Cómo combinar varios archivos de Excel en una guía rápida

Tengo varios archivos de Excel y necesito consolidarlos todos en uno.En este artículo aprenderás cómo hacerlo. Combinar archivos de Excel en uno en líneaTe sorprenderá lo fácil y rápido que es este proceso.

Cómo fusionar múltiples archivos de Excel en uno en línea, fácil y rápido

Este artículo le mostrará cómo integrar diferentes archivos.Pero también es importante aprender a hacerlo. Combinar o combinar varias celdas en Excel.

Algunos pasos simples ayudarán Integrar varios documentos de Excel En un solo archivo; para encontrarlos y organizarlos más fácilmente.

Excel te permite Combinar varios archivos en uno en línea De dos maneras diferentes, una es manual, pero muy simple, y la otra usa un proceso más sofisticado llamado VB, pero aquí está Decidir cómo usar..

¿Puedo fusionar varios archivos de Excel?

Este tipo de opciones administran Excel y combinan múltiples archivos en un solo documento, Mejor y más fácil acceso y organización en sus documentos.. Hay muchas maneras de hacer esto, una de las cuales se describe a continuación.

Pasos para combinar varios archivos de Excel

debería Abra el documento de Excel que desea agrupar ..Por ellos puedes Abra el documento en modo seguro.

..Por ellos puedes Abra el documento en modo seguro. Si los archivos que desea agrupar tienen varias tablas. Debe ir al final de la hoja y hacer clic en el primer elemento.

Entonces tienes que apretar el botón «límite temporal» u otro nombre tecla Shift Debe mantener presionado este botón hasta llegar a la última hoja que desea seleccionar.

u otro nombre Debe mantener presionado este botón hasta llegar a la última hoja que desea seleccionar. Cuando llegue al final de la selección, debe hacer clic derecho y seleccionar todas las hojas.

Luego coloque el cursor en la hoja seleccionada y Pulse el botón derecho del ratón Para mostrar un menú en el que debe seleccionar una opción «Mover o copiar» ..

Para mostrar un menú en el que debe seleccionar una opción .. Se abre una ventana en la que puede crear un nuevo documento que agrupe todas las tablas seleccionadas en el paso 4.Esta ventana tiene una casilla de verificación con una inscripción. «Haz uno Copiar «; Seleccione esta opción para mantener el elemento seleccionado en el documento original e incluir una copia en el nuevo documento».

«; Seleccione esta opción para mantener el elemento seleccionado en el documento original e incluir una copia en el nuevo documento». Instantáneamente Se creará un nuevo documento. Qué archivos quieres integrar Necesitas guardarlo Asigne un nombre al nuevo documento.

Qué archivos quieres integrar Asigne un nombre al nuevo documento. A continuación, debe conectar otros archivos a este nuevo documento que acaba de crear.

Por esta razón Tienes que ir a los documentos que quieres agrupar Debe abrirlo y repetir los pasos 2, 3, 4 y 5.

Debe abrirlo y repetir los pasos 2, 3, 4 y 5. Cuando se abra la ventana, seleccione el documento que creó anteriormente. (Es importante no cerrar el documento que acaba de crear hasta que haya agrupado todos los archivos que desea fusionar, porque se cierra cuando cierra el documento. Este nuevo documento no se mostrará En esta ventana).

En esta ventana). luego Se abre la pestaña Donde se muestran los archivos previamente agrupados. A continuación, debe elegir si desea mostrar estos nuevos archivos antes o después de los archivos que ya están agrupados.No olvide especificar la opción Hacer una copia Evita que el documento original se mueva.

Donde se muestran los archivos previamente agrupados. A continuación, debe elegir si desea mostrar estos nuevos archivos antes o después de los archivos que ya están agrupados.No olvide especificar la opción Evita que el documento original se mueva. [同意する]Haga clic para guardar sus cambios.

si revisas Documento recién creado Todos los archivos combinados se muestran en la parte inferior.Si desea agregar documentos a lo largo del tiempo Tienes que seguir los pasos anteriores..

Beneficios de unirse a una hoja de cálculo de Excel

La mayor ventaja de esto es la ubicación y administración de documentos en un solo archivo, lo que facilita su búsqueda. Edite y agregue múltiples piezas de información de forma más rápida y sencilla Si no tiene que preparar demasiados documentos separados y no necesita agrupar todo en uno para evitar mezclas y confusiones, puede identificar todo rápidamente y no estar demasiado desordenado.

Usando Visual Basic:

Con la ayuda de Funciones personalizadas de Visual Basic, Solo toma unos segundos fusionar los archivos de Excel. Este método utiliza una macro que hace todo el trabajo.

debería Crear una nueva carpetaTodos los archivos a agrupar deben colocarse en él. Abra un nuevo documento de Excel que agrupe los archivos que desea fusionar. Entonces tienes que ir Editor de Visual BasicResalte la tecla de comando Alt + F11. Abrir una vez en el menú «Insertar», Pulse opción «módulo». Se abrirá una ventana en blanco donde desea pegar el código (actualice este código con la ruta de la carpeta donde desea colocar los archivos que desea agrupar). Coloque el cursor en cualquier lugar de su código Presione F5. Todos los archivos seleccionados se transferirán automáticamente Nuevo documento de Excel..

Fusionar múltiples archivos de Excel es muy fácil Sólo uno. Organiza tu trabajo de forma más eficiente con lo que más te gusta.Si eso es lo que necesitas Combine datos de Excel de varias hojas en una solaPor favor leelo.