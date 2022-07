¿Cómo compruebo si hay spam en Gmail en el móvil? -Android y iPhone

Los servicios de correo electrónico ofrecen cada vez más funciones y los servicios existentes se adaptan a sus necesidades. Gmail es una plataforma de correo electrónico que ha sido aceptada a un nivel muy alto debido a sus muchas funciones.pero lo sabías Puedes ver el spam desde tu smartphone..

Tal vez eres un extraño ¿Qué son, cómo funcionan y para qué sirven? Servicio de correo electrónico proporcionado por Gmail.Pero la verdad es que no solo sirve para ese propósito Envío y recepción de correos electrónicos.. También se trata de realizar misiones muy importantes y detectar determinados mensajes y promociones maliciosos.

¿Cómo veo el correo no deseado en Gmail en el móvil? -Android y iPhone

Uno de los beneficios de usar Gmail es que Gmail puede detectar de manera eficiente los mensajes que pueden dañarnos. Este correo electrónico será redirigido desde su bandeja de entrada a su carpeta de correo no deseado.Y en este artículo, sé los pasos a seguir. Ver spam en Gmail desde tu smartphone..

¿Qué correos electrónicos se envían directamente a la carpeta de correo no deseado de Gmail?

Muchos usuarios se hacen la misma pregunta que usted se hace ahora.¿Qué es este correo no deseado??? Hay muchos de estos correos electrónicos que son reconocidos por la plataforma y enrutados a esta ubicación en el proveedor de servicios.

Es una buena idea revisar esta carpeta ya que contiene cosas que Gmail considera poco confiables. Es posible que algunos correos electrónicos importantes se hayan movido a esa ubicación de Gmail y puede pensar que no llegaron.Entre diferentes correos Puedes ir directamente a tu carpeta de spam Es algo como esto:

Notificación automática

Gmail utiliza los llamados bots para determinar si un correo electrónico puede representar un daño potencial, según la estructura del correo electrónico.Por lo tanto, un correo electrónico en forma de ‘Se reconocen las notificaciones push Me mudé a la carpeta de basura. Como se mencionó anteriormente, esto no significa que sean maliciosos.

invitación innecesaria

Como ya se mencionó, cualquier tipo de correo electrónico que Googlebot analice como potencialmente peligroso se envía como «spam».Y entre esta zona tengo una invitacion innecesariaProviene de un sitio con una reputación baja. O simplemente no se reconocen como confiables y, por lo tanto, no se aceptan como correos electrónicos inofensivos.

correo no deseado

Cuando un correo electrónico se envía a diferentes direcciones muchas veces al mismo tiempo. Esto se considera correo electrónico no deseado. Caracterizado por mensajes que contienen contenido malicioso.. Lo mismo sucede con los correos electrónicos que contienen scripts no identificables.eso es Estafa de phishing Utilizado por piratas informáticos.

Correo electrónico malicioso

Los piratas informáticos son personas que están constantemente desarrollando formas de entrar en computadoras y teléfonos inteligentes. Uno de los métodos que suelen utilizar para hacer esto es enviar correos electrónicos maliciosos. Afortunadamente, con Gmail, las amenazas se registran y protegen de inmediato. Envíe este tipo de correo electrónico a su carpeta de correo no deseado.

anuncio publicitario

Las ofertas de publicidad, productos y servicios son otro método común utilizado para enviar correos electrónicos maliciosos. Pero no te preocupes. Los bots de Gmail no permiten eso. El correo electrónico será enviado a su bandeja de entrada.. Y es por eso que son llevados rápidamente a lugares que no te harán daño.

¿Qué pasos debo seguir para acceder a mi carpeta de spam en la aplicación Gmail?

Gmail puede acceder a una ubicación específica de diferentes maneras, dependiendo de dónde acceda. Y la forma más común que tienen los usuarios es usar un teléfono inteligente.Así que en caso de que no lo sepas ¿Cómo accedo a la carpeta de correo no deseado de Gmail?Tienes que seguir estos sencillos pasos. Recuerda que puedes hacerlo indistintamente en Android e iOS.

El primer paso es ir a Gmail. Para hacer esto, debe hacer clic en el icono de la aplicación. Una vez dentro, se desplazará a la esquina superior izquierda de la pantalla. Hay tres iconos de líneas horizontales allí. Cuando haga clic en él para acceder al menú, simplemente busque y seleccione la opción «Spam» y aparecerá el menú. Acceso a todos los correos electrónicos enviados allí..

¿Cómo se hace desde la web?

Si no puede acceder a él a través de la aplicación móvil de Gmail, infórmenos que puede hacerlo. Desde la web, por supuesto desde tu PC.. Entonces, esto es lo que debe hacer para ingresar a la carpeta de correo no deseado. Vaya a Gmail en su navegador e ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña.Recuerda que esto es posible Si olvida su contraseña, por favor recupere su cuenta..

Cuando vea la página de inicio de Gmail, vaya al panel izquierdo de la plataforma. El siguiente paso es[その他]Haga clic en una opción. Esta acción te da más opciones para ocultarte. En este caso, debe buscar y seleccionar la opción «Spam».Y en esta carpeta Encuentra correo no deseado O bien, Gmail lo ha detectado como malicioso.

¿Cómo puedo configurar una carpeta de spam de Gmail?

en gmail Configurar una carpeta de spam Según unos parámetros específicos. Esto le da acceso a algunos correos electrónicos que su aplicación coloca en «basura», según el tipo. Lo mismo ocurre con los correos electrónicos que van directamente a la carpeta de correo no deseado.

filtrar

Y una de las posibles opciones Esto se hace usando los llamados «filtros». Tienes dos opciones para acceder a ellos. Lo primero es entrar en Gmail. Esto se puede hacer a través de la web o la aplicación móvil. Una vez dentro, haga clic o toque el ícono con forma de engranaje en la esquina derecha y escriba Configuración.

Esta acción lo lleva a esa ventana. Verá varias pestañas en la parte superior de la ventana. en este caso,[‘]Seleccione una pestaña.Direcciones filtradas y bloqueadas.. El siguiente paso es[フィルターの作成]Es seleccionar una opción. Aquí tienes todas las opciones para elegir los criterios que necesitas para un filtro en particular.

La segunda forma de crear un filtro es seleccionar la carpeta de spam, seleccionar cada mensaje y hacer clic o tocar el icono de tres puntos. Esto abrirá la opción Herramienta de configuración de mensajes.aquí Determina el filtro a usar para este tipo de mensaje..

dirección bloqueada

Si quieres quedarte en la misma pestaña «Filtros y Direcciones Bloqueadas» y crear un filtro.tambien los tienes Capacidad para bloquear o desbloquear direccionesDe esta manera, puede gestionar los correos electrónicos de direcciones sospechosas. De manera similar, puede desbloquear o permitir correos electrónicos cuyos remitentes sean conocidos.

¿Cómo elimino el spam de mi cuenta de Gmail?

si tu quieres deshacerse de estos Correos electrónicos en la carpeta de spam, Esto se puede hacer de varias maneras. Para el primer correo electrónico, seleccione todos los correos electrónicos existentes. Todo lo que tiene que hacer es seleccionar la casilla de verificación que muestra el mensaje «Seleccionar todo». Debe habilitarlo y luego presionar o hacer clic en la opción «Eliminar permanentemente».

Otra forma de eliminar mensajes en la casilla de correo no deseado es seleccionarlos uno por uno en las casillas de verificación. Esto está en el lado izquierdo de cada mensaje.[削除]Tienes que seleccionar una opción.Muy fácil Cómo enviar archivos adjuntos al mismo tiempo, Mantén tus carpetas de spam limpias..