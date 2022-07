Cómo corregir los errores de audio de Discord: «No puedo escuchar mi voz, no puedo escuchar a la gente»

Discord es una de las aplicaciones más utilizadas por los jugadores virtuales en la actualidad, pero puede causar problemas. No escucho ni escucho Discord.

¿Por qué no escuchas o escuchas en Discord?

Mira este video en youtube

Agregue otros problemas comunes. B cuando Discord no abre y cuando otra vez Discord no reconoce el micrófono.

Está dirigido de frente al jugador, ya que realmente tiene la capacidad de ayudarte. Buena comunicación Mientras sigues jugando.

De hecho, es posible Vincular o conectar Discord a PS4, Switch, Xbox Puede lograr fácilmente este objetivo sin ningún inconveniente.

Si encuentra este error, debe solucionarlo, por lo que aquí se explica cómo solucionar este tipo de problema en varios procesos. Sigue leyendo.

¿Por qué mis amigos y yo no escuchamos en Discord?

Discord es una aplicación muy respetada en el mundo de las aplicaciones. Esta plataforma puede ser muy útil en ese sentido. Los medios de comunicación.

Pero ninguna aplicación puede salvarse a sí misma. Problemas de errores o errores, Especialmente para aplicaciones de comunicación como Discord.

Uno de los errores más comunes que suelen caracterizar a los usuarios de Discord es comunicación.

Se conecta al canal de audio y por mucho que intentes hablar Es inaudible para otros participantes en la llamada.

A pesar de ser un problema tan común, es Hay varias formas de corregir este error.

Discord también tiene una página de ayuda. Aportando métodos y soluciones. Basado en nuestro error.

Lo principal es sobre todo Identificar la causa del problema y También depende de por qué usa Discord, si está usando un navegador, una aplicación de computadora oficial o viceversa.

Para MiPC

El problema más común que esto puede pasar en una computadora es que lo tengamos La sección de sonido ha sido desconfigurada.

Como resultado, Discord no tiene la funcionalidad adecuada. Para hacer esto, debe verificar si no está configurado y si no está configurado. Ajustar en consecuencia.

Comience buscando la palabra «Sonido» en el motor de búsqueda del menú de Windows. Se abrirá una ventana y deberá ir a la siguiente opción. «Cambios en el sistema de sonido».

Esta ventana muestra varias pestañas, incluida una pestaña llamada «Duplicar». Ve a esta pestaña, Encuentra el dispositivo de salida.

Cuando aparezca el dispositivo correspondiente, haz clic derecho sobre él y selecciona la siguiente opción. «Establecer dispositivo predeterminado».

Luego repita cada uno de estos pasos para volver a seleccionar el dispositivo y marcarlo como dispositivo fijo. Guarda los cambios que hiciste Y aceptamos.

Por razones desconocidas No se puede encontrar un dispositivo correspondiente:

[再生]Regrese a la pestaña, haga clic derecho en la ubicación vacía en la ventana y seleccione una opción. «Ver dispositivos no válidos y mostrar dispositivos desconectados».

Otra forma en que puede intentar resolver este problema es verificar la configuración de su aplicación Discord.Para hacer esto, abra la aplicación Buscar actualizaciones Disponible.

Si es así, lo recomendamos. Actualizar la aplicación, Esto se debe a que las actualizaciones suelen corregir este tipo de errores.

Ahora que tiene una aplicación Discord actualizada, vaya a su configuración[音声]con sección[ビデオ]Entra en la sección Configuración de idioma.

aquí Seleccione el valor predeterminado. Luego verifique si el volumen de salida de su aplicación está configurado en cero. subir el precio Hasta que escuches el sonido.

Si estos valores están configurados correctamente, puedes hacerlo dentro de la misma sección de audio y video. Vaya a Opciones de subsistema de audio heredado.

Cuando esté aquí, si es el «predeterminado», vea cómo está preestablecido. este[継承]Cambiar a opciónGuarde sus cambios, cierre la aplicación y vuelva a abrirla para ver si se solucionó.

en mi celular

En nuestro teléfono móvil Este tipo de error también puede ocurrir. Puede interferir con el uso de la aplicación.

Discord ha confirmado que con el tiempo, la plataforma se actualizará con cada actualización. Funciona en cualquier dispositivo.

Independientemente de la versión del sistema Un sistema operativo entre iOS y Android.

Por lo tanto, es importante consultar la tienda de aplicaciones de su teléfono para ver si las actualizaciones de Discord están disponibles. Esto se puede hacer a través del paquete de actualización. Por lo general, corrigieron errores temporales y errores, Durante esta comunicación.

Si la aplicación ya fue actualizada y persiste el mismo error, existe la oportunidad Ver configuración de la plataforma El objetivo es encontrar una solución que nos ayude a solucionarlo.

Primero, ve a la aplicación Discord, ve a Opciones de perfil,[音声とビデオ]Entra en la sección.

Primero, verifique el modo de entrada. En este caso, debe seleccionar. Actividad lingüísticaSi no, seleccione esta opción. De la misma manera que quieres ver si tienes activada la autosensibilidad, necesitas maximizar el volumen en secciones como la salida.

Finalmente, la función de procesamiento de lenguaje tiene la opción: ‘Reducción de ruido’, Puede probar esta opción entre habilitado y deshabilitado.

Desde entonces Suprime el ruido de fondo Estamos dentro, pero en ausencia de ruido de fondo, puede abrumar nuestra voz.

También le recomendamos que pruebe la opción de actividad de voz mejorada con opciones como la cancelación de eco habilitada.

Esta función se puede activar o desactivar específicamente Aumenta la sensibilidad y capta mejor nuestra voz. Cuando hablemos de Discord, probaremos qué características mejoran nuestra experiencia.

¿Cómo puedo solucionar el problema de no escuchar a nadie con Discord?

No solo no lo escuchaste, sino que también podría causar problemas. B. Con conexión al canal de audio No puedo escuchar el teléfono de nadie. Esto puede deberse a varios factores, pero se puede encontrar una solución de la misma manera.

La razón principal por la que esto puede suceder es Mala conexión a internet, Discord indica que está conectado a la llamada, pero es posible que aún no lo esté debido a la lentitud de la conexión a Internet.

Esto es importante y una manera de asegurarse de que este sea el caso. Estoy tratando de conectarme a otra red, Podemos hablar de otra cosa Intente conectarse a un Internet cercano y conectarse localmente a su módem o usar datos telefónicos. Puede usar cada una de estas opciones para ver si la conexión es realmente mala.

Otra opción es silenciar la salida de audio y unirse a la llamada en el momento de la conexión. puedes ver esto Si ve un icono de auriculares con una línea roja junto al nombre de usuario en el que se encuentra.

Para hacer esto, debe tocar su nombre en el canal de audio y presionar el icono de los auriculares. Puede escuchar las voces de otras personas durante una llamada.

Configurar el audio y el micrófono de Discord

nunca cambiare Compruebe la configuración de la discordia y A través de estos incluso encontrarás que la calidad de tus llamadas mejorará, especialmente si quieres utilizar los nuevos micrófonos que has adquirido.

Para hacer esto, debe ir a la sección Audio y video. Voy a comprobar cuando llegue aquí Si sus dispositivos de entrada y salida tienen elementos de equipo de forma predeterminada, o viceversa, tiene los parlantes, auriculares y micrófonos correctos.

Una vez hecho esto, puede ajustar la sensibilidad y la reducción de ruido. Personalizar a nuestro gusto Hasta que consigas un buen audio y sonido.

Cambiar la sensibilidad de Discord

Para resolver el problema cuando no se escucha discordia No he oído hablar de eso, pero debes tener en cuenta que Discord tiene una función de sensibilidad de entrada automática.Esta opción permite que la aplicación discordia Puede captar los sonidos del entorno.

Si esta opción está deshabilitada por algún motivo, verá un error de voz. Para resolverlo, debe hacer lo siguiente:

Ingrese primero a la aplicación, luego después de las opciones Configuración del usuario ‘Selecciónalo.

‘Selecciónalo. En una nueva página o ventana, la opción « Audio y video ‘Y hay que buscar opciones’ Sensibilidad de entrada «. Simplemente confirme el cambio de la opción para deshabilitar.

‘Y hay que buscar opciones’ «. Simplemente confirme el cambio de la opción para deshabilitar. En este paso, puede cambiar las opciones y luego hablar al micrófono para probar. La parte de la barra en la parte inferior se ilumina en verde.

Todo lo que queda es desactivar el interruptor y configurar manualmente el control deslizante.

Restablecer la configuración de voz e idioma

Si la solución anterior no funciona, también puede restablecer la configuración de idioma para solucionar el problema inaudible o inaudible de Discord.

Para hacer esto, ingrese a la aplicación y haga clic enAudio y video‘Ir al final de la aplicación.

«Restablecer la configuración de idioma«. Si todo va bien, deberá cerrar el programa y volver a utilizarlo para solucionar el problema.

Cierra Discord por completo

Otra forma de solucionar si no puede o no puede escuchar de Discord es cerrar sesión en la aplicación.

Con este paso simple y fácil, puede habilitar el servicio Discord para realizar actualizaciones y usarlas para ejecutar componentes de hardware.

Para cerrar sesión en la aplicación Discord, vaya a la aplicación y haga clic en Configuración del usuario «.

«. En la siguiente ventana, vaya a Opciones en la parte inferior de la ventana y haga clic en Cerrar sesión «.

«. Si selecciona la opción anterior,Cerrar sesión«.

Ahora espere unos minutos, vuelva a ingresar a la aplicación, ingrese los detalles y el problema debería resolverse.

Realizar una actualización del controlador

Aquí hay una muy buena manera de resolver los problemas de audio y audio en su programa (Discord en este caso): Realizar una actualización del controlador..

Para realizar este procedimiento, primero lea «Administrador de dispositivos«Desde su computadora. Puede iniciar el motor de búsqueda en su sistema Windows o encontrarlo en el panel de control del sistema.

aquí,»Entrada y salida de audio‘Y realice una actualización del controlador. También puede actualizarlo manualmente. Solo actualiza. Elegir Opción para hacer clic derecho para actualizar.

Se abre una ventana en la que debe seleccionar cómo actualizar el controlador. Puede seleccionar la opción anterior, la primera opción.Pero en esta ventana cualquiera puede trabajar para hacer eso Actualizar controlador de audio..

¿Cuál es la razón para no escuchar a otros en Discord?

Hay muchas razones posibles para esto, pero de manera característica y general podemos concluir que las razones más comunes son las más comunes. Mala conexión a internet o mala configuración Configuración de la sección de audio.

Por esta razón es importante revisar Conéctese y pruebe la configuración para solucionar este problema.