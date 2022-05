Cómo contar fechas únicas usando criterios en fórmulas correctas de Excel

Hay diferentes programas que te ayudan a hacer diferentes tareas cada día. Uno de ellos es Excel. Con este programa, puede realizar tareas administrativas mientras cuenta fórmulas y cálculos. Cuenta con una interfaz completamente cómoda que nos será de gran utilidad para nuestro trabajo. Una de sus características es Número único de fechasEs una de las partes esenciales.

El programa tiene varias técnicas que se pueden usar para contar dentro de una celda, pero es importante usarlas. Descargar Excel desde su sitio web.. En este caso necesitas descargar el paquete de Microsoft. A través de este artículo te enseñaremos Pasos para contar datos únicos Por los criterios que componen Excel.

¿Cuáles son los requisitos para contar fechas únicas por criterios de Excel?

Requisitos de conteo de datos Dentro del programa Excel, se mencionan a continuación. Sin embargo, antes de mencionar cada uno, debemos considerar la importancia de no confundir las cuentas con las sumas. Si ingresa un valor en una celda, el valor será diferente.

Descarga el programa Excel. Este debe descargarse del sitio oficial o, en este caso, activar el paquete de Microsoft Office en su dispositivo.

No use versiones anteriores a 2011. Esto se debe a que puede afectar el uso correcto de las fórmulas que proporciona Excel para contar los datos.

¿Qué fórmula debo usar para contar fechas únicas en Excel?

Con una opción única de conteo de datos, Calcular Promedio General en Excel, Es importante considerar una fórmula específica.. Están disponibles programáticamente y son:

Primero debe seleccionar la celda para la que desea establecer un resultado de conteo de datos único. Cuando llegue a este punto, haga clic en Fórmulas y, en Otras funciones, verá la opción Estadísticas y deberá ingresarlas. (Este es el caso si está utilizando una versión más nueva que 2011) Si su versión es de 2011, debe hacer clic en Fórmula y luego ingresar a la opción Pegar. Allí se muestra la función «Estadísticas». A continuación, debe ingresar la expresión requerida. Algunos de ellos son:

COUNTA: útil para contar celdas completas. CONTAR: Útil para contar celdas numéricamente. COUNTBLANK: Útil para contar celdas en blanco. CONTAR.SI: Cuenta cada celda con un criterio específico.



¿Cómo se cuentan los datos únicos utilizando los criterios de Excel?

El proceso que puedes hacer Contar fechas únicas Dentro de un programa de Excel, es bastante fácil. Todo esto depende de dónde use Excel, ya sea desde un programa descargado a su PC a través de su dispositivo móvil o en línea.

Sin embargo, el método de conteo simple Opción de autototal o subtotal.. El primero se utiliza seleccionando varias celdas que deben contener un número. Mientras que el último es el encargado de dar el número total. Es importante señalar que debe Ocultar subtotales en tabla dinámica En el gráfico dinámico porque la opción no está disponible.

Utilice Excel en su teléfono móvil

Puede usar Excel descargado en su dispositivo móvil para realizar el proceso de contar datos únicos ingresando a la opción de fórmula. Haga clic en «Más funciones» Hasta que encuentre una fórmula que pueda contar.

Usa la licencia de Excel de tu PC

Si tiene un paquete de Microsoft Office con licencia, puede usar Excel para hacer su propio proceso de conteo de datos. Introduzca la opción de fórmula Una vez dentro, busque la función Estadísticas y elija la que sea mejor para contar sus datos.

Desde Excel en línea

Otra opción que permite contar es utilizar Excel Online, si no tienes licencia o no has descargado Excel del sitio oficial.. Funciones en línea de Excel, Con algunas limitaciones, incluye las funciones necesarias para contar los datos. Ingrese la fórmula y use la fórmula de conteo para la opción correspondiente.

¿Por qué Excel no puede contar fechas únicas?

En este caso Opción de conteo no disponible Con datos únicos, se deben considerar ciertos aspectos para saber la razón principal detrás de esto. Es posible que esta opción no esté habilitada o que la versión no admita la función de conteo Función CANTIDAD.OBTENER de Excel, Esta fórmula le permite calcular los datos del conteo recibido. Sin embargo, si este no es el caso, surte efecto de la siguiente manera: