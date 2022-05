¿Cómo compartir archivos de OneDrive sin importar el peso?

Una de las cosas más molestas de nosotros cuando usamos nuestros teléfonos y computadoras es cuando recibimos una notificación de que no tenemos suficiente espacio para almacenar más, pero probablemente no. no borre nada Lo guardé allí.

Debido a esto, debe guardarlo en un lugar seguro y una de las herramientas que puede usar es el servicio de copia de seguridad de OneDrive.Ost pertenece a microsoft.. Con este servicio puedes hacer una copia de seguridad de todos esos datos importantes.

¿Cuánto espacio necesita OneDrive para compartir archivos?

servicios en la nube uno de los mas usados Y es importante en los últimos años. Esto se debe a que puede almacenar archivos comprimidos, fotos, videos, música y otros archivos importantes. Copia de seguridad de aplicacionesCosas de WhatsApp, etc.

Uno de los más utilizados en la actualidad es OneDrive. Con esta red de respaldo puedes: Tiene 5 GB de espacio de almacenamiento gratuitoSin embargo, como era de esperar, este espacio eventualmente se agotará y tendrás que hacerlo. Compra más espacio de almacenamiento..

¿Cómo subo un archivo a OneDrive?

Después de saber espacio libre Si lo proporciona OneDrive, le recomendamos que utilice este servicio para comenzar a realizar copias de seguridad de sus archivos más importantes. Por lo tanto, le mostraremos cómo cargar estos archivos en esta nube de datos.

Desde dispositivos móviles

Si tiene un teléfono y hay un archivo que desea Subir a su cuenta de OneDriveEsto es lo que debe hacer para hacer lo que desea:

tiene que ser instalado Aplicación OneDrive Con tu teléfono Esta app está disponible para sistemas Windows, Mac, iOS y Android Después de la instalación, cree una cuenta en el dispositivo, es decir, un usuario y una contraseña de acceso. Ahora tu Crea una carpeta en tu cuenta Desde OneDrive. Para hacer esto[フォルダ]Haga clic e ingrese un nombre para la carpeta. Luego vaya a esa carpeta aquí[アップロード]Hay una opción que puede presionar para elegir los archivos que desea cargar en su cuenta de OneDrive.

Ingresa al sitio

Si desea cargar el archivo sin instalar la aplicación: Puedes subir archivos Desde la propia web, debes seguir estos sencillos pasos:

Primero, inicie sesión en su navegador web desde cualquier dispositivo, vaya a su página web de OneDrive y cree un usuario si aún no tiene uno. Una vez creado, debe seleccionar la parte donde desea almacenar estos datos. Luego presione el icono para cargar el archivo. El archivo tiene una flecha hacia arriba. Finalmente, debe seleccionar el archivo que desea cargar desde su administrador de archivos.

¿Qué pasa si quiero compartir un archivo grande a través de OneDrive?

Además de almacenar datos, estos servicios de copia de seguridad también le permiten: Compartir datos guardados Aquí tienes que hacer esto con la persona deseada.

Ingresa a tu cuenta de OneDrive y localiza el archivo o carpeta que deseas compartir. Una vez que lo encuentre, debe hacer clic derecho en el archivo que desea compartir. Esto hace que la página genere un enlace que se copia en el portapapeles de su computadora. Más tarde, puede enviar el enlace a cualquier persona que quiera ver o que sea propietario de este archivo.

¿Cómo comparto archivos a través de OneDrive si no tengo una cuenta de Microsoft?

Otra característica que puede realizar desde OneDrive es compartir archivos sin una cuenta de Microsoft. Esto es posible sin tener que ser usuario de Microsoft para utilizar el servicio. Tengo una cuenta OneDrive Puedes compartir tus datos.

Para hacer esto, debe visitar el sitio web de OneDrive y luego ingresar a la carpeta donde ha guardado los archivos que desea compartir. Luego haga clic derecho en el archivo que desea enviar como se describió anteriormente. Compartir opcionesDe esa manera ya tienes el enlace para que puedas compartirlo con otros.