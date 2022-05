¿Cómo comparto archivos con Zoom durante una reunión o seminario web?

A veces quiero compartir un archivo durante una videollamada, pero no sé cómo. Puedes hacerlo. No hay necesidad de dividir la pantalla durante una llamada.. Hay muchas razones por las que no puede compartir un archivo. No cumple con los requisitos mínimosPero si los aciertas, significa que la opción no está activada.

Esto es lo que necesita para poder compartir archivos con Zoom Calls. A continuación, veremos cómo habilitar una función cuando no está habilitada y, finalmente, cuando no la conoce. Cómo compartir archivosTambién puedes ver cómo se hace esto.

¿Cuáles son los requisitos para poder compartir archivos con Zoom?

Para poder compartir archivos a través de Zoom, debe cumplir con los requisitos que se analizan a continuación.

Utilice el «Cliente de escritorio de Zoom»

Primero necesita un «cliente de escritorio Zoom». Esto es para usuarios que usan Zoom desde una computadora. Si no tiene uno, no puede compartir el archivo de esta manera.

Estoy usando Windows 4.6.10 o superior

Debido a las actualizaciones recientes de la aplicación y la plataforma Zoom, algunos sistemas están desactualizados o desactualizados. Computadora con sistema Windows, Debe ser Windows 4.6 o posterior. Entonces, si está usando Windows 7, puede compartir archivos usando el cliente de escritorio Zoom.

Usar macOS «4.6.10»

Al igual que con Windows, necesita una versión anterior a macOS 4.6.10. De lo contrario, no podrá utilizar esta función de la Plataforma Zoom.

¿Cómo habilito la transferencia de archivos en Zoom?

Si ya ha completado todos los requisitos anteriores pero no puede hacerlo Compartir archivos a través de Zoom, Sólo hay una razón. Esto significa que la opción para permitir el uso compartido de todos los tipos de archivos no está marcada. Ahora verás cómo hacerlo.

Compartir archivos con otra cuenta

Para transferir archivos directamente desde su cuenta de Zoom a otra cuenta, debe hacer lo siguiente: Habilitar opciones si está deshabilitado.. Por este motivo te recomendamos los siguientes pasos: Es importante que sepas que debes estar logueado como «Administrador con permiso para editar la configuración».

Encienda su PC o computadora, ubique su navegador y escriba: Zoom sitio oficial Si el programa está instalado, también puede ingresarlo a través del programa Inicie sesión en su cuenta y vaya a «Administración de cuenta». Siguiente,[アカウント設定]Ir [会議]En el área[会議中],[ファイル転送]Debe ser ingresado en el pedido Si esta opción no está habilitada, debe habilitarse para iniciar la función.

Habilitar el reenvío a un grupo específico

todos ustedes pueden querer Usuarios de videoconferencia Es posible que tenga permiso para transferir archivos durante la transferencia. Para hacer esto para un grupo específico, debe seguir los siguientes pasos: Es importante saber que debe iniciar sesión como «Administrador con permiso para editar grupos».

Acceda al sitio web de Zoom en su PC a través de su navegador o el programa Zoom. Inicie sesión aquí y vaya a «Administración de usuarios» A continuación, debe ir a «Administración de grupos». Cuando llegues allí, ve al grupo y[設定],[会議]Mover en orden de Vaya a «Reunión» y asegúrese de que «Transferencia de archivos» esté marcado. Si esto no está marcado, debe presionarlo y presionar «Aceptar» cuando aparezca el cuadro de diálogo.

Poder hacer todo eso Siga los pasos de la sección anterior.. De lo contrario, no puedes hacerlo bien.

Habilite el reenvío para su propio uso

Si habilita esta opción usted mismo, el proceso es algo similar. Puedes ver los pasos que debes seguir aquí, en este caso Debes acceder con normalidad:

Inicie sesión en su cuenta Zoom Ir a la sección de configuración [会議]Después de mudarse a[会議中]ir a opciones aquí,[ファイル転送]Haz clic para personalizar esta opción[同意する]Tienes que hacer clic. Eso es todo.

¿Cómo comparto un archivo con todos durante una reunión?

muchos quieren Comparta diapositivas de PowerPoint a través del zoomComo cualquier otro archivo.proceso para permitir compartir o Transferir archivos a través de Zoom Es realmente muy fácil mientras estás en una videoconferencia. Aquí te dejo los pasos para que puedas hacerlo sin ningún inconveniente.