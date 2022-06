A medida que el mundo evoluciona, nuestros recuerdos de la infancia se capturan en miniaturas. Momento simbólico Cómo olvidar cuando hoy apareció uno de los videojuegos más populares de nuestras vidas.

Pokemon es uno de los juegos de Sagas creado por la compañía de Nintendo en el año 2000 y actualmente cuenta con más de 90 distribuciones. Múltiples plataformas.. Android, Wii U, iPhone, GameCube, Nintendo 64, 3DS y más.

Cómo conseguir todos los tipos de Pokebolas y Pokebolas de Pokémon GO, Espada y Escudo

Mira este video en youtube

Sin embargo, la franquicia ha decidido lanzar otra versión de Pokémon que hará que los usuarios se sientan reales. maestro Pokémon Y él mismo tiene que buscar estos personajes icónicos. Pokémon GO Definitivamente es uno de los videojuegos virales del momento por su jugabilidad y la gran variedad de personajes que puedes encontrar.

Por eso, en este post aprenderás cómo hacerlo. Consigue todas las Pokébolas de Pokémon GO, Espada y Escudo. Además de los tipos de bolas de bolsillo. Por favor, lea y descubra más.

¿Qué es Pokémon GO?

Este es un videojuego de realidad aumentada desarrollado por Niatic Inc. Plataformas móviles Android e IOS.. En este nuevo trabajo, los usuarios deben encontrar y capturar Pokémon famosos escondidos en todo el mundo. Para encontrarlos, los jugadores deben tener la suerte de ir a su ciudad, calle o incluso a su propia casa, encontrar una de estas criaturas y atraparlas.

Así que no sorprende encontrar a otro Maestro Pokémon tratando de capturar uno de estos en su teléfono.Por otro lado, si tienes problemas con los videojuegos Conquista a uno de los personajes. Talves esto Cámara Pokémon GO AR.. Sin embargo, esto no es un problema grave, ya que es fácil de resolver.

Cómo conseguir una bola de monstruo

Desde entonces, la Pokébola ha sido uno de los objetos más importantes que todo usuario tiene si quiere ser un buen maestro Pokémon. Gracias a este preciado objeto, podrás atrapar a estas criaturas. Por lo tanto, siempre debes tener uno en tu inventario en caso de que aparezca un Pokémon.

Existencia 4 tipos de bolas de monstruo A Última versión del videojuego.Esto te ayuda a atrapar una variedad de criaturas. Esto depende de la criatura que quieras conseguir.

Monster Ball Se ha adquirido desde el comienzo del juego y la tasa de adquisición es 1,0 veces.

Se ha adquirido desde el comienzo del juego y la tasa de adquisición es 1,0 veces. Buena bola Adquisición desde el nivel 12 Tasa de adquisición x1.5

Adquisición desde el nivel 12 Tasa de adquisición x1.5 ultrabola Desbloqueo en el nivel 20, tasa de captura x2.0

Desbloqueo en el nivel 20, tasa de captura x2.0 pelota de honor Versión exclusiva del juego, tasa de captura x1.0

Elevar el nivel del maestro entrenador

Una forma viable de conseguir estos preciados objetos. Puedes ganar puntos de experiencia cada vez que subes de nivel. Una persona que será recompensada. Cuanto más alto sea el nivel, mayor será la recompensa y más Pokébolas podrás obtener.

Parada de bolsillo o compra

Es una de las formas más fáciles y rápidas de conseguirlo., Estas paradas están repartidas por todo el mapa en forma de círculos azules. Si llegas allí y haces clic, obtendrás muchas recompensas. Por lo general, son bolas de bolsillo regulares.

Estos artículos también se pueden comprar en la tienda virtual del juego. Este es el menos recomendado debido a su alto costo.

Pokémon espada y escudo

En esta versión, cada uno ofrece una gran cantidad de bolas de bolsillo. Caracterizado por efecto y diseño únicos.. Puedes encontrarlo en diferentes lugares dependiendo de la situación. Capturar a estas criaturas más míticas y legendarias depende de tu habilidad como Maestro Pokémon.

Por otro lado, si eres fanático de los videojuegos de Nintendo, no puedes perderte un nuevo juego. Súper Mario Corre..Excelente entrega para dispositivos móviles Esto le traerá recuerdos de su infancia.