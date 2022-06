¿Cómo conecto dos routers a la misma señal WiFi? -Tutorial de emparejamiento

Las conexiones inalámbricas de hoy en día son realmente llamativas. Cuando decimos llamativos, nos referimos principalmente a cómo funcionan. Con una conexión inalámbrica a Internet en casa, puede usar cables para recuperar y recuperar datos de Internet. Este cable se conecta al enrutador. Envía una señal inalámbrica.

Hay una manera Conectar dos enrutadores a la misma red Internet, esto es muy útil cuando tienes vecinos hostiles que quieren usar tu Internet. Más adelante, hablaremos sobre cómo conectar dos enrutadores a la misma línea de Internet, qué necesita para conectar dos enrutadores a la misma red y cómo configurar ambos enrutadores.

¿Qué necesito para conectar dos routers?

Si desea tener la misma conexión a Internet, no necesita conectar los dos enrutadores simplemente extendiendo el cable Ethernet y el cable LAN adicionales.si aun no Extensión de cable LAN Puedes utilizar el puerto que tiene el router en la parte trasera.

Una vez que estén en su lugar, el siguiente paso es configurar los dos enrutadores. Transmisión inalámbrica.. Más adelante, le mostraré cómo se configuran ambos enrutadores, pero debe hacer su parte para completar cada paso.

Antes de eso, debe saber que hay dos enrutadores Se consume más energía En su casa. Sin embargo, vale la pena conectar dos enrutadores porque puede regular el consumo de datos de Internet por parte de otros. Al administrar dos enrutadores, puede hacer su propia conexión.

Los enrutadores más antiguos no tienen los menús que tienen los enrutadores actuales.El enrutador sale hoy Puedes bloquear usuarios Conectarse a un enrutador, limitar el uso de datos, decidir quién se conectará a WiFi, etc. En cambio, los enrutadores más antiguos no tienen esto.

Por tanto, hay que recurrir a los trucos de dos routers.Tenga en cuenta que hay una manera Conozca la dirección IP exacta de su enrutador Cambie su nombre o contraseña de WiFi.

¿Cuál es la forma correcta de conectar un enrutador a un cable ethernet?

Conectar los dos enrutadores es muy fácil. Solo los componentes de cada enrutador se complican un poco.Para poder hacer esto, uno de los dos enrutadores debe configurarse con mucha precisión. funciona correctamente Y de forma estable.

Los últimos dos subtemas detallan lo que debe hacer con la configuración de ambos enrutadores.Por cierto, necesitas saber sobre enrutadores. Puede establecer el rango de la señal Para reducir el rango Rango maximo..

Primer proceso de enrutador

Con su primer enrutador, no tiene que hacer mucho. Simplemente escríbalo. Su dirección IP Compruebe si el conector del cable Ethernet funciona. Descubre cómo acceder a la configuración del router desde la IP.

Arranque uno de los dispositivos con una red registrada Abre un navegador web Introduce 192.168.0.1 en la barra donde se encuentra la dirección web. Esta es la dirección IP que tienen casi todos los enrutadores.Luego ingrese el nombre de usuario cuando se lo solicite el enrutador, y también ingrese la contraseña para acceder a la configuración. [管理]Vaya a la sección y verifique si el puerto LAN está habilitado.Si no están activados actívalos

Eso es todo lo que necesitas hacer con Configuración del enrutador número 1.. Este enrutador debe tener un cable Ethernet, incluida una conexión a Internet, conectado al puerto con la etiqueta «LAN». El cable extraído para el enrutador número 2 debe conectarse al puerto con la etiqueta «1».

Después de configurar el enrutador 1, debe continuar con Configurar el enrutador 2. Si tienes tiempo, te animo a que aprendas a hacerlo. Cómo abrir un puerto de enrutador..

Flujo de configuración del segundo enrutador

La configuración del segundo enrutador es un poco más complicada. Mira lo que tienes que hacer:

Tome el cable Ethernet que estaba conectado al puerto 1 del enrutador 1 y conéctelo al puerto «LAN» del enrutador 2. Luego acceda a la configuración del Router 2 por dirección IP Cambiar la configuración de fábrica, como el tipo de conexión y la seguridad del enrutador Dale una contraseña y un nombre. Actualice el firmware Guarde sus cambios y listo, eso es todo

Por ejemplo, si tiene problemas con su enrutador y este TP-LINK, debe visitar el siguiente sitio web: Soporte técnico de TP-LINK Para encontrar una solución.Si su enrutador es de otra marca, debe hacer esto Utilice el sitio web de soporte técnico Este enrutador de marca.