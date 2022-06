WhatsApp es posiblemente una de las redes sociales más utilizadas en el mundo. De hecho, cada hogar tiene al menos una persona con una cuenta. Por supuesto, es posible que deba agregar personas que realmente no desea compartir, ya sea trabajo o compromiso.Por lo tanto, te enseñaré en este artículo. Cómo hacer una privacidad paso a paso del perfil de WhatsApp de tus contactos..

Cómo configurar los ajustes de privacidad de contactos en WhatsApp

Mira este video en youtube

Puede sonar un poco complicado, pero es perfectamente posible configurar y seleccionar WhatsApp. Usuarios que muestran y no muestran todo el contenido Entonces, si necesita hacer esto y no sabe cómo hacerlo, es una buena idea leer esto y encontrar una manera fácil de lograrlo.

¿Cómo configuro los ajustes de privacidad en WhatsApp?

Al utilizar los teléfonos móviles y las redes sociales en ellos, todos queremos mantener la privacidad y seguridad necesarias para evitar problemas. Y el uso de WhatsApp no ​​es una excepción. A menudo no sabemos quién, quién o quién puede ser contactado. Accede a nuestra información..

Además, puede haber ciertos contactos que quieran ver solo cierta información. Hay más límites que otros.

por ahora WhatsApp ofrece varias opciones Esto le permite ajustar su privacidad. Aunque no es exclusivo de un contacto en particular, algunas opciones pueden afectar si un contacto de confianza puede verlo.

Este es tu caso y si quieres whatsapp configurar mensajero Así pues, sigue leyendo, y te explicaremos mejor cómo conseguirlo.

Primero, necesita saber exactamente lo que WhatsApp les dice a sus contactos sobre usted.Primero, información de contacto Agregar al grupo sin previo avisoPorque tienen la capacidad de hacerlo fácilmente.

Además, cualquier persona que agregue puede ver todo su estado.Y por último, pueden ver tu foto de perfil actual, tu última conexión a tu cuenta de WhatsApp, confirmación de que leíste el mensaje que te enviaron, etc. sin ningún problema. La información que has incluido en tu biografía., Al igual que su nombre y descripción.Como puedes ver, es necesario Cambiar la configuración de privacidad predeterminada..

Cómo cambiar la privacidad de tu cuenta de WhatsApp

Ahora que sabe lo que otros pueden ver y cambiar en su perfil de WhatsApp, le mostraremos cómo hacerlo. Cambiar la configuración de privacidad.. En primer lugar, se muestra el procedimiento a ejecutar desde el smartphone.

En la página principal[その他のオプション]Seleccione los tres puntos superiores que conducen a.

Toque la opción Configuración.

Presiona «Cuenta».

Luego seleccione «Privacidad».

Seleccione desde allí Quién tiene acceso a su información..

¡Inteligente! Por ejemplo, puede cambiar su estado, foto de perfil, información, última conexión, si puede agregar a un grupo y quién puede leer su recibo siguiendo estos pasos:ciertamente ayuda Mejorar la seguridad del teléfono móvil Visto a gran escala. Ya sea que esté siguiendo los pasos en su teléfono inteligente Android, iOS o KaiOS, puede cambiar fácilmente estos aspectos de la configuración de WhatsApp.

Última hora de conexión

La última hora de conexión indica la fecha y la hora en que se llamó por última vez a la aplicación. Se puede desactivar.Siga los pasos a continuación.

Abra la aplicación WhatsApp y vaya a la sección opción Se encuentra en la esquina superior derecha y está representado por tres puntos verticales.

Se encuentra en la esquina superior derecha y está representado por tres puntos verticales. Por favor seleccione una opción de Configuración-Cuenta-Privacidad

La primera opción que se ofrece en privacidad es Ultima vez Y te ofrecemos tres opciones ‘todos, mis contactos, nadie’. Elige el que mejor se adapte a tus necesidades.

Foto de perfil

Para limitar quién puede ver tu foto de perfil, todo lo que tienes que hacer es:

Abra la aplicación WhatsApp y en la esquina superior derecha[オプション]Ir a la sección Representado por tres puntos verticales ..

.. Por favor seleccione una opción de Configuración-Cuenta-Privacidad.

Busca una opción para decir Foto de perfil, Selecciónalo y elige la opción que más te guste.

Información y estado

Configurar la privacidad de su información es prácticamente lo mismo

Mover a la opción privacidad.

mira lo que dice información. Seleccione la opción que desee.

referirse Su estado de privacidadHay varias opciones:

Mover a la opción privacidad.

Encuentra una opción Seleccione un estado y él.

Se abrirá una nueva ventana con tres opciones más.Salvo mis contactos, mis contactos… solo comparte…”

‘Si seleccionasMi información de contacto es…» Debe seleccionar a las personas que no desean ver su estado.

‘Si seleccionasSolo comparte … « Tienes que elegir a la persona que quieres que vea tu estado.

Leer el recibo

Puede activar o desactivar la confirmación de lectura. Tenga en cuenta que si lo enciende, sus contactos no se mostrarán cuando lea el mensaje. Ni siquiera sé si te leen...

Deshabilitar la confirmación de lectura también afecta el estado. Nadie sabe si mostraron su estado, pero no saben quién mostró su estado.

Para activar o desactivar la confirmación de lectura, siga estos pasos:

Abre whatsapp y ve a opciones privacidad.

Busca una opción para decir Lea el recibo. Seleccione si habilitarlo o deshabilitarlo. Un color gris significa que la opción está deshabilitada y un color verde significa que está habilitada.

Bloquear contactos de WhatsApp No lo elimina de su directorio y no lo elimina a usted de su directorio.. Lo que pasa es que apareces en la lista de contactos de la persona sin foto de perfil y el mensaje que te envía esa persona no llega.

Para bloquear contactos en WhatsApp, debe realizar los siguientes pasos:

Abra la aplicación WhatsApp y busque los contactos que desea bloquear. Abre el chat como si estuvieras escribiendo un mensaje.

En la parte superior derecha se encuentra el menú Opciones, representado por tres puntos verticales. Muestre el menú.

Busca una opción para decir más Selecciónalo.

Seleccione la opción para decir bloquear. Y terminó.

Nota: Las opciones de bloque muestran tres opciones.Reportar, bloquear, cancelar, bloquear»...Si selecciona la opción Informes y bloques No solo para bloquear contactos Envían reportes de abuso a la comunidad Whatsapp.. Si varias personas realizan esta acción en el mismo contacto, WhatsApp eliminará la cuenta con ese número.

¿Qué debo tener en cuenta al cambiar la privacidad de mi cuenta de WhatsApp?

Hay varios aspectos a considerar. Primero, le expliqué que no hay forma de evitar que otros vean si está escribiendo o en línea.

Del mismo modo, si elige bloquear a otros para que no vean su última conexión Esta información no se puede mostrar en el perfil de otra persona. Lo mismo se aplica a la confirmación de apertura. Si lo desactiva en su perfil, no podrá ver si otros han leído su mensaje. Por otro lado, estas comprobaciones siempre están activas en el grupo de WhatsApp.

Otro aspecto de estas comprobaciones es que si alguien las desactiva, no hay forma de saber si alguien ha visto tu actualización de estado.Esta es sin duda una gran opción si lo desea. Ver el estado sin ser visto..

En conclusión, espero que toda esta información te sea de mucha utilidad y consigas algo. Configurar el aspecto de seguridad Y la privacidad de la cuenta de WhatsApp. Le recomendamos que no haga nada para evitar que esto se logre y que administre y proteja su información personal de la manera que elija.