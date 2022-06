¿Cómo compartir un video por correo electrónico en Outlook? -Envío de medios

Desde la creación de la plataforma de correo electrónico, hemos podido simplificar muchos trámites y obligaciones e incluso enviar información importante a personas u organizaciones específicas. usuario de perspectiva Aún no has enviado el vídeo.En esta sección se describe cómo utilizar esta función.

¿Cómo enviar multimedia a los usuarios de Outlook?

Outlook es una de las plataformas de correo electrónico más antiguas y populares de la actualidad. En él, muchos aprendieron cómo crear su primera cuenta y enviar su primer mensaje. Muchos de sus usuarios tienen cuentas desde hace más de unos años, pero pocos saben cómo sacarle el máximo partido a las funciones que ofrecen.

Una de las herramientas más innovadoras de esta plataforma es Power. Enviar notas de voz a través de OutlookCon este Puede dar órdenes e instrucciones claras al destinatario. De un mensaje sin necesidad de muchas manos.

De manera similar, en Outlook, puede configurar su aplicación de esta manera. Enviar un mensaje automáticamente.. Esta herramienta es muy útil si necesita una plataforma que le diga a las personas que quieren ponerse en contacto durante las vacaciones que no están disponibles actualmente y que lo estarán pronto. Esto permite que las personas se den cuenta de su seriedad y dedicación a su trabajo.

No obstante, si estás acostumbrado a enviar y recibir muchos mensajes a diario a través de esta plataforma, puedes: Crea un acceso directo en tu teléfono móvil o PC A Accede sin perder mucho tiempo..

Bueno, es posible que no sea tan experto en tecnología como muchas personas, pero eso no significa que no pueda aprender a usar las funciones de Outlook. Además, es posible que deba enviar un archivo que contenga un video en cualquier momento.

Usar archivos adjuntos

El apego es una herramienta Utilizado por múltiples plataformas virtuales. Si los ha utilizado en aplicaciones como WhatsApp, No es difícil para ti entenderlo y aprender a usarlo. En Perspectiva.

En Outlook, puede adjuntar un archivo multimedia para enviarlo como mensaje. Estos archivos pueden ser audio, imágenes, documentos o videos. Si no lo has hecho antes, puede que estés un poco asustado.

Sin embargo, no es difícil.Abrir un nuevo mensaje[参照]Simplemente haga clic en un botón.Esto le permite averiguar qué dispositivo está utilizando. Por lo tanto, busque el archivo en formato de video. quiero enviarlo Cuando lo reciba, debe hacer clic en Abrir para permitir que el sistema realice una selección. Luego simplemente haga clic en «Enviar».

Outlook le permite enviar varios archivos adjuntos en el mismo o diferente formato en un solo mensaje. Cabe señalar que se cumplen los requisitos de la plataforma en la que se envía el mensaje.

Notas de vídeo

No es difícil detectar envíos de archivos adjuntos. Sin embargo, si eres nuevo en esta opción, hay otra función que te permite realizar esta acción.cómo eso es una nota de video..

Puede usar este recurso para grabar momentos en tiempo real y enviarlos a alguien de inmediato, o guardarlos en su teléfono y enviarlos como archivos adjuntos más tarde. Para poder usar esta opción en tiempo real, debe ejecutarla en su teléfono móvil y tener su cámara y aplicación funcionando.

Una vez que haya decidido qué momento necesita capturar, grábelo y No exceda los 30 segundos Por lo tanto, puede mantenerse dentro de los límites establecidos en Outlook.

Cuando termine la grabación,[共有]Debe hacer clic y aparecerá debajo de las opciones en la aplicación de Outlook. Todo lo que tienes que hacer es seleccionarlo e ingresar la dirección del destinatario. Entonces estás listo para enviar un mensaje en el video.

¿Qué requisitos debo cumplir para enviar un video por correo electrónico de Outlook?

Es una buena idea saber que está enviando un mensaje con un archivo adjunto para enviar un video, una foto, un audio o algunos de estos formatos al mismo tiempo. Siempre debe ser inferior a 33 MB. Si un video o archivo adjunto excede este límite, la aplicación no podrá enviar mensajes.

Entonces, ¿qué puedes hacer para enviar un video? Lo primero que debe hacer es tocar el archivo para ver su tamaño. Esto le indica si puede enviar un solo archivo, varios archivos o nada. Si el video no excede los 30 segundos, ciertamente se está quedando dentro del área especificada.

¿Cómo subo un video a un mensaje de correo electrónico en Outlook?

Como se mencionó anteriormente, hay dos formas de enviar un video a través de Outlook.Inicialmente acabado Medios de suplementos.. Esta característica nativa de la aplicación le permite buscar dentro de los archivos almacenados en su computadora y enviarlos a personas específicas.

Otra opción es usar Video Notes para tomar un registro y compartirlo con su aplicación de Outlook. A menos que sea un video largo y pesado, puedes completar fácilmente la acción.

¿Cómo puedo enviar por correo electrónico un archivo de video si no cumple con el tamaño requerido?

No siempre es posible mantenerse dentro de los límites establecidos en la aplicación. A veces, graba videos de más de 33 MB y ciertamente necesita enviárselos a otra persona.En ese caso, puedes usar algunos Herramienta de compresión para eliminar el exceso de peso A un archivo como WinRaR.

Si esto no es suficiente, puede usar un servicio de alojamiento o almacenamiento en la nube (como One Drive o WeTransfer). Puede usarlos para cargar archivos desde la nube y enviar a los destinatarios un enlace para acceder al archivo. Archivo muy fácilmente.