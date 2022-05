¿Cómo convertir videos a MP4 sin ningún programa instalado en tu PC? -Una guía útil

tengo un video Al exportar desde un programa O descárguelo del sitio web y se le proporcionará en un formato extraño. Se recomienda convertir a MP4 para que no tenga ningún problema al compartir con otras plataformas.

Aquí aprenderá cómo cambiar el formato de video a MP4 sin usar ningún programa y por qué el formato MP4 es tan popular. Además, le mostraré lo que necesita para hacerlo. Cambiar el formato de vídeo..

¿Por qué el formato MP4 es el más popular en Internet?

El formato MP4 es un formato de video muy apreciado en Internet. es un formato ligero Y mantiene una muy buena calidad. Otros formatos, en cambio, son muy pesados ​​y no conservan tan buena calidad.

¿Cómo convertir videos a MP4 sin un programa?

Convertir videos sin usar ningún programa es muy fácil, todo lo que tienes que hacer es Utilice herramientas de inversión en línea.. La herramienta de conversión en línea tiene dos caras.

sitio web gratuito

estos son Sitio de conversión gratuito Te dejan convertir el video pero te imponen ciertas restricciones. Algunas de estas limitaciones están relacionadas con el video o el tamaño del video que se puede convertir en un día.

sitio web pagado

Los sitios de pago no imponen ninguna restricción en la conversión de video, pero el problema es lo que necesita Pagar para usar el servicio Lo que ofrece el sitio. Por cierto, en estos sitios Convertir videos mkv a mp4..

¿Cuál es el conversor online de vídeos más utilizado?

hay muchos en internet Conversor de vídeo gratuito, la gente lo usa muy a menudo. Echa un vistazo a estas páginas:

conversión en línea

herramienta de conversión conversión en línea Con tantos formatos para elegir, es uno de los mejores para convertir videos. Además, puede convertir no solo videos sino también otros tipos de archivos. Además de la conversión de videos, también necesita Convertir otros archivosSe recomienda utilizar OnlineConvert.

Una vez que hayas aprendido qué hacer Convertir videos en convertidor en líneaComprenda cómo convertir otros tipos de archivos sin complicarlos demasiado.

transformado

Convertio destaca especialmente por la velocidad a la que convierte vídeos. conversión La herramienta en línea más rápida Cómo cambiar el formato del video. Si tu conexión a Internet es rápida, Convertio es muy útil.

De esta manera puedes Subir vídeo rápidamenteConversión y descarga rápidas a la memoria de su computadora.

CualquierConv

Any Conv es un sitio popular porque es muy simple. Aparte de su simplicidad, no hay fallas. Archivo de soporte de formato desconocido.. Si no es experto en tecnología, lo mejor que puede hacer es usar AnyConv para convertir el video que necesita.

¿Qué necesito para cambiar el formato de video a MP4?

Antes de decidir convertir videos a formato MP4, debe recordar lo que necesita para hacerlo. Cambiar formato de vídeo..

Sube el video a tu sitio web y marca el formato de origen

Lo primero que debe hacer es visitar el sitio web de su elección para convertir el video que desea. A continuación, debe conectar su computadora a Internet y cargar el video que desea convertir a la web. El tiempo que tarda un video en cargarse completamente en la web depende de: Velocidad de conexión a Internet..

Elija el formato de destino MP4

Lo segundo y último que debe hacer es seleccionar el formato al que desea convertir el archivo, en su caso, debe seleccionar el formato «MP4», iniciar la conversión, esperar a que termine y hacer lo que sea necesario. hacer Descargar video ya convertido.. El tiempo completo de descarga del video también depende de la velocidad de su conexión a Internet.

¿Cuáles son los otros formatos que pueden convertir videos sin un programa?

Además del formato MP4, existen otros formatos que puede usar para convertir videos con cualquiera de los siguientes: herramientas en línea Como ya fue mencionado.

AVI, MOV, FLV

Estos formatos están pensados ​​principalmente para su uso en dispositivos como iPad, PSP y DS. Formatos como este son un poco pesados, pero siempre Mantiene una calidad considerable.. Estos formatos se pueden encontrar en los primeros tres sitios web mencionados.

Otros productos como CAVS, AV1, DIVX

Estos formatos se usan para videos que se reproducen en dispositivos como DVD y algunos Blu-Ray. Hay algunos DVD que tienen un conector USB, No compatible con vídeo MP4 Sin embargo, sólo en formato DIVX.

Si algún día necesitas hacer un video para una ocasión especial, Puedes usar PowerPoint Hacia Crea videos MP4 con álbum de fotos..

¿Por qué es útil cambiar el formato de video en línea?

Es muy conveniente cambiar el formato de video a formato MP4 Tiene dos ventajas Convierte videos de formato extranjero a MP4Mira cuáles son:

Compartir fácilmente en YouTube

La plataforma de YouTube no admite ciertos tipos de formatos de video. por esta razón, Convertir videos a MP4 Si desea compartir el problema dentro de la plataforma de YouTube para evitar el problema.

Compatible con otras plataformas

El último beneficio de convertir video a MP4 es que el video es compatible con cualquier plataforma. Todas o la mayoría de las plataformas son livianas y mantienen la calidad, por lo que admiten el formato MP4. Entonces, cuando convierte videos a «MP4», no tiene que preocuparse por la compatibilidad.

Es bueno que lo sepas antes de terminar. Reuniones grabadas en Zoom, Convertir a MP4 Sin complicaciones.