Si eres un entusiasta de los videojuegos, es muy seguro que mantendrás todo actualizado con este increíble mundo de entretenimiento para ti. sin embargo, Compra en PlayStation Store Algunos productos o extensiones son difíciles sin una tarjeta de crédito o débito, así que le mostraremos cómo hacerlo.

PlayStation Store ofrece una variedad de contenido gratuito o de pago que diferentes usuarios pueden adquirir o comprar de diferentes maneras.porque acepta Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, PayPalDescarga tantos juegos, música o videos como puedas, según los créditos disponibles.

Cómo comprar en PlayStation Store con o sin tarjeta de crédito o débito y PayPal

De igual forma, puede ingresar información y consultas sobre la marca Sony. Sitio web oficial de PlayStation Store Para aclararlas y ver todo el universo de posibilidades que te puede ofrecer.Por favor lea y vea los detalles

Si no tengo tarjeta, ¿cómo compro en PlayStation Store?

Es posible que no pueda comprar los juegos y las actualizaciones que necesita porque no tiene una tarjeta de débito o crédito, pero puede comprar una porque hay una manera muy simple y fácil de hacerlo en caso de que no la tenga.Delaware Los productos financieros anteriores.

En este caso, puedes comprar o comprar una tarjeta PSN, que es una tarjeta Se vende en varias tiendas minoristas., solo puedes recibirlo si pagas en efectivo. También hay precios bajos y altos, para que elijas el que mejor se ajuste a tu presupuesto.

Por ejemplo, hay mucha información que necesita saber ¿Cómo accedo a PlayStation Store desde otra ps4?, PS5 o varios modelos existentes.Pero si no puedes comprarlo, el conocimiento es inútil. Contar las tarjetas de red de PlayStation es una excelente opción.

¿Cómo funciona la tarjeta PSN o PlayStation Network?

Antes de comprar una PSN, debe saber que se ofrece por región. Esto significa que cuando crea un usuario, necesita obtener el PSN para su país actual.Para España, por ejemplo, eso es lo que necesitas Tarjeta prepago con euro crédito..

Como regla general, es importante tener esto en cuenta. Comprar desde los Estados Unidos no funcionará y, lamentablemente, perderá el dinero que haya invertido. comprar psnHay múltiples rangos de precios, por lo que puede elegir entre $ 10, $ 20, $ 50, $ 60, $ 75 y $ 150.

Las opciones dentro tienda de playstation, Puedes pagar con PayPal sin tarjeta de crédito o cuenta bancariaEl PSN tiene un sistema fácil de comprar y usar e incluso puede dar regalos a los entusiastas de los videojuegos. Este debe ser el mejor regalo que puedan recibir.

Después de iniciar sesión con su nombre de usuario Simplemente rasca el PSN e ingresa el código A partir de ahí tus monederos estarán disponibles, y si bien es cierto que están disponibles en distintas cantidades, debes saber que no puedes reponer más de $150 a la vez.

Si ingresas un PSN para tu usuario de PlayStation Store, es posible que no lo reconozca porque es posible que aún no esté activado cuando lo compraste en formato físico, pero no te preocupes.Allí puedes ir a la tienda para chatear con el vendedor y Por favor, desbloquee.

Además tiene la ventaja de no tener fecha de caducidad, por lo que puedes usarlo cuando quieras. Compra anticipada como regaloSin embargo, si ya lo ha habilitado, puede comprar los productos que necesita según su saldo disponible.

En caso de duda Si no está satisfecho con su compra, puede solicitar un reembolsoLo más importante en PlayStation Store es mantenerla. Millones de usuarios felicesResolveremos el problema lo antes posible.