Facebook es una de las empresas más grandes del mundo. Esto se debe a que su red social y sus funciones son muy útiles. Además, su diversidad es increíble. por ejemplo, Función para compartir pantalla de Facebook MessengerEl uso exacto se explica a continuación.

¿Cómo comparto mi pantalla desde Facebook Messenger? -Android, iOS o PC

Compartir pantalla es una función muy útil cuando se utiliza Facebook Messenger. La razón es que le permite realizar tareas específicas. Ver películas, mostrar fotos, tener reuniones Pasa un buen rato estudiando y charlando con tus amigos. Y esto no es difícil, así que te mostraré cómo hacerlo a continuación.

Para habilitar el uso compartido de pantalla durante una videollamada directa De Facebook Solo encuentra el ícono de la pantalla.que primero Simplemente inicia una videollamada en FacebookDebe iniciar sesión, ir al cuadro de chat, abrir el chat deseado y hacer clic en el icono de la cámara.

Una vez que los Hangouts de video hayan comenzado, simplemente haga clic en el botón en la pantalla a continuación. Esto activa automáticamente la función para que cualquier persona con Hangouts de video pueda ver fácilmente lo que estamos viendo. Como puede ver, esta es una característica muy fácil de habilitar, y Messenger tiene muchas más.

Desde el chat de messenger

Para habilitar la función de compartir pantalla desde el chat, primero debe acceder a la aplicación desde su teléfono móvil. Luego seleccione e inicie los Hangouts de video.Esto está hecho, es hora Se muestra en la parte inferior de la interfaz de usuario Presiona ahí Al compartir la pantalla..

Es importante decir que debe hacer esto la primera vez que use esta opción. Habilitar privilegios de seguridad.. Sin embargo, una vez que lo ejecuta, no tiene que volver a ejecutarlo y verá compartir la pantalla tan pronto como lo encienda.

No es complicado, por supuesto, pero no siempre funciona. Es posible que no pueda usar la función de pantalla compartida de Messenger. La razón exacta por la que esto sucede se explica a continuación.

Esta es una función muy útil para Video Hangouts, que sin duda ahorra un tiempo valioso, pero no siempre está disponible.Algunas veces Puede haber situaciones que impidan su usoLa siguiente es una de las razones por las que puede activar esta función.

internet inestable

La razón más lógica y común es que la conexión a Internet que estás utilizando durante una videollamada es inestable. Esta es una razón lógica y buena, ya que puede usar esta opción para ver prácticamente todo. por ejemplo, Algunas personas lo usan para ver videos. O una película con tus amigos.

Sin embargo, esta función tiene otros inconvenientes. Por ejemplo, es posible que no escuche la voz de la persona que realiza los Hangouts de video. Para averiguar por qué sucede esto, esto es exactamente por qué sucede esto.

Esta función es eficiente, pero cuando se usa, es posible que los contactos no puedan escucharnos durante una videollamada. Esto puede suceder por tres razones. La primera razón es la ya mencionada. Debido a la inestabilidad de la conexión a Internet, se requiere una buena conexión para enviar datos de pantalla y audio.

Otras razones El micrófono puede desactivarse automáticamente.. Además, el video puede compartirse, por lo que el micrófono puede silenciarse para una buena transmisión de audio. La razón final de esto puede ser la falta de las últimas actualizaciones de la aplicación.después Necesito actualizar..