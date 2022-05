Apple es una de las empresas tecnológicas más innovadoras del siglo y, sin duda, continúa rompiendo las barreras de los dispositivos. Los AirPods más usados ​​hoy en día son porque puedes escuchar música y otros archivos de audio de forma mucho más cómoda. Si quieres más diversión, lee y descubre Cómo conectar dos dispositivos AirPods a un mismo iPhone o iPad a través de Bluetooth..

Cómo conectar dos dispositivos AirPods a un mismo iPhone o iPad a través de Bluetooth

Por supuesto, este no es el uso más común, pero estoy seguro de que en algún momento me he preguntado si es posible.Conecta dos pares de AirPods a tu iPhone o iPad.. Pues hoy te voy a ayudar a que descubras si esto es posible y que puedes hacer para lograrlo fácilmente.

¿Cómo conecto dos AirPods a mi iPhone o iPad?

hace años que, escuchar música O el audio que no requiere un gran dispositivo o reproductor parecía un sueño. Gracias a los avances tecnológicos, esto es ahora una rutina diaria. Y no cabe duda de que una de las empresas que lo ha hecho posible es la conocida Apple.

El dispositivo está en manos de personas de todo el mundo y ocupa el segundo lugar entre las 10 marcas más famosas del mundo. Y si es así Algunos AirPods y otros dispositivos AppleSeguro que quieres encontrar la forma de sacarles el máximo partido, por ejemplo, piensa que es posible Conecte dos dispositivos Bluetooth a un dispositivo Android..

¿Funciona esto con dispositivos Apple? Por supuesto que sí, estos son los pasos que debe seguir Conecta dos dispositivos AirPods Rápida y fácilmente en tu iPhone o iPad.

Pasos para conectar dos pares de AirPods a tu iPhone o iPad

Para utilizar los famosos AirPods hay que seguir ciertos pasos que, gracias a la sencillez de los dispositivos de Apple, cualquiera puede realizar fácilmente. En primer lugar, se recomienda comprobar y llegar Comprueba el estado de la batería de tus AirPods.. Después de verificar que tiene suficiente batería, debe seguir estos pasos:

Primero, sincroniza tu primer par de AirPods con tu iPhone o iPad.

Luego presione el botón en la parte posterior para emparejar el segundo par.

El segundo par es Cambiar al modo «Emparejar» Ingrese la configuración del dispositivo.

Ingrese la configuración del dispositivo. Elige un par de AirPods.

Cuando ambos pares estén emparejados, el menú de Bluetooth mostrará «Conectado».

Una vez hecho esto, comience a reproducir el audio o la música necesarios.

¡eso es todo! De esta forma podrás escuchar toda la música que necesites, pero esta vez podrás seguir conectado a tu iPhone o iPad gracias a la conexión con los AirPods. Como puede ver, conectar y usar AirPods es mucho más fácil de lo que parece.

¿Qué debo tener en cuenta al conectar dos pares de AirPods?

Al igual que con este tipo de procedimiento, hay algunos aspectos que deben tenerse en cuenta para que todo funcione. Conecta ambos pares de AirPods Para dispositivos Apple. Por ejemplo, debe considerar la compatibilidad de los dispositivos electrónicos con los audífonos inalámbricos.

Para iPad, se requiere iPad Pro de 12,9″ de segunda generación, iPad Pro de 10,5″, iPad Pro de 11″ o superior. Por otro lado, hablando de iPhone, esto es iPhone 8 o posterior.. Finalmente, tenga en cuenta que el iPod Touch de última generación también tiene esta gran característica.

Y por supuesto, siempre es una buena idea trabajar duro Limpia tus AirPods correctamenteSi desea conectar estos dos pares, Más personas pueden disfrutar del audio, La higiene siempre es muy necesaria. Por favor, inténtalo. Te prometo que no te arrepentirás. Esperamos que esta guía te sea de mucha ayuda. Y le deseo la mejor experiencia en el uso de sus amados AirPods.