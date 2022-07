El nuevo mundo es uno Un juego con una experiencia única En línea, como cualquier juego en línea La mayoría de las veces hay algunos problemas de servidor y conectividad... Como resultado, este juego del Nuevo Mundo a menudo puede experimentar inconvenientes incontrolables debido a Internet.

Cómo corregir el error de plataforma no válida en el nuevo mundo durante la instalación

Puedes hacer esto cuando estás jugando y tratando de subir de nivel. Experimenta un retraso aterradorEn otros casos, puede recibir un error que dice que no puede conectarse al servidor o que la plataforma no es válida. Si está buscando una solución a estos problemas de conectividad, podemos ayudarlo.

Como ya se mencionó, hay muchos problemas de conectividad cuando se juegan juegos en línea, y la raíz es el usuario por un lado y el ISP por el otro. Si obtiene un error de plataforma no válida, eche un vistazo a la solución. Primero, veamos por qué ocurre este error.

¿Por qué aparece el error «Plataforma no válida» al instalar New World?

El nuevo juego de Amazon, New World, ya está disponible para descargar en Steam.Pero hay algo que los futuros jugadores del Nuevo Mundo han entendido qué es Ocurrió un error al instalar el juego., Steam te enviará un mensaje indicando que el proceso de instalación no se pudo completar porque la plataforma no es válida. El mensaje de error indica que ocurrió un error durante la instalación de NewWorld.

La causa del error se desconoce en este momento, pero hay cosas que puede hacer para superar la falla. Estos son los pasos simples que lo ayudarán a acelerar la descarga de NewWorld para su lanzamiento.

¿Qué dispositivos son compatibles con la aplicación New World y qué requisitos deben cumplir?

Si estás pensando en empezar este juego, te lo dejo a ti. Guía básica Para ayudarte, y en este artículo, cuáles son los requisitos para ser jugador, no es inalcanzable, te mostraré qué pasaría si lo fuera. Imprescindible buena conexión a internet Por lo tanto, evita que veas estos molestos errores cuando estás conectado a la red durante mucho tiempo y evita que juegues en qué dispositivo.

Para Windows 10

Los juegos de NewWorld solo están disponibles en Windows 10 y se pueden comprar de dos maneras: Vía Steam y el propio sitio web de Amazon.. No tienes que pagar una cuota mensual para jugar New World. Solo compra el juego. este juego es Deluxe diferente de la edición estándar.. La edición especial viene con otras ventajas, como algunos artículos de bonificación y libros de arte digitales.

No se requieren pagos mensuales, pero es importante recordar que los elementos u objetos que solo se pueden comprar dentro de la aplicación están integrados en el juego. Hay algunos requisitos mínimos. Aquí hay un ejemplo:

Sistema operativo Windows10 de 64 bits ..

.. Procesador Intel Core i5-2400 o AMD de 4 núcleos físicos a 3GHz.

Memoria de memoria de 8GB ..

.. Tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX670 2GB o AMD Radeon R9280.

Almacenamiento de 50 GB.

Como ya se mencionó, estos requisitos son los requisitos mínimos para disfrutar del juego con gráficos rigurosos. Si quieres mejorar la experiencia, necesitas mejores componentes..

¿Cómo puedo corregir este error rápidamente en New World?

Los errores de plataforma no válida deben corregirse antes del lanzamiento oficial de New World el 28 de septiembre. Las modificaciones son importantes para garantizar que se ejecute la descarga. Sin embargo, echemos un vistazo a algunas recomendaciones para corregir este error.

Comprueba tu conexión a Steam

Aquí hay una serie de pasos para resolver este error de plataforma no válida. Es importante seguir el orden. Estos pasos son útiles si desea resolver problemas durante el proceso de instalación del juego.

Inicialmente Cierra Steam y reinicia la aplicación... Luego ejecuta Steam como administrador y cambia la ubicación de descarga del juego. Debe borrar el caché de Steam e intentar la descarga nuevamente con todo limpio.

Los juegos de Amazon aún no han hablado sobre errores en la plataforma deshabilitada New World. Es cuestión de paciencia, esperar a que este error se solucione por completo. Mientras tanto, esperamos que encuentre útiles estas recomendaciones.También recomendado para ir Soporte de juegos de Amazon Para más información.