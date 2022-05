¿Cómo convertir un archivo PDF en un documento de Word editable?

Hay dos formatos únicos que son utilizados por muchas personas y son el formato PDF y Word. Similar en estos dos formatos Es muy fácil trabajar con él., Pero los dos son completamente diferentes. Así que en uno de ellos puedes editar mucho guardando el documento, pero en el otro no puedes editarlo de la misma forma y estamos hablando del formato PDF.

Es por eso que este artículo le mostrará cómo puede usar algunos programas externos en línea para convertir fácilmente archivos PDF a documentos de Word.

¿Qué necesita saber antes de convertir un documento PDF a Word?

Los archivos PDF son un formato de documento portátil que permite a los usuarios capturar el aspecto natural de un documento. Esto significa que cuando convierte un documento de Word a PDF, se ve igual y no se puede modificar de ninguna otra manera. En este formato no hay posibilidad.. Esto es un cumplido ya que la imagen o el texto no se mueve cuando está en otro dispositivo.

Además, como parte de sus características, el formato PDF tiene un menor peso de almacenamiento al momento de guardar, es decir No ocupa mucho espacio en su dispositivo... Sin embargo, los formatos PDF y Word se consideran ideales para procesar todo tipo de información, ya que la información se puede compartir con mucha facilidad.

Por otro lado, si estás pensando en convertir archivos PDF a formato Word, debes saber algo sobre este repentino cambio de archivo, sin embargo, al menos este tipo de formato También puede extraer y editar el texto que contiene...

¿Hay alguna confusión al convertir PDF a Word?

Una cosa que debe saber antes de convertir un archivo PDF a formato Word es que puede haber confusión general al convertir, en otras palabras, al convertir, el párrafo Puede ser universalmente consistente o incluso confuso.

¿Hay alguna manera de convertir PDF a formato Word y hacerlo editable?

Algunas personas piensan que convertir PDF a formato Word es imposible, pero no lo es. He desarrollado varias herramientas para lograr este tipo de conversión.. Además, existen tanto aplicaciones móviles como sitios web que pueden realizar este paso. Así que aquí le mostramos cómo hacer esta conversión en algunos sitios web.

en ilovepdf.com

con ilovePDF Convertir documentos PDF a Word Muy simple y tal Puede utilizar la información de este documento.. Además, no necesitas instalar esta plataforma en tu computadora, solo ve a la página oficial y sigue los pasos. Esto es lo que debe hacer ahora:

Por favor escribe sitio oficial de ilovePDF Ingresarlo. Luego en la pagina principal[PDFファイルの選択]Haz clic en una opción. Al presionarlo, aparece una ventana emergente con la carpeta donde se encuentra el archivo PDF. Seleccione esta carpeta[開く]Tienes que empujar. Luego se cargará en la página y aparecerá una nueva ventana en el lado derecho de la pantalla con la opción Convertir a Word. Luego seleccione la opción anterior para permitir que la página comience a convertirse. Finalmente, la página comenzará a descargarse y aparecerá una ventana con opciones para guardar el documento de Word.[保存]Simplemente haga clic para guardar el documento en formato Word.

Utilice PDF2go.com

Esta es otra herramienta muy fácil de usar para convertir PDF a formato Word. Otro Este tipo de conversión es muy rápida. También reduce el tamaño del archivo durante la conversión y lo hace más ligero. Para utilizar este sitio web debe hacer lo siguiente:

Ir a la página oficial de PDF2go.com Cuando ingresas al sitio oficial tienes que presionar[ファイルを選択]Las opciones se muestran junto con otras opciones que puede ingresar para seleccionar el archivo PDF. Al hacer clic en la opción, la página abrirá una ventana emergente donde deberá encontrar el PDF que desea convertir. Una vez que encuentre el PDF, debe seleccionarlo para abrirlo, de modo que la página cargue el PDF y realice la conversión. Una vez que se carga la página, debe hacer clic en Iniciar. La página inicia la conversión. Finalmente, descarga el documento convertido en formato Word y carga una nueva ventana que puedes abrir en tu dispositivo.

Para PDF escaneado

También puede convertir documentos PDF si puede convertir archivos PDF a Word Escanear a documento de Word.. La verdad es que hay una web que te puede ayudar a realizar este trámite y esa es smallpdf.com. Muy fácil de usar, reconoce completamente el documento y lo convierte en un archivo de Word. Ahora, para realizar esta conversión, debe seguir estos pasos: