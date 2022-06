En 2020, Niantic y The Pokémon of Company se reinventaron poniendo sobre la mesa nuevos videojuegos que han sido populares en todas las redes sociales desde su lanzamiento. ¿No estás seguro de lo que estamos hablando?es sobre Mezcla marrón de Pokémonvideojuego de rompecabezas Esto se queda aquí, y aquí me gustaría mostrarles cómo jugar Pokemon Cafe Mix en cualquier dispositivo.

Cuando Pokemon Cafe Mix te permite realizar varios trucos Interactúa de una manera ligeramente diferente a la de los personajes más carismáticos de la serie Pokémon.Cada vez son más los usuarios que se suman a este fascinante mundo Equivocado dispositivoContinúe leyendo esta práctica guía para descubrir lo que necesita saber.

Cómo comenzar a jugar Pokemon Cafe Mix en Switch, PC, Android e iOS

Cómo instalar Pokémon Café Mix

Antes que nada, debo decir que este fascinante videojuego fue creado solo para el juego. dispositivo Táctil; pero algunas personas Tengo problemas para instalar Pokemon Cafe Mix En varios dispositivos. Aún así, aquí tienes algunos trucos que te permitirán disfrutar al máximo de esta aventura desde tu PC.

Instalar Pokémon Mezcla Marrón nintendo cambiarEs muy fácil, tienes que introducir el tuyo Buscador confiable En el caso de Nintendo,[検索]Introduzca un nombre en la pestaña. A continuación, debe seleccionar el idioma requerido y descargar la última versión. Una vez que esto esté completo, puede comenzar el proceso de instalación.

En Android e iOS, es mucho más fácil. Para estos sistemas operativos, simplemente ingrese el instalador predeterminado. Tienda de juegos de Google androide y Tienda de aplicaciones para iOS El proceso es el mismo. Verifica el ícono del juego, selecciona el idioma e inicia la descarga. Cuando se complete, el proceso de instalación se ejecutará automáticamente.

Hablar del PC lo cambia todo. La respuesta es muy simple. Este videojuego fue diseñado básicamente para dispositivos táctiles, nuestro PC. no debe ser compatible En este juego, ¿eso significa que todo está perdido? No, te mostraré qué hacer en este caso.

Para instalar este juego en tu PC, solo necesitas un buen emulador de Android para tu PC. Después de instalar esta herramienta, todo lo que tienes que hacer es ir a APKMirror u otro sitio de descarga confiable.Después de la descarga, todo lo que tienes que hacer es Mover el archivo al emuladorEstá hecho por primera vez. Instalar Pokémon Café Mix en tu PC es muy fácil.

Cómo jugar Pokémon Café Mix

Jugando Pokémon Café Mix Dueño comida; Distintos tipos de Pokémon nos encargan la comida y bebida que tienen que preparar. Jugar a Pokemon Cafe Mix es muy fácil. Para completar cada misión y subir de nivel, debes recolectar algunos materiales.

Cada vez que estos clientes únicos hacen un pedido, tenemos que hacerlo participar Enigma, Por lo tanto, debemos formar un equipo en un anillo para eliminar los elementos de Pokémon en la pantalla. Esto intentará recopilar algunos elementos específicos para que pueda preparar su pedido de Pokeclients.

En algunos casos Elimina objetos importantes y procede mucho más rápido En el juego. Cuando ejecuta una tarea con eficacia, tendré una bellota dorada Esto ayudará a mejorar nuestro pequeño restaurante y hacerlo más grande y lujoso.

Cómo avanzar en el juego rápidamente.eso es premio todos los días, Hay varios objetos de uso común. Sobre todo, los premios que nos permiten mejorar nuestro café. Debe iniciar sesión diariamente para ganar esta recompensa. Si lo completas durante 5 días consecutivos, puedes obtener Pokémon como recompensa.

También puede obtener bellotas doradas adicionales completando tareas adicionales.Estos se pueden encontrar en la llamada. tarjeta Desafío. Entonces necesitas completar tres tareas. Una vez que hayas hecho esto lo suficiente, tendrás un puñado de bellotas doradas. Sin embargo, tiene un temporizador, por lo que debe esperar después de usarlo.

¿Qué opinas sobre este artículo?Recuerda que puedes darnos tu opinión Abandonar tu comentario Propuesto.Si te gusta este artículo Compártelo!!