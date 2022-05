Google Chrome es uno de los mejores navegadores para computadoras y teléfonos móviles de hoy en día, todo esto con el excelente servicio de Google. el navegador es rapido Acerca de la carga de páginas web. Hace algún tiempo, los navegadores web no abrían páginas que no contenían cookies, pero ahora está arreglado.

¿Cómo configuro un atajo de teclado en Google Chrome? –Acceso rapido

Mira este video en YouTube

Todas las características de Google Chrome son realmente notables, pero hay una que es particularmente notable. Este es un atajo de teclado. En resumen, cómo acceder a las teclas de acceso rápido, cómo agregar nuevas teclas de acceso rápido a Google Chrome y Cómo usar el nuevo atajo Desde tu navegador.

¿Cómo accedo a las teclas de acceso rápido en mi navegador?

El navegador Google Chrome siempre se esfuerza por ser diferente de otros navegadores, Métodos abreviados de teclado para un acceso rápido De la función. De forma predeterminada, Google Chrome tiene ciertos accesos directos esenciales. Sin embargo, puede cambiar o agregar dichos enlaces en cualquier momento.

Es fácil cambiar los accesos directos o agregar nuevos accesos directos en Google Chrome. Lo único es El lugar donde se realiza la ambientación se vuelve un poco problemático... Sin embargo, si dejas todo a un lado, hay más problemas para cambiar la clave.

si tu quieres Sepa cómo acceder tecla de acceso rápido En el navegador Google Chrome, preste mucha atención al siguiente proceso.

Inicie su computadora Abra el navegador web Chrome Luego presione la tecla «CTRL» y combínela con una de las teclas de su teclado. Finalmente, utilice la función que aparece en la pantalla

Eso es todo lo que tienes que hacer para poder hacerlo. Usar teclas de acceso rápido en Google Chrome.. Algunos de los atajos de teclado más conocidos y utilizados en Google Chrome son:

‘CTRL’ + ‘J’ (para abrir la ventana de descarga)

«CTRL» + «G» (para buscar contenido en la web actual)

«CTRL» + «A» (para seleccionar todo el contenido de la web)

‘CTRL’ + ‘S’ (para descargar toda la página web)

‘CTRL’ + ‘N’ (para abrir una nueva ventana de Google)

«CTRL» + «T» (para abrir una nueva pestaña en Google Chrome)

¿Cuáles son los pasos para agregar una nueva tecla de acceso rápido?

Todas las funciones anteriores son teclas de acceso rápido para las funciones de Google. Puede agregar nuevos atajos de teclado a su navegador. Google Chrome no hace todas las combinaciones.. Si no lo sabes, hay algunas claves en tu navegador y cuando las combinas no pasa nada.

Esto es no Asignar un atajo, por lo tanto no abren funciones. Ahora, para usar las otras teclas, debe agregarles una función. Si desea agregar más funciones a Google en su computadora, preste mucha atención a los siguientes dos subtemas.

Instalar accesos directos de Google

Los atajos de teclado que tiene Google Chrome por defecto ya ocupan todas las funciones de tu navegador. Entonces, si desea usar más atajos de teclado en su navegador, esto es lo que debe hacer: Instalar accesos directos en Google.. Los accesos directos son extensiones oficiales de Google que brindan acceso a servicios adicionales del navegador.

en el navegador Viene con características estándar No utiliza ningún otro servicio de buscador, pero sus extensiones te permiten acceder a todos ellos. Además de instalar accesos directos en tu navegador, ¿cómo Por favor, introduzca su contraseña en su perfil de Google Mejora la protección de datos.

Si usted tiene La instalación de la extensión falló Centro de ayuda de Google Chrome para agregar contraseñas a su perfil de Google, puede Reinstalar Google Chrome.. A continuación, veamos cómo instalar la extensión Accesos directos.

Inicie su computadora Abra el navegador Chrome Es un símbolo de tres puntos.[その他]Presiona el icono De las opciones que aparecen, busca la opción «Más herramientas». Luego seleccione el que tiene la etiqueta «Extensiones».

Dentro de la extensión que tiene tu equipo, haz clic en el ícono con las tres líneas hacia abajo Luego seleccione una opción’sitio web‘ En la barra de búsqueda de la extensión, seleccione el primer resultado Al final,[Chromeに追加]Haga clic aquí para aprobar todos los permisos que requiere la extensión

Personalizar accesos directos

Una vez que la extensión esté instalada y activada en su dispositivo, Necesitas personalizar el atajo.. Vea cómo se organizan los accesos directos en Google Chrome.

Inicie su computadora Abre Google Chrome Ir a «Otras herramientas» [拡張機能]Escoge una opción En esta página, habilite atajos y habilite combinaciones de caracteres Finalmente, todo lo que tiene que hacer es proporcionar un atajo de teclado para activar la extensión.

Cabe señalar que existe una forma de hacerlo en el navegador Google Chrome Eliminar todos los anuncios la Mostrar algunos sitios web.. Si desea navegar más por la web, debe bloquear los anuncios.

¿Cómo uso el nuevo método abreviado de teclado con una tecla de computadora?

Usa el nuevo atajo Colocar el navegador Chrome es fácil, basta con pulsar todas las teclas indicadas para cada función.