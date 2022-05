¿Cómo contar rápidamente celdas con palabras comunes en Excel?

Todos tienen al menos un dominio decente del programa, ya que Microsoft Excel es el programa más recomendado y utilizado y un requisito obligatorio para su uso en la creación de listas de registros, cálculos y Smart Forms.

Tú podrías Descarga Excel desde el sitio web oficial de Microsoft. Use la versión en línea o compre el disco digital que viene con todo el paquete de instalación de Microsoft Office.Este artículo le mostrará cómo Contar celdas con la misma palabra Como condición.

¿Qué debo considerar antes de contar celdas en Excel con palabras comunes?

Microsoft Excel en sí mismo es un programa muy poderoso que puede realizar varias actividades como buscar y buscar. Contar células específicas que cumplen condiciones específicas, En este caso palabras comunes. = La función CONTAR.SI es una de las fórmulas básicas del programa, que puede contar el número de celdas con una misma condición dentro de un rango dado.

Cuando utilice esta función, tenga en cuenta lo siguiente cuando utilice fórmulas de la forma más ejecutable y rentable posible:

Excel no distingue entre mayúsculas y minúsculas. La función =CONTAR.SI no está excluida de esta propiedad.

Puede utilizar caracteres comodín, como asteriscos y signos de interrogación, para identificar búsquedas y recuentos.

Todos los datos de listas, registros y formularios deben estar escritos correctamente para que Excel los reconozca correctamente.

Asegúrese de abrir o cerrar los paréntesis () para evitar dejar la fórmula abierta.

COUNTIF no funciona con cadenas de más de 255 caracteres

Con la expresión =CONTAR.SI puedes: Buscar palabras por espacio entre celdas o rango En particular, el problema con esto es que el tamaño de dicho rango está limitado a más de 255 caracteres. Por favor, no se olvide de hacerlo. Tanto letras, símbolos, números e incluso espacios, contando como caracteres. En este caso puede utilizar la función CONCATENAR. Esto le permite combinar cadenas largas con otras cadenas. Eso significa que puede ignorar el límite de 255 caracteres.

¿Cómo contar celdas que tienen una palabra común en Excel?

Si desea realizar un seguimiento de sus registros, p. B. el número de personas con el mismo nombre, hay varias funciones. Uno de ellos está usando la siguiente fórmula:

= ENCONTRAR.

= ESNUMERO.

= SUMA.

La primera función encuentra todas las celdas que cumplen con los criterios y marca dónde se encuentran. La segunda función es tRestablecer el resultado a Verdadero «Bugs» con buenos resultados y malos resultados. La última función hace el conteo. La fórmula completa se ve así: Comenzando de adentro hacia afuera, comience a usar: =SUMA(-ESNUMERO(ENCONTRAR(Condición;Rango))).

También es posible Crear una nube de palabras en ExcelLe permite ver los resultados que desea ver de una manera más relevante.

Utilice la función ‘CONTAR.SI’

La versión reducida de lo mencionado en el apartado anterior es por supuesto limitada, pero es la mencionada anteriormente. Se puede utilizar de forma manual o automática, según te sientas más cómodo.

El primer método es colocarse en cualquier celda fuera de la lista y escribir =CONTAR.SI Como antes, abra los corchetes y vaya a la primera sección Sección contar el resultado Ejemplo: «(A1:A4)». Luego coloca las condiciones, separadas por punto y coma. Puede colocar características en él. Si ingresa una condición en otra celda, haga clic en ella y Excel la reconocerá. Finalmente, presione Entrar en su teclado.

Para el modo automático, vaya a la barra de búsqueda y lea «fx» Allí se muestran varias fórmulas.[COUNTIF]Seleccione esta opción para mostrar un cuadro de diálogo donde puede colocar rangos y condiciones. después de entrar,[同意する]Hacer clic. Eso es todo.

Si Microsoft Excel no parece lo suficientemente poderoso, puede usar extensiones para mejorarlo aún más. En este caso, recomendamos «Kutools for Excel» por excelencia. Tiene bajo más de 300 funciones Habilidad para buscar y contar.Sin embargo, teniendo en cuenta el color de fondo de la celda, el color de la fuente, el tipo de fuente, etc., puede descargar esta extensión desde la página oficial.

¿Por qué Excel no cuenta todas las celdas que tienen una palabra en común?

Deberán observarse los puntos mencionados en el apartado anterior. = función CONTAR.SI Esto es muy útil, pero si no se cumplen las consideraciones ya mencionadas, ingrese #¡VALOR! Aparecerá un mensaje y los resultados pueden mostrar ciertos errores.

En este caso, es lo mejor. Realiza una búsqueda inteligente en Excel Con Uso de macros y VBASin embargo, en este punto, el código es la base fundamental de las macros y VBA, por lo que necesita conocer el código y cómo trabajar con él. En este punto, esto requiere una experiencia de usuario más sofisticada.