¿Cómo conecto mi teclado a mi dispositivo Android? -USB y Bluetooth

Esto suele ser necesario si está utilizando una tableta o un teléfono celular de pantalla grande Hacer que sea más fácil escribir usando el teclado.. Hay un teclado especial con entrada para dispositivos Android. Sin embargo, hay una manera de usar un teclado USB normal en su dispositivo Android.

¿Qué necesito para conectar un teclado USB a mi dispositivo?

Para conectar un teclado USB a su dispositivo Android, debe usar: Adaptador USB-USB tipo C.. Esta es una entrada típica de un dispositivo Android. Este adaptador es relativamente barato y fácil de conseguir.

Cable adaptador OTG

O Los cables adaptadores OTG tienen muchos otros usos Como teclado USB para conectar a dispositivos con entrada USB Tipo-C Conectar periféricos a la salida USB Para dispositivos con un puerto USB tipo C, como dispositivos Android.

¿Cómo conecto el adaptador a Android?

Conectar el adaptador a su dispositivo Android es muy fácil. Cable adaptador OTG Equipado con entrada USB y salida USB Tipo-C.. Debe conectar el adaptador a su teléfono móvil a través de la entrada USB tipo C (la entrada normal para dispositivos móviles). Una vez conectado, conecte el teclado a través de la entrada USB y la conexión estará completa.

¿Cómo configuro un teclado USB conectado?

Si el cable funciona correctamente y su dispositivo Android y teclado están conectados Verás una notificación de que el teclado está conectado al dispositivo. A continuación, debe asegurarse de que esté configurado correctamente antes de usarlo.

Para configurar los ajustes, vaya al menú de configuración del dispositivo.[設定]>[言語と入力]Necesito ir a> Método de entrada y teclado.. Si selecciona un teclado físico en esta sección, puede usar el teclado en su dispositivo Android.

Aquí hay algunos detalles importantes para recordar El teclado virtual no está disponible Si hay un teclado físico conectado. Esto no es gran cosa, pero es un detalle a tener en cuenta al usar un dispositivo Android con teclado.Además, no olvides lo que puedes hacer. Conecte la memoria USB a su teléfono Android Con este cable adaptador.

¿Cómo conecto un teclado Bluetooth?

Los dispositivos Android tienen dos tipos de conexiones inalámbricas: WiFi y Bluetooth. Al usar una red WiFi Conecta tu teléfono móvil a tu computadora U otro dispositivo. La conexión Bluetooth es principalmente Conecta todo tipo de perímetros..

Si desea utilizar el teclado con una conexión inalámbrica, la conexión es mucho más fácil. No requiere cable adaptador OTG.. Cuando se conecta a través de Bluetooth, el propio dispositivo Android reconocerá el teclado. Por lo tanto, todo lo que tiene que hacer es conectar su dispositivo a sus periféricos.

Abra la configuración de Bluetooth de Android

Primero, debe habilitar la conexión Bluetooth en su dispositivo Android y comenzar a emparejar.Esto es lo que tienes que hacer Desde entonces Ajustes > Conexiones > Bluetooth Debe habilitar la conexión Bluetooth en su dispositivo Android antes de conectar el teclado Bluetooth al dispositivo.

Encienda su teclado y vincúlelo con su dispositivo

Para los teclados, el proceso es simple. Después de asegurarse de que esté cargado, debe habilitar la conexión inalámbrica del teclado.Siga las instrucciones (este Depende del modelo de teclado). Una vez que haya verificado que su teclado está encendido, todo lo que tiene que hacer es emparejar su teclado con su dispositivo.

Para emparejar, vaya a la sección Bluetooth de la configuración de conexión de su dispositivo Android y Encuentra un dispositivo disponible.. Una vez que encuentre su teclado, debe seleccionarlo para establecer una conexión entre su dispositivo Android y su teclado. Entonces puedes usarlo en tu dispositivo.Si esto no funciona, debe asegurarse de que no lo tiene Problemas relacionados con Bluetooth..

Cable adaptador OTG Los periféricos se pueden encontrar fácilmente Especialmente hay una conexión Bluetooth. Sin embargo, es posible conectar periféricos Bluetooth a su dispositivo Android.

Entonces, siempre que tenga una salida Bluetooth o USB, depende de usted decidir qué opción es mejor y usar sus periféricos favoritos en su dispositivo. Usa periféricos en tu dispositivo Android..