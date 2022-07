Para celebrar el aniversario de Windows 10, han lanzado un sistema operativo con más actualizaciones para sus usuarios. Uno de ellos eran las notas adhesivas.En el artículo de hoy, hablaré de todo. Cómo colocar y crear notas adhesivas en su escritorio de Windows 10. Se ve similar, por lo que es como pegar Postit en su escritorio.

Cómo colocar y crear notas adhesivas en su escritorio de Windows 10: rápido y fácil

Sin embargo, debe mantener la aplicación abierta para hacer esto. Pon todas tus notas en tu escritorio No hay muchas opciones, pero en realidad es bastante simple. Las notas adhesivas le brindan acceso rápido a todo lo que necesita recordar.

¿Qué es un portátil con Windows 10?

Esta es una aplicación nativa creada por Microsoft para simulación. Herramienta de notas.. En un lado tipo post-it, esta función le permite escribir notas simples que puede ver mientras la aplicación está abierta. Está listo para usar, es fácil de usar y actúa como una herramienta instantánea.

Debido a su diseño básico, no tiene opciones para Cambiar texto como el tamaño de fuentePermite interactuar con, formatos (cursiva, negrita, subrayado) u otras aplicaciones. Sin embargo, si necesitas una nota instantánea menos diseñada, esta herramienta funciona a la perfección.

Cómo usar una computadora portátil con Windows 10

Su sistema funcional es tan simple que es una tarea muy fácil de usar. Ve al menú y escribe «nota adhesiva» en la barra de búsqueda. Se muestra la aplicación de notas predeterminadaPero en la sección Aplicaciones encontrarás la herramienta de notas rápidas que estabas buscando.

Después de abrir, visualiza el primer post-it. Sin embargo, como ya se mencionó, no puede cambiar más el texto. Puedes controlar el tamaño de tus notas Manipula las esquinas con el ratón.

Debes tener la aplicación abierta para ver las notas. Por lo tanto, si los cierra, no podrá verlos.De todos modos, cuando vuelva Cuando abras la herramienta, tus notas se guardarán.. Si desea eliminar Post-it, puede eliminarlo rápidamente desde el ícono de la papelera en la esquina superior izquierda.

Agrega una nota

En la esquina superior derecha, Puedes encontrar el signo ‘+’, Esto le permite agregar notas. El Post-it creado será del mismo color que el color original creado. Por lo tanto, puede cambiar el color según sea necesario o dejarlo solo.

Aplicación alternativa

Si por alguna razón buscas una herramienta más compleja que se adapte a tus necesidades, Puedes usar herramientas específicas (No nativo) Podemos brindar un mejor servicio.

mi lista de cosas por hacer

También conocida como Microsoft To Do, es una aplicación para tomar notas que lo hace posible. Crear listas, tareas y recordatorios.. Además de la opción de notas, puede mantenerlo organizado a través de funciones como una lista de tareas pendientes y un sistema de recordatorios.

ColorNota

Esta es una aplicación disponible desde la página oficial de Microsoft.funciona como uno libreta sencillaMás accesibilidad para la personalización además de poder sincronizar con otros dispositivos.

Publícalo

Es una herramienta muy útil. Similar a las notas adhesivas Desde Windows 10 porque es el mismo formato de post-it con una funcionalidad similar. Puede agregar archivos que no sean de texto (imágenes, videos, archivos PDF). Incluye un motor de búsqueda de texto que le permite seleccionar un archivo creado y crear una nota.

¿Qué alternativas hay para sistemas operativos anteriores a Windows 10?

Debido a que cada versión de Windows tiene un sistema diferente, es posible que algunas versiones no incluyan ciertas herramientas integradas. Puedes conseguir una alternativa viable Realiza la función requerida de manera similar.

Notas adhesivas simples

Las notas adhesivas son aplicaciones creadas por Microsoft para Windows 10 y generalmente se instalan en su sistema operativo, pero también puede instalarlas desde el sitio web oficial de Microsoft.Su función principal es Tome pequeñas notas que se quedan en su escritorio Se muestra para un acceso rápido y fácil.

es solo un bloc de notas No se puede realizar la tarea de edición B. Cambie el tamaño y el tipo de fuente, o cree texto grande.Además, a veces es Error de sincronizaciónSin embargo, puedes solucionarlo mirando las sugerencias en la página de soporte oficial de Microsoft.

comienzo Utilice esta aplicación productivamenteDebe usar el teclado de su computadora para presionar la tecla de Windows o hacer clic con el mouse en el ícono correspondiente en la barra de tareas para ubicarse en el menú Inicio de Windows.

tienes que escribir «Notas adhesivas» o «notas»‘O busca opciones hasta que encuentres la aplicación. Ahora puedes empezar a escribir como quieras. Puede agrandar la almohadilla extendiendo el lado con el mouse. Puedes ver que la página es amarilla.

Si desea agregar más notas, simplemente haga clic en el icono «+» Situado en la esquina superior izquierda de la manzana. Ahora puedes ver que tenemos una hoja de bloque verde con lo que escribimos anteriormente y una hoja amarilla para escribir las nuevas.Para agregar una nueva nota, ingrese el siguiente comando «Ctrl + N» Se abrirá una nueva hoja y podrá comenzar una nueva nota.

Otra función disponible es presionar el ícono de la papelera en la esquina superior derecha del bloque para eliminar la nota.Tú también puedes Cambialo color del bloque Accede al menú de tres puntos en la esquina superior derecha.

Si desea guardar todas sus notas en su escritorio Necesitas mantener la aplicación abierta.. Si no lo haces, todas las notas que escribas se cerrarán, pero no te preocupes, no perderás nada. Cada vez que abre una nota adhesiva, se guarda y se abre.

Si desea abrir esta aplicación cada vez que enciende su computadora, debe configurarla de la siguiente manera: «Windows + R> Shell: Inicio> Arrastrar acceso directo a la aplicación> Reinicie su PC..

Cómo usar Insights para colocar notas adhesivas en su escritorio

Las notas adhesivas funcionan con Cortana para brindar mejores resultados a los usuarios.Para hacer esto, debes hacerlo primero. Habilitar CortanaPor supuesto. Esta característica visión Está habilitado de forma predeterminada y no es necesario habilitarlo.

Con Insights, puede realizar las siguientes funciones según el texto que ingrese: por ejemplo. :

Realice una llamada al número de teléfono que escribió en el Bloc de notas a través de Skype.

Enviar un correo electrónico a dirección de correo electrónico ..

.. Acceda al sitio web con la URL.

Para detalles de vuelo, ingrese su número de vuelo.

Escribe la fecha y la hora cuando hagas clic en él y obtendrás en el calendario.

Por lo tanto, para la sincronización, las notas se guardan localmente no puedo acceder a ellos Desde otra computadora, ya sea que esté usando la misma cuenta de Microsoft o no.

Sin embargo, puede hacer una copia de seguridad y restaurarla en otra computadora, pero debe hacerlo manualmente.Si quieres sincronizar todas tus notas con otros dispositivos, te recomendamos utilizar otras apps como: Nota.