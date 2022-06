¿Cómo comparto la pantalla de mi escritorio con videollamadas en Skype?

Las aplicaciones de mensajería instantánea, junto con otras funciones de comunicación como llamadas y videollamadas, le permiten comunicarse con personas localmente o fuera de la región a través de Internet. Skype sigue siendo uno de los favoritos de millones de personas en todo el mundo, gracias a Skype.Servicio gratuito que ofrece No sólo en el lugar de trabajo, sino también en el ámbito de la sociedad.

Por ello, tiene mucho sentido conocer una de sus interesantes funciones a la hora de realizar una videollamada. Vea las opciones para compartir su pantalla tanto en dispositivos móviles como en PC. Por eso, presta atención a este post y aprende cómo hacerlo. Comparte la pantalla de tu escritorio con Skype Con una videollamada.

¿Qué requisitos de banda ancha necesito para usar la pantalla compartida en Skype?

La función de pantalla compartida es muy útil, por ejemplo, al ver fotos, videos y sitios web de trabajo. Esta es una opción que permite a los miembros del equipo ver la pantalla del escritorio sin tener que compartir el archivo directamente.

Este era el propósito original de Skype, pero en realidad se puede usar para fines sociales, como chatear con amigos y familiares. De hecho, hacer una especie de tutorial a través de Hangouts de video es muy conveniente y lo guía a través de los pasos. La otra parte puede monitorear el proceso. Como puedes ver, Skype Hay herramientas útiles Independientemente del uso que se le dé, se Grabación de llamadas y videollamadas.

Sin embargo, es importante resaltar algunos de los requisitos de ancho de banda requeridos para usar la pantalla compartida para que pueda usarla fácilmente y aprovechar esta opción eficiente.O Requisitos de banda ancha para compartir pantalla Para Hangouts de video, el énfasis debe estar en una velocidad de descarga mínima de 128 kbps/128 kbps, y la velocidad de descarga recomendada debe ser de 300 kbps/300 kbps.

Tenga en cuenta que la disponibilidad de esta opción viene con dispositivos compatibles. Afortunadamente, es compatible con casi cualquier computadora, teléfono o tableta, independientemente del sistema operativo.Recuerda y actualiza siempre Skype Asegúrate de tener la última versión Para evitar el problema.

¿Cómo empiezo a compartir la pantalla en Skype durante una llamada?

Ahora que conoce los requisitos para compartir la pantalla, aprendamos cómo habilitar el uso compartido de la pantalla en su dispositivo móvil o computadora. Para ello, sigue estos pasos para que sea fácil y rápido.

En mi computadora

Vale la pena señalar que usar la pantalla compartida durante una videollamada desde la versión web de Skype solo es posible si: Navegadores Microsoft Edge y Google ChromeEntonces, si usas algunos de estos, no hay problema. Sin embargo, estos son los pasos para comenzar a compartir la pantalla:

Por favor ingrese primero sitio web de skype Desde su computadora usando el navegador de arriba, ingrese su lista de contactos para iniciar Video Hangouts y haga clic en el ícono de compartir en la esquina inferior izquierda de su pantalla.

Si está utilizando una PC con Windows, tiene la opción de compartir audio desde la misma computadora. Por otro lado, si usa Skype en macOS versión 10.15, esta plataforma requiere acceso a grabaciones de pantalla para compartir su pantalla durante una videollamada. Para hacer esto Vaya a «Configuración del sistema» Habilite todos los permisos necesarios.

Desde mi aplicación móvil

Usar compartir pantalla con Skype puede ser muy útil en tu área de especialización a la hora de realizar reuniones remotas. En ese sentido, esta función es útil porque permite que otros miembros vean la pantalla mientras la otra persona continúa la videoconferencia.De hecho, cuando haces una llamada, también tienes la opción Comparte la pantalla de tu móvil en una llamada Si no sabes cómo hacerlo Por favor ingrese el enlace Puedes encontrar un tutorial completo sobre esto.

Por lo tanto, puede utilizar esta función desde su teléfono inteligente. La ventaja es que es una aplicación móvil, por lo que puedes usarla desde cualquier lugar.Pantalla Los dispositivos móviles son un poco más pequeños., El botón de pantalla compartida no se muestra como el portal web de Skype. Por lo tanto, preste atención al procedimiento que se muestra a continuación.

Lo primero que debe hacer es ingresar a la aplicación de Skype, ir a su lista de contactos y seleccionar uno de ellos para iniciar una videollamada.Luego en la parte inferior de la pantalla Verás tres puntos en la esquina.Haga clic allí para ver algunas opciones. Uno de ellos es «compartir pantalla».

De esta manera, puedes compartir lo que te gusta con tus amigos en Hangouts de video privados o grupales. Debido al pequeño tamaño de la pantalla, no es adecuado para compartir archivos, etc. y no es posible que otros vean bien el contenido, por lo que se recomienda su uso en el área social.

¿Cómo puedo evitar que se detenga el uso compartido de la pantalla?

Es normal que aparezcan algunos problemas técnicos en aplicaciones y programas digitales, y Skype es inmune a este hecho.Algunos usuarios han dicho esto El sonido se silencia cuando abres Skype Esto puede pasar y la mejor parte es que tienen una solución. Ocasionalmente puede detenerse si es relevante para el tema de este artículo.

Razón Skype solo transmite una fuente a la vezEs decir, si la pantalla compartida está habilitada, no se enviará ningún video, solo se emitirá el audio. Por lo tanto, para volver al video, debe deshabilitar la opción de compartir pantalla a menos que la use.