuelve el problema, considere lo siguiente: La mejor impresora multifunción.De esta manera puedes evitar más dolores de cabeza.