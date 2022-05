Muchas personas se abstienen de comprar Vinted por miedo a las estafas, pero en esta publicación, Compra de forma segura en Vinted..También lo explicaré ¿Cuáles son los métodos de pago? ¿Por qué es posible actuar con seguridad sin dejarse engañar o sospechar que si el producto no está satisfecho, no recibirá un reembolso?

Cómo comprar de forma segura en Vinted ¿Cuáles son los métodos de pago?

Mira este video en YouTube

Consejos para comprar con seguridad en Vinted:

Primera regla a aplicar de antemano Compra en línea Las ofertas que parecen demasiado buenas pueden ser fraudulentas, por lo que no se debe confiar en ellas ni engañarlas. En este artículo te daré algunos consejos para ayudarte a comprar de forma segura en Vinted.

Lea la descripción del producto y las imágenes detalladas.

Es importante leer la descripción del producto. Los términos del artículo se explican en detalle.Si el vendedor no proporciona muchos detalles sobre el producto, haga todas las preguntas necesarias antes de realizar una compra. Si la foto no muestra todos los ángulos del producto o no es clara, solicite al vendedor que le envíe una nueva foto para comprobar el estado del producto.

Haz todas las preguntas que necesites.

Si encuentra el artículo que desea comprar pero la descripción no es muy específica y tiene alguna pregunta sobre la condición, el tamaño o la marca del artículo, envíe un mensaje al vendedor con cualquier pregunta. claro y contestado afirmativamente, esto es para ti Habla con alguien en quien realmente puedas confiar..

Consulta el perfil y la valoración del vendedor.

El perfil del vendedor, si lo hay, puede decir mucho sobre él. Cuenta Vinted verificada Esto demuestra que es confiable. También debe verificar las calificaciones que otros compradores han dado a sus vendedores. Estas opiniones te ayudarán a conocer la reputación del vendedor en Vinted.

Realiza pagos a través de Vinted:

Para todas las operaciones realizadas fuera de la plataforma Protección al consumidor.. Vinted utiliza un sistema que garantiza al comprador un reembolso si el paquete no llega, se daña durante el transporte o no es el producto que ordenó (Política de devolución de vinos).

Otras medidas que puede tomar para proteger su seguridad incluyen:

Por favor, no proporcione ningún dato personal. Proteja su computadora con software antivirus de calidad para personas o proveedores que afirman ser parte del soporte técnico de Vinted (El mejor antivirus que puedes instalar gratis en Android), use un navegador confiable o descargue la aplicación del sitio web oficial.

Método de pago utilizado por Vinted:

En el apartado anterior analizamos que la forma más segura de comprar en Vinted es comerciar fuera de Vinted y utilizar el método de pago, ya que no se aplican devoluciones ni protección del comprador en caso de problemas. .. Los métodos disponibles son:

Desde el mapa Tarjetas de Débito y Crédito: Vinted acepta tarjetas de débito y crédito, así como tarjetas virtuales y prepago, pero no hay reembolsos en este último caso. En algunos casos, se puede cargar una pequeña cantidad a la tarjeta para verificar la validez de la tarjeta, pero esta cantidad se reembolsará de inmediato.

Paypal : Solo puede pagar con PayPal si elige envío con seguimiento. Una vez que se confirme su compra, Vinted lo redirigirá PayPayl para iniciar sesión en su cuenta Confirmar pago.

: Solo puede pagar con PayPal si elige envío con seguimiento. Una vez que se confirme su compra, Vinted lo redirigirá PayPayl para iniciar sesión en su cuenta Confirmar pago. Apple Pay: este método solo está disponible si su dispositivo iOS está configurado para este proceso.

equilibrio de la vendimia: Si Vinted ha acumulado fondos por las ventas que realizó, el sistema seleccionará automáticamente este método de pago, pero si el monto no cubre la totalidad del pago, se utilizará otro método de pago, lo que le permitirá cancelar el monto total.

Compra y vende en Vinted, la app mejor usada del mercado (¿Qué aplicación es mejor, Wallapop o Vinted?No obstante, antes de comprar, comprueba la reputación del vendedor y, en caso de duda, no olvides hacer todas las preguntas necesarias.