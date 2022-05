Cómo convertir imágenes a vector en el tutorial de Adobe Illustrator

Si desea trabajar con una imagen sin pixelación de bordes y elementos importantes, debe convertir la imagen en un vector. Ahora puede Convierte imágenes a vectores con Adobe.. Las imágenes digitales que solemos utilizar están formadas por píxeles. Si las quieres agrandar, suelen perder nitidez y se ven mal. Así lo llamamos (imagen pixelada).

He aquí cómo convertir fácilmente una imagen a vector en Adobe Illustrator

Mira este video en YouTube

Estas imágenes no pueden ser manipuladas para adaptarse a nuestro trabajo. Por lo tanto, causa muchos problemas. Ahora, si «vectorizas» la imagen, puedes usar la imagen pixelada sin esa distorsión en la imagen. Tú también puedes Restaura una imagen pixelada en Photoshop.

Las imágenes vectorizadas son imágenes basadas en trazos en lugar de píxeles. Esto significa que puede aumentar el tamaño y mantener la misma nitidez.

Esta técnica es muy utilizada por diseñadores gráficos de todo el mundo. Por lo tanto, pueden crear un logotipo que se puede usar con «».gigantografíaNo tienes que diseñar en diferentes tamaños. Ahora puede convertir fácilmente la imagen en vector usando Adobe Illustrator. Este artículo le muestra cómo.

¿Qué es un dibujo vectorial o vectorial?

El dibujo vectorial está en el mundo de los diseñadores gráficos, ilustraciones digitalizadas, Los diseñadores con competencia en el uso de herramientas de vectorización pueden crear cualquier cosa, desde formas geométricas hasta formas abstractas y, en última instancia, su misión es lograr resultados casi artísticos. ..

Puede parecer una herramienta engañosa para aquellos que buscan ingresar al mundo del diseño gráfico porque puede parecer que no está dando buenos resultados, pero después de horas de práctica y experiencia puede parecer una herramienta engañosa. , El resultado de cada proyecto creado es Mayor nivel de calidad.

Esta herramienta está destinada a diseñadores gráficos y otros que se enfocan en áreas específicas como logotipos. Utilizado para proyectores artísticos. Trabajos 3D de nivel medio y alto, etc.

Las herramientas de vectorización tienen propiedades muy especiales. Esta propiedad significa que puede acercarse lo más posible a la imagen que crea sin sacrificar la calidad. parece que no esta pixelado Con cada cambio aplicado.

herramienta vectorial Más opciones usadas Esto cada vez cobra más importancia, porque quien sabe utilizar esta función no conoce los límites a la hora de explicarla.

¿Cómo convertir una imagen a vector en Illustrator?

Pasos para convertir logotipo pixelado Fácil de vectorizar:

Necesita abrir un programa de Adobe Illustrator, o Por favor, descárguelo del sitio oficial...

Abre la imagen del logo a vectorizar sin cambiar el tamaño original.

Abre una «ventana» desde la barra de tareas.

Elija Image Track para abrir una paleta de componentes.

Haga clic en el botón Color automático. Procese la imagen al instante y conviértala en un logotipo vectorizado.

Simplemente seleccione el botón Expandir del menú Herramientas y listo.

Ya has convertido tu imagen en un vector que puedes expandir cartelera No perderás nitidez. De hecho, incluso puedes cambiar la imagen a tu gusto. Después de vectorizar su logo, haga lo siguiente:

Haga clic dentro del marco del logotipo para ver que se ha eliminado el marco

Luego haga clic en la imagen del logotipo para ver algunos puntos alrededor de la imagen.

Si desea eliminar un elemento de una imagen, seleccione la parte donde el punto rodea la parte que desea eliminar y elimínela, y esa parte desaparecerá automáticamente.

Si desea cambiar un área, puede seleccionar el punto para mover y distorsionar la imagen a su gusto.

De esta manera puedes editar el logo a tu gusto o cambiar su apariencia por completo. Eliminar la marca de agua Por favor, cambia el color como quieras.

¿Puedo convertir una foto en un vector?

La respuesta simple es sí. Tenga en cuenta, sin embargo, que las fotos difieren mucho de los logotipos y otras fuentes. La foto es una imagen de «mapa de bits» o mapa de bits Es tan complejo que contiene millones de colores, muchas líneas y formas, por lo que debe hacer que los resultados de la vectorización sean realistas. Convierta gráficos vectoriales en mapas de bits en Illustrator..

Convertir una imagen de mapa de bits pixelada en un vector significa crear una copia de la imagen lo más parecida posible a la imagen original para que la imagen pueda modificarse.

Aunque los resultados pueden no ser tan buenos como podrías pensar, cabe señalar que pueden ser muy buenos, sigue los pasos a continuación. Vectorizar tanto como sea posible:

Siga los mismos pasos anteriores para vectorizar la imagen. La foto se ve así: imagen divertida No es el resultado que desea, por lo que debe cambiar los siguientes elementos en la paleta Pista de imagen:

La elección de los colores los hace 100%.

La opción avanzada maximiza «Trace» al 100%.

Aumenta los «vértices» al máximo.

Elimina el «ruido» hasta el valor mínimo mostrado (1).

se ha hecho foto vectorizadaCuando quieras empezar a editar[展開]Presiona el botón. Como antes, sus fotos aparecerán en muchos lugares distorsionados, lo que le permitirá eliminarlas, moverlas u organizarlas según sea necesario.

Ahora que sabe cómo convertir fácilmente una imagen a vector con Adobe Illustrator, le mostré cómo hacerlo siguiendo unos sencillos pasos. Consulte nuestro artículo sobre cómo editar como un profesional con otras herramientas como: delimitar imagen photoshop etc.

imagen para dibujar

Si desea pasar la imagen al estilo de carácter, este Puedes hacer esto con una herramienta de vectorización.

Illustrator recomienda que empieces con este tipo de trabajo. De una forma muy sencilla e intuitiva Podemos hacer este tipo de trabajo.

Hay varias formas de vectorizar, pero puedes hacerlo perfectamente con las siguientes herramientas: «pista de imagen», Esta función basada en inteligencia artificial realiza un proceso de vectorización, pero cuanto más simple sea la imagen que transfieras al dibujo, mejor será el resultado.

Antes de usar la herramienta, primero Debes abrir el proyecto. O después de abrir un nuevo archivo en Illustrator[ファイル]en la pestaña[配置]Hay una opción llamada.

Al hacer clic en esta opción, se abrirá una ventana donde podrá navegar si encuentra la imagen que desea vectorizar. Abrir en proyecto.

El siguiente paso es la respuesta, recuerda, cuanto más grande sea la imagen, menor será la calidad, a nuestro gusto. No ampliar ni modificar Si esta dimensión es demasiado grande, abrirá otra capa en la mesa de trabajo y permitirá la vectorización en esta nueva capa.

cuando todo este listo Estás buscando la opción «Seguimiento de imagen». Está en una pestaña llamada Windows. Al abrirlo verás algunas opciones. Debajo de la opción Pathfinder hay una pista de imagen normal en la que puede hacer clic para abrir esta función.

Después de abrir las opciones, Puedes elegir el tipo de vectorización que quieras. Si necesitas blanco y negro, color o escala de grises, elige la opción que más te convenga.

Finalmente, después de elegir el tipo de vectorización que desea, en caso de que lo necesite Puedes mover diferentes vectores desde la posición Para las imágenes, esto manipula la imagen y ofrece un enfoque diferente cuando es necesario. Para hacer esto, haga clic derecho en el área para cambiarla[展開]Usa la opción.

Imagen en PNG

Puede desear esto después de organizar las imágenes como desee. la imagen no tiene fondo, Debe saber que un fondo blanco no significa que no haya fondo cuando guarde la imagen.

Si guarda la imagen en fondo blanco, De hecho, el fondo será coloreado, En este caso es blanco.

Si desea crear una imagen sin fondo, no basta con hacer que el fondo sea negro. Debe convertir la imagen a una imagen .PNG.

estas son fotos normales Tener un fondo «transparente» En realidad, está formado por pequeños cuadrados blancos y grises, pero cuando se usa en un programa de edición, no tiene fondo.

Crear una imagen con un fondo PNG es tan fácil que no tiene que pasar por muchos pasos. Puedes hacerlo en 5 minutos. Debe preparar la imagen para crearla como PNG. Después de haber completado sus preparativos,[ファイル]en la pestaña[Web用に保存]Hay una opción llamada.

Si encuentra esta opción, ábrala y muestre la ventana de configuración. Desde allí, seleccione el tipo de imagen en el que desea guardar la imagen. Busca fotos de estos.Esta es una opción PNG.

Una vez seleccionado, seleccione el fondo como transparente, seleccione la calidad de imagen con la que está satisfecho, Guarda los cambios que hiciste.

Finalmente, después de guardar la imagen, vaya a la ubicación guardada y abra la imagen para asegurarse de que sea una imagen. Ahora tiene una extensión .PNG El fondo es transparente.

¿Cómo puedo vectorizar en Illustrator con un bolígrafo?

Además de las opciones de calco de imágenes, hay otra forma mucho mejor de vectorizar. Este tipo de vectores. Puedes hacer esto con la herramienta pluma.

Esta técnica vectorial es utilizada principalmente por diseñadores gráficos más preparados. Consigue resultados mucho más preparados.

Digitalizar dibujos

Antes de comenzar a usar la herramienta Pluma, debe pensar qué vectorizar. En este caso, puede usar la imagen específica que tomó o el boceto que dibujó. En este caso, primero Transfiera esta imagen o boceto a su computadora o computadora portátil.

Cuando transfiere imágenes a una PC, Prueba USB o correo electrónico.

Si usa redes sociales como WhatsAppWeb o Facebook Senger, se cambiarán de tamaño cuando envíe la imagen, es decir La calidad de la imagen se verá afectada.

Así que tenemos que usar el camino donde podamos Transfiera el archivo utilizando el método original.

Importar dibujos

Prepara la imagen En nuestra computadora, el siguiente paso es colocarlo en la mesa de trabajo de Illustrator.

Lo principal aquí es abrir el proyecto en un editor. Para hacer esto [ファイル]Después de hacer clic[新規…]Hacer clic. Esto abrirá una ventana donde puede elegir la configuración para su nuevo proyecto.

Párate en esta ventana Tome las precauciones necesarias Los nombres de los proyectos, las dimensiones de ancho y alto de los proyectos, etc. generalmente se muestran en píxeles para trabajos digitales.

También en altura Es importante elegir el tipo de color, RGB para digital y CMYK para trabajos de impresión.

Después de confirmar la configuración del nuevo proyecto, verifique el tipo de cuadrícula, etc. Se abre el documento o archivo en el que está trabajando.

Si tiene esto, si no tiene uno, puede importar la imagen o el boceto con el que desea trabajar. Sobre eso[ファイル]Busca en la pestaña de nuevo. Busca la opción «Ubicación».

Al presionar en una ubicación se abre otra ventana. Encuentra la ubicación de la imagen que necesitas Utilice referencias para vectorizar.

Cuando lo encuentres, haz doble clic en él. Importarlo a una hoja de cálculo. Aquí puede dejarlo bloqueado o cambiar su tamaño a su gusto antes de comenzar a vectorizar.

color de relleno

Mientras está listo para comenzar a vectorizar, los siguientes puntos también son importantes: Veamos los colores utilizados para esta tarea.

Esto debería ser lo último que se encuentre en la barra del lado izquierdo del programa. colores primarios y secundarios Este es el valor predeterminado.

lo que hacemos Apaga los colores primarios Suele ser blanco y solo el color secundario está activo. El color secundario es el negro, o en cualquier caso, siempre que sea un color llamativo que se note, será nuestro color favorito.

Esto es esencial al vectorizar mientras trabaja No hay color de relleno Nos confunde acerca de cómo debemos trabajar.

Vectorizar una imagen

Después de haber realizado los ajustes necesarios y preparado la mesa de trabajo, Puedes empezar a vectorizar.

Recomendamos vectorizar en la segunda capa, no en la misma capa que la imagen o el boceto. Mantener el orden Es confuso porque no todo está en el mismo plano.

Para seleccionar la herramienta Pluma, búsquela en la barra de herramientas en el lado izquierdo del editor. Cuando se selecciona una pluma, puede: Comience con un marco o contorno esbozado O una imagen para ser vectorizada. Todo esto se hace haciendo clic y navegando donde ejecutar el seguimiento.

Se encontrará haciendo clic en el momento en que necesite corregir la línea mientras se construye el gráfico necesario. Crea algunos puntos. Estos se llaman puntos de anclaje. Es responsable de mantener la posición de cada trazo del vector.

Si necesita crear un trazo vectorial de una curva redondeada, puede hacerlo Mantenga presionado el botón izquierdo del mouse y muévalo a Muévete hasta que la curva que quieras dar sea exactamente la que quieres.

enderezar de nuevo Debe mantener presionada la tecla Alt en el último punto de anclaje creado y hacer clic con el botón izquierdo.

Por lo tanto, debe continuar hasta completar la primera silueta o figura vectorizada. Puede seleccionar este vector seleccionando la herramienta del mouse nuevamente. Cambie el color del borde o agregue relleno.

Cambie las dimensiones de la misma manera. Si desea crear el vector tanto dentro como fuera del vector, puede crear ambos dentro de la misma capa que creó. Alternativamente, puede mantener esto creando una tercera capa y bloqueando la segunda capa.Cosas para nuestro proyecto Tenga en cuenta que hay algunos vectores para .