entonces veamos Cómo conectar un auricular inalámbrico Bluetooth a una PC con WindowsEl proceso no es nada complicado, pero hay una cosa a tener en cuenta antes de empezar.

No se puede negar que escuchar y reproducir música a través de Bluetooth en su iPhone es mucho mejor que hacerlo a través de los parlantes de su computadora. Independientemente del equipo de audio que elija, los auriculares siempre son mejores.

Cómo conectar auriculares Bluetooth inalámbricos a su PC con Windows

Por no hablar de si vivo con otras personas, en cuyo caso puedo conectar unos auriculares bluetooth gamer a mi PS4 para poder oírlo todo sin que nadie me moleste. De lo contrario, sin que nadie interfiera.

también para entusiastas videojuegos de accion Juega Counter Strike Portable en línea. Gracias a los auriculares, pueden escuchar mucho más que nadie, lo que les otorga una clara ventaja en el juego.

En resumen, los auriculares son extremadamente útiles y este tutorial le mostrará cómo hacerlo. Conecte un auricular Bluetooth inalámbrico a su PC con WindowsEs lo más fácil posible y lo mejor de todo es que ahorra muchos cables.

¿Cómo puedo comprobar si mi PC tiene Bluetooth?

Primero, debe asegurarse de que su computadora tenga Bluetooth. Una vez que hayas aclarado esto, sabrás exactamente cuáles son los siguientes pasos que debes seguir en este tutorial.

Para ello, tienes que pulsar el icono de Inicio de Windows.

Ahora debes escribir Administrador de dispositivos ‘ y presione Entrar.

‘ y presione Entrar. Una nueva ventana se abrirá. Ahora tienes que hacer clic en el icono con el símbolo + «Te encontré al lado» adaptador de red ”.

«Te encontré al lado» ”. Se muestra una lista. Ahora debes buscar dispositivos como: Bluetooth ”.

”. Si ve un dispositivo con la etiqueta Bluetooth en esta lista, significa que su computadora tiene un adaptador y puede conectar fácilmente sus auriculares.

¿Qué pasa si mi PC no tiene Bluetooth?

Si su computadora no tiene un adaptador Bluetooth incorporado. Lo que debes hacer es ir a la tienda y comprar. En general no son muy caros así que no importa.si tienes el tuyo adaptador bluetooth Puedes pasar a los escalones un poco más abajo.

Conecta y configura auriculares inalámbricos con tu ordenador

Haga clic en el icono de Windows o haga clic en ventanas ‘ en el teclado físico.

‘ en el teclado físico. Se abrirá el menú del sistema donde debe escribir». Dispositivos e impresoras ‘ y luego presione Entrar.

‘ y luego presione Entrar. Si los auriculares modo descubrimiento ” que puede variar según el modelo.

” que puede variar según el modelo. Entonces tienes que elegir añadir dispositivo ‘ en la ventana de Dispositivos e impresoras ”.

‘ en la ventana de ”. Ahora debe esperar un poco para que la computadora reconozca el dispositivo agregado. Una vez completado, aparecerá en la lista. tienes que elegirlo.

Después de un tiempo, verá que su PC reconoce los auriculares.

Si tiene problemas para emparejar y su computadora no reconoce sus auriculares. Recomendamos iniciar el proceso nuevamente. Para hacer esto, apague los auriculares por completo, luego presione «modo descubrimiento”.

En este caso, lo ideal es consultar el manual que viene con el dispositivo, ya que todos los manuales que vienen con el dispositivo son diferentes. Si aún tiene problemas para conectarse a su computadora, es posible que haya un problema con sus auriculares, así que comuníquese con el fabricante para obtener ayuda.

Si tienes alguna duda, déjala en la caja de comentarios y estaremos encantados de ayudarte.